Danilo'nun Botafogo ile Temmuz 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

Brezilya temsilcisi, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için yaklaşık 22 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

Botafogolu Danilo (A Haber Foto Arşiv)

ZENIT'İN 40 MİLYON EUROLUK TEKLİFİNİ REDDETTİ

Brezilyalı futbolcuya Fenerbahçe'nin yanı sıra Rusya temsilcisi Zenit'in de ilgi gösterdiği aktarıldı.

Zenit'in bonuslarla birlikte 40 milyon euroya ulaşabilecek bir teklif sunduğu ancak Danilo'nun bu öneriyi kabul etmediği öne sürüldü.

25 yaşındaki oyuncunun Rusya Ligi'nde forma giymeye sıcak bakmadığı, kariyerine Brezilya'da devam etmeyi veya Avrupa'nın daha rekabetçi liglerinde oynamayı tercih ettiği belirtildi.

BONSERVİS BEKLENTİSİ 40 MİLYON EURO

Botafogo'nun Danilo için yaklaşık 40 milyon euro bonservis bedeli talep edebileceği ileri sürüldü.

Brezilyalı futbolcunun sözleşmesindeki uluslararası serbest kalma bedelinin 200 milyon euro olduğu, bazı belgelerde ise bu rakamın 20 milyon euro olarak yer aldığı iddia edildi.

Brezilya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alan Danilo'nun performansıyla Avrupa kulüplerinin ilgisini çektiği belirtildi.