Karadeniz derbisinde gol yağmuru! Trabzonspor, Rizespor'u 4-3 mağlup etti
Trabzonspor, Karadeniz derbisinde Çaykur Rize'ye konuk oldu. Süper Lig’de Reis yönetiminde çıktığı 3 maçı gol yemeden kazanan bordo-mavililer bugün Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaştı. Gol düellosuna sahne olan mücadeleyi konuk ekip Trabzonspor 4-3 kazandı.
Trabzonspor, Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaştı. Saat 19.00'da başlayan Karadeniz derbisinde Halil Umut Meler düdük çaldı.
Teknik direktör Thomas Reis'ın göreve gelmesinin ardından ligde çıkış yakalayan bordo-mavililer, Galatasaray'ı 4-0, Samsunspor'u 3-0 ve Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Muhammed Salah önderliğinde yeni bir galibiyet arayan Fırtına, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden önce başlayan mücadeleyi kazanarak rakiplerinin karşılaşmasında çıkacak sonucu avantajına çevirmeyi hedefledi.
Kıran kırana geçen mücadelede gülen taraf 4-3'lük skorla konuk ekip Trabzonspor oldu.
İLK YARIDAN NOTLAR
4. dakikada Çaykur Rizespor atağında, ceza yayının gerisinden Laçi'nin şutunda, kaleci Onana meşin yuvarlağı kontrol etti.
12. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Olawoyin'in pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Mithat Pala, meşin yuvarlağı içeriye gönderdi. Borrelli'nin şutunda top, fileleri havalandırdı: 1-0.
22. dakikada Aral Şimşir'in içeriye gönderdiği topla buluşan Franculino'nun şutunda, kaleci Fofana gole izin vermedi.
32. dakikada Çaykur Rizespor, farkı 2'ye çıkardı. Mebude'nin ceza sahasının sağ çaprazından gönderdiği topla kalenin önünde buluşan Borrelli'nin bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.
34. dakikada Trabzonspor'un sol taraftan kazandığı köşe atışını Salah kullandı. Melih Kabasakal'ın vuruşunda, kaleci Fofana topu kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Çaykur Rizespor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İKİNCİ YARIDAN NOTLAR
49'uncu dakikada Trabzonspor farkı 1'e indirdi. Muçi'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Melih, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-1.
51'inci dakikada Trabzonspor skoru eşitledi. Muçi'nin derinlemesine pasında topla buluşan Aral, düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 2-2.
57'nci dakikada Trabzonspor öne geçti. Salah'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Muçi'nin şutunda Franculino, çizginin hemen önünde topa ayak koyarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-3.
68'inci dakikada Çaykur Rizespor skoru yeniden eşitledi. Mebude'nin pasında ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Laçi'nin sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-3.
83'üncü dakikada Trabzonspor tekrar öne geçti. Muçi'nin pasında sol kanatta topla buluşan Franculino, ceza yayının hemen üstünde sol çaprazdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-4.
Karşılaşmadan Trabzonspor sahadan 4-3 galip ayrıldı.
Öte yandan ligde puan durumu şu şekilde: