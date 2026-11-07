Galatasaray 7 gollü düelloyu kazandı! 41 maçlık iç saha yenilmezlik rekorunu yakaladı
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 mağlup ederek puanını 28'e yükseltti ve milli araya lider girdi. Sarı-kırmızılılar, ligdeki iç saha yenilmezlik serisini 41 maça çıkararak kulüp rekorunu egale etti. RAMS Park'taki 7 gollü mücadelede Batrakov, Leao ve Barış Alper Yılmaz gol sevinci yaşadı.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, 7 gole sahne olan karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak hem liderliğini korudu hem de kulüp tarihindeki önemli bir seriyi tekrarladı.
Üst üste 5. lig galibiyetini elde eden Galatasaray, bu sezon toplamda 9. kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Birer beraberlik ve mağlubiyeti bulunan sarı-kırmızılı ekip, puanını 28'e çıkararak milli araya zirvede girdi.
Sezonun dikkat çeken takımlarından Amed Sportif Faaliyetler ise ikinci yenilgisini yaşayarak 23 puanda kaldı.
GALATASARAY 41 MAÇLIK REKORU EGALE ETTİ
Galatasaray, Süper Lig'deki iç saha yenilmezlik serisini 41 maça çıkararak kulüp tarihinin en uzun serisini tekrarladı.
Sahasında son yenilgisini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, ardından çıktığı lig maçlarında 33 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.
Galatasaray, daha önce 2016-2017 sezonunun 32. haftasındaki Osmanlıspor karşılaşmasıyla başlayan ve 2019-2020 sezonunun 12. haftasındaki İstanbul Başakşehir mücadelesiyle sona eren süreçte de 41 maçlık iç saha yenilmezlik serisi yakalamıştı.
Söz konusu seriyi, o dönem İstanbul Başakşehir'i çalıştıran ve şu anda Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü yapan Okan Buruk sonlandırmıştı.
İLK RANDEVUDA KAZANAN GALATASARAY
Galatasaray ile Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya geldi.
2025-2026 sezonunun sonunda Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Diyarbakır temsilcisi, kulüp tarihinde ilk kez Türkiye'nin en üst futbol liginde mücadele etme hakkı kazanmıştı.
Galatasaray, Süper Lig tarihinde karşılaştığı 78. farklı takım olan Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 mağlup ederek ilk randevudan galibiyetle ayrıldı.
GALATASARAY SON 6 RESMİ MAÇINI KAZANDI
Sarı-kırmızılı ekip, tüm kulvarlarda çıktığı son 6 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.
Son resmi mağlubiyetini UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Barcelona karşısında yaşayan Galatasaray, ardından Süper Lig'de 4, Avrupa'da ise 2 maç kazandı.
Galatasaray bu süreçte ligde Gençlerbirliği'ni 1-0, Fenerbahçe'yi 2-1, TÜMOSAN Konyaspor'u 4-0 ve Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 mağlup etti.
Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Lille'i 4-2 yenerken Stuttgart karşısında da galibiyete ulaştı.