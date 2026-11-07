Galatasaray'ın 4-3'lük galibiyeti Libero'da masaya yatırıldı! Zemin ve Leao eleştirisi
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Galatasaray-Amedspor karşılaşması, Turkuvaz Medya Grubu'nun dijital spor markası Libero'da masaya yatırıldı. Serkan Korkmaz, Onur Özkan ve Zeki Uzundurukan, RAMS Park'ta oynanan mücadelede yaşanan gelişmeleri canlı yayında değerlendirdi.
Turkuvaz Medya Grubu'nun dijital spor yayıncılığındaki yeni markası Libero, futbol gündemini deneyimli isimlerin yorumlarıyla izleyicilere aktarmaya devam ediyor.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Amedspor arasında RAMS Park'ta oynanan karşılaşma, Libero'nun canlı yayınında ele alındı..
Spor yorumcuları Serkan Korkmaz, Onur Özkan ve Zeki Uzundurukan, Galatasaray-Amedspor mücadelesini canlı yayında değerlendirdi.
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"AMEDSPOR'UN HOCASI HASİ'Yİ TEBRİK ETMEK LAZIM"
Karşılaşmanın büyük bir heyecana sahne olacağının önceden belli olduğunu belirten Zeki Uzundurukan, "Belliydi zaten çılgınca bir maç olacağı. Bir defa Amedspor'un hocası Hasi'yi tebrik etmek lazım. Evet, savunmada zaafları var ama hücumda gerçekten müthiş bir takım. Aslında yaptığı hamleyle de maça ortak oldu. İlk yarıda Diagne, takımı resmen 10 kişi oynattı. Sonrasında Orban'ı en uca koyunca maça ortak oldular." ifadelerini kullandı.
"SAHA PATATES TARLASINA DÖNDÜ"
Galatasaray'da yaşanan sakatlıklara ve saha zeminine dikkat çeken Uzundurukan, "Aynı şey Galatasaray için de geçerli. Leao çıkınca Galatasaray'ın dengesi değişti. Bence Torreira da Leao gibi zeminden dolayı sakatlandı. Artık maçta saha patates tarlasına döndü. Bence Başkan Dursun Özbek'in bu zemin işini yapan firmadan tazminat talep etmesi gerekir. Böyle bir saha olamaz, gerçekten olamaz. 800 bin euro verdiler ve oyuncular sakatlanıyor." sözleriyle tepkisini dile getirdi.
"GALATASARAY KAZANMASINI BİLDİ"
Galatasaray'ın zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başardığını vurgulayan Uzundurukan, "Çok zor bir maç oldu ama Galatasaray kazanmasını bildi. Okan Hoca mecburen rotasyon yapmadan sahaya çıktı. Şampiyonlar Ligi'nde oynanan bir maç, bizim ligimizdeki iki maça denk geliyor. Galatasaray, Fenerbahçe'nin Liverpool karşısında yaptığını yapmadı. Kemik kadroyu bozmadan sadece sakatlık yaşanan bölgelerde değişiklik yaptı." değerlendirmesinde bulundu.
"MAÇIN EN KÖTÜSÜ EREN ELMALI"
Eren Elmalı'nın performansını da eleştiren Uzundurukan, "Maçın en kötüsü Eren Elmalı'ydı. Bir insan tek bir düzgün orta açamaz mı kardeşim? Okan Hoca'nın her antrenman sonunda ona orta açtırması lazım." ifadelerini kullandı.
"LEAO ZAMAN ZAMAN RESİTAL SUNDU"
Galatasaraylı Leao'nun performansını değerlendiren Zeki Uzundurukan, "Leao, zaman zaman Milan'daki iyi dönemlerinden bize kesitler sundu. Hiç 'Osimhen sakatlandı, ben de kendimi koruyayım.' diye düşünmeden çatır çatır oynadı. Ara ara bize resital sundu. Leao yüreğiyle oynadı. Leao maçın sonuna kadar oynasaydı maç bu hale gelmezdi bence. Ama Galatasaray'da sıkıntı çok gol atmasına rağmen çok gol yedi. Uğurcan'ın da artık kendisine dikkat etmesi lazım yine frikikten gol yedi." ifadelerini kullandı.