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CANLI Fenerbahçe Çorum FK deplasmanında! Emre Belözoğlu'nun ilk sınavı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CANLI Fenerbahçe Çorum FK deplasmanında! Emre Belözoğlu'nun ilk sınavı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında saat 16.00'da Çorum Şehir Stadı'nda Arca Çorum FK'ye konuk oluyor. Mücadeleyi hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetiyor. Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Arca Çorum FK ile karşılaşıyor. Çorum Şehir Stadı'nda oynanan ve saat 16.00'da başlayan müsabakayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetiyor.

Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

CANLI Fenerbahçe Çorum FK deplasmanında! Emre Belözoğlu'nun ilk sınavı - 1

İLK 11'LER

  • Çorum FK: Felipe, Penetra, Çağlar, Smolcic, Borza, Ramadani, Diomande, Cengiz, Kyziridis, Mahmic, Ramirez.

  • Fenerbahçe: Ederoson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent, İsmail, Guendouzi, İrfan Can, Oğuz, Greenwood, Lukaku.

CANLI Fenerbahçe Çorum FK deplasmanında! Emre Belözoğlu'nun ilk sınavı - 2

İLK YARIDAN NOTLAR

3. dakikada Oğuz Aydın'ın ceza sahasının önünden çektiği şut az farkla dışarı gitti.

12. dakikada Oğuz Aydın'ın sağ kanada uzun pasında topu kontrol eden Greenwood, hızla ceza sahasına girdi. Greenwood'un dar açıdan şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

20. dakikada ev sahibi ekibin çıkarken kaptırdığı topu İsmail Yüksek kaparken, Lukaku topu İrfan Can Kahveci'ye aktardı. İrfan Can'ın ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

29. dakikada Çorum FK'nın sağ kanatta kazandığı serbest vuruşta ceza sahasına yapılan ortada Smolcic, kafayı vururken top az farkla dışarı çıktı.

CANLI Fenerbahçe Çorum FK deplasmanında! Emre Belözoğlu'nun ilk sınavı - 3

EMRE BELÖZOĞLU 5,5 YIL SONRA

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, sarı-lacivertlilerin başında ilk maçına çıktı.

İsmail Kartal'ın görevinden ayrılmasıyla Fenerbahçe'nin başına geçen genç teknik adam, yaklaşık 5,5 yıl aranın ardından yeniden sarı-lacivertli takımı yönetti.

Fenerbahçe ile 1,5 yıllık anlaşma sağlayan 46 yaşındaki çalıştırıcı, 2020-2021 sezonunda Erol Bulut'un teknik direktörlük görevinden ayrılmasının ardından takımın başına geçmişti.

Söz konusu süreçte sarı-lacivertli ekiple 10 maça çıkan Belözoğlu, 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşamıştı.

Fenerbahçe'de son maçına 15 Mayıs 2021 tarihinde Kayseri deplasmanında çıkan Belözoğlu, uzun bir aradan sonra yeniden kulübedeki yerini aldı.

CANLI Fenerbahçe Çorum FK deplasmanında! Emre Belözoğlu'nun ilk sınavı - 4

KANARYA'DA 3 EKSİK VAR

Fenerbahçe, Çorum FK deplasmanında 3 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde cezalı Archie Brown, sakatlığı süren Marco Asensio ve sakatlığını atlatmasına karşın çalışmalarını bireysel sürdüren Nathan Ake, zorlu müsabakada yer alamadı.

CANLI Fenerbahçe Çorum FK deplasmanında! Emre Belözoğlu'nun ilk sınavı - 5

ÇORUM İLE İLK KARŞILAŞMA

Fenerbahçe, tarihinde ilk kez Çorum FK ile karşı karşıya geldi.

Çorum FK, sarı-lacivertlilerin Süper Lig tarihinde karşılaştığı 77. takım oldu.

Fenerbahçeli taraftarlar, Çorum deplasmanında takımını yalnız bırakmadı.

Kendilerine ayrılan bölümün tamamını dolduran sarı-lacivertliler, tezahüratlarla maç öncesinde takımlarına destek oldu

ÇORUM'DA FREDY VE GÖKHAN SAZDAĞI YOK

Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı devam eden Fredy ile kart cezalısı Gökhan Sazdağı, bu maçta forma giyemiyor. Ligde iki takım da 5'er galibiyet, 1'er beraberlik ve 4'er mağlubiyetle 16'şar puana sahip.Çorum FK, sahasında Fenerbahçe'yi yenerek lig sıralamasında rakibinin önüne geçmeyi hedefliyor.

Öte yandan ligde puan durumu şu şekilde:

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