Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, 7 gole sahne olan karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak hem liderliğini korudu hem de kulüp tarihindeki önemli bir seriyi tekrarladı.

Üst üste 5. lig galibiyetini elde eden Galatasaray, bu sezon toplamda 9. kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Birer beraberlik ve mağlubiyeti bulunan sarı-kırmızılı ekip, puanını 28'e çıkararak milli araya zirvede girdi.

Sezonun dikkat çeken takımlarından Amed Sportif Faaliyetler ise ikinci yenilgisini yaşayarak 23 puanda kaldı.