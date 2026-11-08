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Emre Belözoğlu ilk hamlesini yaptı! Fenerbahçe'de bir isim gidiyor, Brezilyalı yıldız geliyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Emre Belözoğlu ilk hamlesini yaptı! Fenerbahçe'de bir isim gidiyor, Brezilyalı yıldız geliyor

Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesinin ardından ara transfer dönemi için kadro yapılanması hız kazandı. Sarı-lacivertlilerde Ognjen Mimovic'in ocak ayında takımdan ayrılması beklenirken, orta saha takviyesi için Botafogo forması giyen Brezilyalı Danilo'nun transfer listesine alındığı öne sürüldü. 25 yaşındaki futbolcu için kulübünün yaklaşık 40 milyon euro bonservis talep edebileceği belirtildi.

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirilmesinin ardından gözler ara transfer dönemine çevrildi. Sarı-lacivertlilerde yeni sezon planlaması doğrultusunda hem takımdan ayrılacak hem de kadroya katılabilecek futbolcularla ilgili dikkat çeken iddialar gündeme geldi.

Emre Belözoğlu (A Haber Foto Arşiv)Emre Belözoğlu (A Haber Foto Arşiv)

MIMOVIC'E YOL GÖRÜNDÜ

Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe'de ara transfer döneminde ayrılması beklenen ilk futbolcu Ognjen Mimovic oldu.

Emre Belözoğlu'nun kadro planlamasında düşünmediği öne sürülen 22 yaşındaki Sırp sağ bekle ocak ayında yolların ayrılabileceği belirtildi.

Fenerbahçe'de daha önce görev yapan teknik direktörlerden de forma şansı bulamayan Mimovic'in ayrılığına kesin gözüyle bakıldığı ileri sürüldü.

Ognjen Mimovic (A Haber Foto Arşiv)Ognjen Mimovic (A Haber Foto Arşiv)

6,7 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Fenerbahçe, Ognjen Mimovic'i Ocak 2025'te Sırbistan'ın Kızılyıldız takımından kadrosuna katmıştı.

Sarı-lacivertli kulüp, genç futbolcunun transferi için yaklaşık 6,7 milyon euro bonservis bedeli öderken oyuncuyla 30 Haziran 2029'a kadar sözleşme imzalamıştı.

Kızılyıldız'daki performansıyla dikkat çeken Mimovic, Fenerbahçe'ye transferinin ardından sarı-lacivertli formayla henüz resmi bir karşılaşmaya çıkamadı.

FENERBAHÇE'DE TRANSFER ROTASI BREZİLYA'YA ÇEVRİLDİ

Sarı-lacivertlilerde ayrılık iddialarının yanı sıra kadroya katılması planlanan isimler de gündeme geldi.

Brezilya basınından RTI Esporte'nin haberine göre Fenerbahçe, Botafogo forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Danilo'yu transfer listesine ekledi.

Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesinin ardından orta saha takviyesine öncelik veren sarı-lacivertlilerin, Brezilyalı futbolcuyu Güney Amerika'da takip ettiği ve ocak ayında transfer için girişimde bulunabileceği öne sürüldü.

Botafogolu Danilo (A Haber Foto Arşiv)Botafogolu Danilo (A Haber Foto Arşiv)

BOTAFOGO 22 MİLYON EURO ÖDEDİ

Danilo, Temmuz 2025'te İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'tan Botafogo'ya transfer oldu.

Brezilya temsilcisi, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için yaklaşık 22 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

Danilo'nun Botafogo ile Temmuz 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

Botafogolu Danilo (A Haber Foto Arşiv)Botafogolu Danilo (A Haber Foto Arşiv)

ZENIT'İN 40 MİLYON EUROLUK TEKLİFİNİ REDDETTİ

Brezilyalı futbolcuya Fenerbahçe'nin yanı sıra Rusya temsilcisi Zenit'in de ilgi gösterdiği aktarıldı.

Zenit'in bonuslarla birlikte 40 milyon euroya ulaşabilecek bir teklif sunduğu ancak Danilo'nun bu öneriyi kabul etmediği öne sürüldü.

25 yaşındaki oyuncunun Rusya Ligi'nde forma giymeye sıcak bakmadığı, kariyerine Brezilya'da devam etmeyi veya Avrupa'nın daha rekabetçi liglerinde oynamayı tercih ettiği belirtildi.

BONSERVİS BEKLENTİSİ 40 MİLYON EURO

Botafogo'nun Danilo için yaklaşık 40 milyon euro bonservis bedeli talep edebileceği ileri sürüldü.

Brezilyalı futbolcunun sözleşmesindeki uluslararası serbest kalma bedelinin 200 milyon euro olduğu, bazı belgelerde ise bu rakamın 20 milyon euro olarak yer aldığı iddia edildi.

Brezilya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alan Danilo'nun performansıyla Avrupa kulüplerinin ilgisini çektiği belirtildi.

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