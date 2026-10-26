Galatasaray-Fenerbahçe derbisi: Ezeli rekabette 407. randevu
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. RAMS Park'ta saat 21.30'da başlayan derbiyi hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Sarı-kırmızılılar kazanarak puan farkını açmayı, sarı-lacivertliler ise deplasmanda galip gelerek rakibini yakalamayı hedefliyor. Galatasaray'da kasık sakatlığı bulunan Rafael Leao, Fenerbahçe'de ise Marco Asensio ve Nathan Ake derbide forma giyemiyor.
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. RAMS Park'taki derbi, saat 21.30'da başladı. Müsabakada hakem Atilla Karaoğlan görev yapıyor.
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MAÇTA İLK 11'LER
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi öncesinde RAMS Park tribünleri Filistin'e destek mesajları içeren pankartlar açtı.
GALATASARAY TRİBÜNLERİNDEN GAZZE'YE DESTEK
Derbi öncesinde tribünlerde açılan pankartlarda Gazze'ye destek mesajları verildi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, "İnsanlığın onuru, izzeti, şerefi sensin ey Gazze!" yazılı pankartla Filistin halkına desteklerini gösterdi.
Tribünlerin farklı bölümlerinde ise "Medeniyetin maskesi gerçek yüzünü Gazze'de gösterdi" ve "İnsanlık bir olsun, siyonizm yok olsun" ifadelerinin yer aldığı pankartlar açıldı.