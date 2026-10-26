Karadeniz derbisinde gol yağmuru! Trabzonspor, Rizespor'u 4-3 mağlup etti

Trabzonspor, Karadeniz derbisinde Çaykur Rize'ye konuk oldu. Süper Lig’de Reis yönetiminde çıktığı 3 maçı gol yemeden kazanan bordo-mavililer bugün Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaştı. Gol düellosuna sahne olan mücadeleyi konuk ekip Trabzonspor 4-3 kazandı.