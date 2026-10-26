U19 derbisinde kazanan Galatasaray! Fenerbahçe karşısında 3-1'lik galibiyet

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbi öncesinde iki kulübün U19 takımları karşı karşıya geldi. Bolluca Stadı'ndaki mücadelede Galatasaray, geriye düştüğü maçta ezeli rakibini 3-1 mağlup etti.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbi öncesinde iki kulübün U19 takımları karşı karşıya geldi. Bolluca Stadı'nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar, ezeli rakibini 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Fenerbahçe'nin eski Galatasaraylı futbolcu Çağrı Balta ile öne geçtiği karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip, geriden gelerek 3 puana uzandı.

Alparslan Erdem yönetimindeki Galatasaray U19 Takımı ile Mustafa Ertem'in çalıştırdığı Fenerbahçe U19 Takımı, U19 PAF Ligi'nde kozlarını paylaştı. Bolluca Stadı'nın ev sahipliği yaptığı derbide gülen taraf, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan Galatasaray oldu.

ESKİ GALATASARAYLI ÇAĞRI BALTA PERDEYİ AÇTI

Mücadeleye etkili başlayan Fenerbahçe, 22. dakikada Çağrı Balta'nın golüyle 1-0 öne geçti. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan sarı-lacivertli ekibe transfer olan genç futbolcu, eski takımına karşı gol sevinci yaşadı.

Galatasaray'ın beraberlik golü ise gecikmedi. Sarı-kırmızılılar, 29. dakikada Doruk Özsaraç'ın kendi kalesine attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

ÇAĞRI BALTA PENALTIDAN YARARLANAMADI

Karşılaşmanın 50. dakikasında Fenerbahçe penaltı kazandı. Topun başına geçen Çağrı Balta, vuruşunu gole çeviremedi ve sarı-lacivertliler yeniden öne geçme fırsatını değerlendiremedi.

GALATASARAY 6 DAKİKADA FİŞİ ÇEKTİ

İkinci yarıda galibiyet için baskısını artıran Galatasaray, 71. dakikada Dağhan Kahraman'ın golüyle 2-1 öne geçti.

Sarı-kırmızılı ekip, bu golden yalnızca 6 dakika sonra bir kez daha fileleri havalandırdı. 77. dakikada sahneye çıkan Oğulcan Yançel, farkı ikiye çıkararak maçın skorunu 3-1 olarak belirledi.

GALATASARAY 19 PUANA YÜKSELDİ

Ezeli rakibi karşısında geriye düşmesine rağmen sahadan galibiyetle ayrılan Galatasaray U19 Takımı, U19 PAF Ligi'nde puanını 19'a yükseltti. Derbiden mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe U19 Takımı ise 13 puanda kalarak zirve yarışında önemli bir kayıp yaşadı.