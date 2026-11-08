Trabzonspor Alanya'da seriyi sürdürmek istiyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Alanya Oba Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Alanya Oba Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.
Thomas Reis'in göreve gelmesinin ardından ligde çıktığı beş maçı da kazanan bordo-mavililer, serisini sürdürerek zirve yarışında puan kaybı yaşamak istemiyor. Trabzonspor, Alanyaspor'a konuk olduğu son dört lig maçında ise galibiyet elde edemedi.
ALANYASPOR-TRABZONSPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
Alanyaspor: Victor, Lima, Bedirhan Özyurt, Aliti, Hadergjonaj, Maestro, Makouta, Ruan, Ianis Hagi, Hwang Ui-Jo, Cedric
Trabzonspor: Onana, Cabral, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Melih, Fabinho, Salah, Muçi, Saviolo, Onuachu