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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi: Ezeli rekabette 407. randevu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi: Ezeli rekabette 407. randevu

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. RAMS Park'ta saat 21.30'da başlayan derbiyi hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Sarı-kırmızılılar kazanarak puan farkını açmayı, sarı-lacivertliler ise deplasmanda galip gelerek rakibini yakalamayı hedefliyor. Galatasaray'da kasık sakatlığı bulunan Rafael Leao, Fenerbahçe'de ise Marco Asensio ve Nathan Ake derbide forma giyemiyor.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. RAMS Park'taki derbi, saat 21.30'da başladı. Müsabakada hakem Atilla Karaoğlan görev yapıyor.

Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi: Ezeli rekabette 407. randevu - 1

MAÇTA İLK 11'LER

  • Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Batrakov, Yunus, Barış, Osimhen.
  • Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Brown, Levent, Guendouzi, Kante, Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Lukaku.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi: Ezeli rekabette 407. randevu - 2

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi öncesinde RAMS Park tribünleri Filistin'e destek mesajları içeren pankartlar açtı.

GALATASARAY TRİBÜNLERİNDEN GAZZE'YE DESTEK

Derbi öncesinde tribünlerde açılan pankartlarda Gazze'ye destek mesajları verildi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, "İnsanlığın onuru, izzeti, şerefi sensin ey Gazze!" yazılı pankartla Filistin halkına desteklerini gösterdi.

Tribünlerin farklı bölümlerinde ise "Medeniyetin maskesi gerçek yüzünü Gazze'de gösterdi" ve "İnsanlık bir olsun, siyonizm yok olsun" ifadelerinin yer aldığı pankartlar açıldı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi: Ezeli rekabette 407. randevu - 3

CİMBOM FARKI AÇMAK İSTİYOR

Bu sezon 6 galibiyet, 1 berbaerlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Galatasaray, 19 puanla 8. haftayı lider kapattı. Fenerbahçe ise 5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayarak 16 puanla haftaya, üçüncü sırada girdi. Ligde geride kalan 8 haftada 5 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan sarı-lacivertliler ise Galatasaray'ın 3 puan gerisinde bulunuyor.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi: Ezeli rekabette 407. randevu - 4

FENERBAHÇE PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜĞÜ ELE GEÇİRMEYE ÇALIŞACAK

Fenerbahçe, rakibini deplasmanda mağlup ederek hem ligde 3 maçlık galibiyet serisini sürdürmeyi hem de psikolojik üstünlüğü ele geçirmeyi hedefliyor.

TEK EKSİK LEAO

Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao, Fenerbahçe derbisinde forma giyemiyor.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sarı-kırmızılı ekibin Gençlerbirliği'ni 1-0 yendiği maçın 77. dakikasında sakatlık yaşayan Leao, kasık adalesindeki hafif-orta düzeyde zorlanma sebebiyle forma giyemiyor.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi: Ezeli rekabette 407. randevu - 5

KANARYA'DA 2 EKSİK

Fenerbahçe, zorlu derbide 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Marco Asensio ile Nathan Ake derbide takımını yalnız bıraktı.

MERT MÜLDÜR DÖNÜYOR

Fenerbahçe'nin milli sağ beki Mert Müldür'ün Galatasaray derbisiyle takıma geri dönmesi bekleniyor.

Antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Mert, teknik heyetin şans vermesi durumunda derbi mücadelesiyle takıma katılma fırsatına ship. Mert, sakatlığı nedeniyle 1 ayı aşkın süredir takımdan uzak kalmıştı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi: Ezeli rekabette 407. randevu - 6

DERBİYE MORALLİ ÇIKIYOR

Sarı-kırmızılı ekip, Fransa ekibi Lille karşısında aldığı galibiyetin ardından Fenerbahçe'ye karşı sahaya "moralli" çıkıyor. Lille'i deplasmanda 4-2 yenerek bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini alan Galatasaray, Fenerbahçe karşısında kazanarak çıkışını sürdürmeye çalışıyor.

LİGDE SON 4 MAÇTA GOL YEMEDİ

Teknik direktör İsmail Kartal'ın öğrencileri ise, Süper Lig'de oynadığı son 4 müsabakada kalesini gole kapadı.

Sarı-lacivertliler, Gaziantep FK deplasmanındaki golsüz beraberliğin ardından sırasıyla Eyüpspor'u 8-0, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor'u ise 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Fenerbahçe, son 3 haftada rakip fileleri 14 defa havalandırdı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi: Ezeli rekabette 407. randevu - 7

LİGDE SON 39 İÇ SAHA MAÇINDA MAĞLUP OLMADI

Galatasaray, Süper Lig'de sahasındaki son 39 maçta mağlubiyet görmedi. Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonraki lig mücadelelerinde 31 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.

OKAN BURUK, LİGDE 120. GALİBİYETİNİ HEDEFLİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe karşısında kazanmaları halinde sarı-kırmızılı ekibin başındaki 120. lig galibiyetini alacak.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, geride kalan 150 lig müsabakasında 119 galibiyet, 18 beraberlik ve 13 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Bu müsabakalarda 354 kez ağları sarsan Buruk'un Galatasaray'ı 125 golü kalesinde gördü.

Not: 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve bu yüzden 2022-2023 sezonunda Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'a karşı Galatasaray'ın hükmen 3-0 kazandığı maçlar söz konusu 119 galibiyete dahil edilmemiştir.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi: Ezeli rekabette 407. randevu - 8

OSİMHEN'İN FENERBAHÇE'YE KARŞI MAĞLUBİYETİ YOK

Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, Fenerbahçe'ye karşı çıktığı resmi maçlardan mağlubiyetle ayrılmadı. Sarı-kırmızılı ekipte 3. sezonunu geçiren Osimhen, sarı-lacivertlilere karşı 4 lig ve 1 Türkiye Kupası karşılaşmasında görev aldı. Nijeryalı golcü, ligde Fenerbahçe'ye karşı ikişer galibiyet ve beraberlik yaşadı. 27 yaşındaki oyuncu, bu müsabakalarda sarı-lacivertlilerin filelerini bir kez havalandırdı. Osimhen, 2024-25 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi 2-1 yendikleri maçta ise 2 gol attı.

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