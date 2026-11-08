CANLI Fenerbahçe Çorum FK deplasmanında! Emre Belözoğlu'nun ilk sınavı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında saat 16.00'da Çorum Şehir Stadı'nda Arca Çorum FK'ye konuk oluyor. Mücadeleyi hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetiyor. Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Arca Çorum FK ile karşılaşıyor. Çorum Şehir Stadı'nda oynanan ve saat 16.00'da başlayan müsabakayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetiyor.
Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
Çorum FK: Felipe, Penetra, Çağlar, Smolcic, Borza, Ramadani, Diomande, Cengiz, Kyziridis, Mahmic, Ramirez. Fenerbahçe: Ederoson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent, İsmail, Guendouzi, İrfan Can, Oğuz, Greenwood, Lukaku.
İLK 11'LER
Çorum FK: Felipe, Penetra, Çağlar, Smolcic, Borza, Ramadani, Diomande, Cengiz, Kyziridis, Mahmic, Ramirez.
Fenerbahçe: Ederoson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent, İsmail, Guendouzi, İrfan Can, Oğuz, Greenwood, Lukaku.
İLK YARIDAN NOTLAR
3. dakikada Oğuz Aydın'ın ceza sahasının önünden çektiği şut az farkla dışarı gitti.
12. dakikada Oğuz Aydın'ın sağ kanada uzun pasında topu kontrol eden Greenwood, hızla ceza sahasına girdi. Greenwood'un dar açıdan şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
20. dakikada ev sahibi ekibin çıkarken kaptırdığı topu İsmail Yüksek kaparken, Lukaku topu İrfan Can Kahveci'ye aktardı. İrfan Can'ın ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2
29. dakikada Çorum FK'nın sağ kanatta kazandığı serbest vuruşta ceza sahasına yapılan ortada Smolcic, kafayı vururken top az farkla dışarı çıktı.