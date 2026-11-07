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Galatasaray 7 gollü düelloyu kazandı! 41 maçlık iç saha yenilmezlik rekorunu yakaladı

Giriş Tarihi:
AA
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Galatasaray 7 gollü düelloyu kazandı! 41 maçlık iç saha yenilmezlik rekorunu yakaladı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 mağlup ederek puanını 28'e yükseltti ve milli araya lider girdi. Sarı-kırmızılılar, ligdeki iç saha yenilmezlik serisini 41 maça çıkararak kulüp rekorunu egale etti. RAMS Park'taki 7 gollü mücadelede Batrakov, Leao ve Barış Alper Yılmaz gol sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, 7 gole sahne olan karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak hem liderliğini korudu hem de kulüp tarihindeki önemli bir seriyi tekrarladı.

Üst üste 5. lig galibiyetini elde eden Galatasaray, bu sezon toplamda 9. kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Birer beraberlik ve mağlubiyeti bulunan sarı-kırmızılı ekip, puanını 28'e çıkararak milli araya zirvede girdi.

Sezonun dikkat çeken takımlarından Amed Sportif Faaliyetler ise ikinci yenilgisini yaşayarak 23 puanda kaldı.

Galatasaray-Amedspor maçı (AA)Galatasaray-Amedspor maçı (AA)

GALATASARAY 41 MAÇLIK REKORU EGALE ETTİ

Galatasaray, Süper Lig'deki iç saha yenilmezlik serisini 41 maça çıkararak kulüp tarihinin en uzun serisini tekrarladı.

Sahasında son yenilgisini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, ardından çıktığı lig maçlarında 33 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.

Galatasaray, daha önce 2016-2017 sezonunun 32. haftasındaki Osmanlıspor karşılaşmasıyla başlayan ve 2019-2020 sezonunun 12. haftasındaki İstanbul Başakşehir mücadelesiyle sona eren süreçte de 41 maçlık iç saha yenilmezlik serisi yakalamıştı.

Söz konusu seriyi, o dönem İstanbul Başakşehir'i çalıştıran ve şu anda Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü yapan Okan Buruk sonlandırmıştı.

Galatasaray-Amedspor maçı (AA)Galatasaray-Amedspor maçı (AA)

İLK RANDEVUDA KAZANAN GALATASARAY

Galatasaray ile Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya geldi.

2025-2026 sezonunun sonunda Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Diyarbakır temsilcisi, kulüp tarihinde ilk kez Türkiye'nin en üst futbol liginde mücadele etme hakkı kazanmıştı.

Galatasaray, Süper Lig tarihinde karşılaştığı 78. farklı takım olan Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 mağlup ederek ilk randevudan galibiyetle ayrıldı.

GALATASARAY SON 6 RESMİ MAÇINI KAZANDI

Sarı-kırmızılı ekip, tüm kulvarlarda çıktığı son 6 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Son resmi mağlubiyetini UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Barcelona karşısında yaşayan Galatasaray, ardından Süper Lig'de 4, Avrupa'da ise 2 maç kazandı.

Galatasaray bu süreçte ligde Gençlerbirliği'ni 1-0, Fenerbahçe'yi 2-1, TÜMOSAN Konyaspor'u 4-0 ve Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Lille'i 4-2 yenerken Stuttgart karşısında da galibiyete ulaştı.

Galatasaray-Amedspor maçı (AA)Galatasaray-Amedspor maçı (AA)

RAFAEL LEAO ÜST ÜSTE İKİNCİ MAÇINDA GOL ATTI

Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao, Süper Lig'de üst üste ikinci maçında fileleri havalandırdı.

Sezon başında Milan'dan transfer edilen Leao, sarı-kırmızılı formayla 8. lig maçına çıktı.

İlk Süper Lig golünü 10. haftada TÜMOSAN Konyaspor karşısında kaydeden yıldız futbolcu, Amed Sportif Faaliyetler mücadelesinde de gol sevinci yaşadı.

Leao, Galatasaray formasıyla çıktığı 11 resmi maçta 2 gole ulaşırken, iki golünü de son iki lig karşılaşmasında attı.

Galatasaray 7 gollü düelloyu kazandı! 41 maçlık iç saha yenilmezlik rekorunu yakaladı - 1

BATRAKOV GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Galatasaray'ın Rus futbolcusu Aleksey Batrakov, Amed Sportif Faaliyetler karşısında da etkili performansını sürdürdü.

Konuk takımın kalecisi Lafont'un 45. dakikada kendi kalesine attığı golde şutu çeken Batrakov, 59. dakikada ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 3 karşılaşmada 4 gol kaydeden 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, Süper Lig'de de son 2 maçta birer gol attı.

Batrakov, sarı-kırmızılı formayla toplam 6 gole ulaştı.

Galatasaray-Amedspor maçı (AA)Galatasaray-Amedspor maçı (AA)

BARIŞ ALPER YILMAZ BU SEZON İKİNCİ KEZ ATTI

Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Amed Sportif Faaliyetler karşısında bu sezonki ikinci resmi golünü kaydetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4, Süper Lig'de ise 10. kez forma giyen Barış Alper, mücadelenin 80. dakikasında fileleri havalandırarak skoru 4-2'ye getirdi.

Avrupa'da henüz gol atamayan milli oyuncu, Süper Lig'deki gol sayısını 2'ye yükseltti.

AMEDSPOR İLK KEZ 2'DEN FAZLA GOL YEDİ

Amed Sportif Faaliyetler, bu sezon Süper Lig'de ilk kez bir karşılaşmada kalesinde ikiden fazla gol gördü.

Ligde oynadığı 11 maçın 3'ünde gol yemeyen Diyarbakır temsilcisi, toplamda 15 golü kalesinde gördü.

Daha önce Kocaelispor, Kasımpaşa, Beşiktaş ve Gençlerbirliği karşısında ikişer gol yiyen Amed Sportif Faaliyetler, Galatasaray karşısında 4 gole engel olamadı.

Galatasaray-Amedspor maçı (AA)Galatasaray-Amedspor maçı (AA)

GIFT ORBAN GOL KRALLIĞINDA ZİRVEYE YERLEŞTİ

Amed Sportif Faaliyetler'in Nijeryalı forveti Gift Orban, Galatasaray karşısında attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını 10'a yükseltti.

Haftaya Victor Osimhen ile gol krallığı yarışının zirvesinde giren 24 yaşındaki futbolcu, 65. dakikada takımının ikinci golünü kaydetti.

Osimhen'in forma giymediği haftada gol sevinci yaşayan Orban, 10 gole ulaşarak gol krallığı yarışında tek başına zirveye çıktı.

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