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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu! İşte kritik isim

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu! İşte kritik isim

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbinin VAR hakemi İspanyol Carlos Del Cerro Grande oldu.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zorlu mücadelenin VAR hakemi belli oldu. Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesinin VAR koltuğunda İspanyol hakem Carlos Del Cerro Grande oturacak. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabaka, saat 21.30'da başlayacak.

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