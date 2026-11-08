Emre Belözoğlu ilk hamlesini yaptı! Fenerbahçe'de bir isim gidiyor, Brezilyalı yıldız geliyor
Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesinin ardından ara transfer dönemi için kadro yapılanması hız kazandı. Sarı-lacivertlilerde Ognjen Mimovic'in ocak ayında takımdan ayrılması beklenirken, orta saha takviyesi için Botafogo forması giyen Brezilyalı Danilo'nun transfer listesine alındığı öne sürüldü. 25 yaşındaki futbolcu için kulübünün yaklaşık 40 milyon euro bonservis talep edebileceği belirtildi.
Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirilmesinin ardından gözler ara transfer dönemine çevrildi. Sarı-lacivertlilerde yeni sezon planlaması doğrultusunda hem takımdan ayrılacak hem de kadroya katılabilecek futbolcularla ilgili dikkat çeken iddialar gündeme geldi.
MIMOVIC'E YOL GÖRÜNDÜ
Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe'de ara transfer döneminde ayrılması beklenen ilk futbolcu Ognjen Mimovic oldu.
Emre Belözoğlu'nun kadro planlamasında düşünmediği öne sürülen 22 yaşındaki Sırp sağ bekle ocak ayında yolların ayrılabileceği belirtildi.
Fenerbahçe'de daha önce görev yapan teknik direktörlerden de forma şansı bulamayan Mimovic'in ayrılığına kesin gözüyle bakıldığı ileri sürüldü.
6,7 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLMİŞTİ
Fenerbahçe, Ognjen Mimovic'i Ocak 2025'te Sırbistan'ın Kızılyıldız takımından kadrosuna katmıştı.
Sarı-lacivertli kulüp, genç futbolcunun transferi için yaklaşık 6,7 milyon euro bonservis bedeli öderken oyuncuyla 30 Haziran 2029'a kadar sözleşme imzalamıştı.
Kızılyıldız'daki performansıyla dikkat çeken Mimovic, Fenerbahçe'ye transferinin ardından sarı-lacivertli formayla henüz resmi bir karşılaşmaya çıkamadı.
FENERBAHÇE'DE TRANSFER ROTASI BREZİLYA'YA ÇEVRİLDİ
Sarı-lacivertlilerde ayrılık iddialarının yanı sıra kadroya katılması planlanan isimler de gündeme geldi.
Brezilya basınından RTI Esporte'nin haberine göre Fenerbahçe, Botafogo forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Danilo'yu transfer listesine ekledi.
Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesinin ardından orta saha takviyesine öncelik veren sarı-lacivertlilerin, Brezilyalı futbolcuyu Güney Amerika'da takip ettiği ve ocak ayında transfer için girişimde bulunabileceği öne sürüldü.