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Yapay zeka Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin galibini açıkladı!

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, 26 Ekim Pazartesi günü RAMS Park'ta 407. kez karşı karşıya gelecek. Dev mücadele öncesinde yapay zeka, derbinin 15'er dakikalık bölümlerini, olası gol senaryolarını ve maç istatistiklerini değerlendirdi. Peki yapay zekaya göre maçı kim kazanacak? Derbide öne çıkacak oyunvular kimler? İşte tüm detaylar...

Yapay zeka Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin galibini açıkladı! 1

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, 26 Ekim Pazartesi günü RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Dev derbi öncesinde yapay zeka, mücadeleyi 15'er dakikalık bölümler halinde analiz ederek skor, golcü, kart ve maç istatistikleri tahminlerini ortaya koydu.

Peki, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini kim kazanacak? İşte yapay zekanın 90 dakikalık derbi senaryosu...

Yapay zeka Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin galibini açıkladı! 2

İLK 15 DAKİKADA GALATASARAY BASKISI

Galatasaray'ın taraftar desteğiyle karşılaşmaya yüksek tempoda başlaması bekleniyor. Sarı-kırmızılı ekibin ön alan baskısıyla Fenerbahçe'nin oyun kurmasını zorlaştırabileceği öngörülüyor. Fenerbahçe'nin ise savunma güvenliğini ön planda tutarak hızlı hücumlarla etkili olmaya çalışacağı tahmin ediliyor.

Yapay zeka Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin galibini açıkladı! 3

YAPAY ZEKAYA GÖRE İLK GOL GALATASARAY'DAN

15-30. dakikalar: Galatasaray'ın hücumdaki hareketliliği ve kanat organizasyonlarıyla rakip savunmayı zorlayabileceği değerlendiriliyor. Özellikle Victor Osimhen'in savunma arkasına yapacağı koşuların gol fırsatları oluşturabileceği öngörülüyor. Yapay zekanın senaryosunda Osimhen, 24. dakikada takımını öne geçiriyor.

Galatasaray 1-0 Fenerbahçe

Yapay zeka Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin galibini açıkladı! 4

FENERBAHÇE İLK YARI BİTMEDEN YANIT VEREBİLİR

30-45. dakikalar: Geriye düşen Fenerbahçe'nin hücumdaki riskleri artırabileceği tahmin ediliyor. Sarı-lacivertli ekibin kanatlardan geliştireceği ataklar ve ceza sahasına göndereceği ortalarla beraberlik araması bekleniyor. Yapay zeka, 39. dakikada Vedat Muriqi'nin golüyle skorun eşitleneceği bir senaryo öngörüyor.

Tahmini ilk yarı skoru: 1-1

Yapay zeka Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin galibini açıkladı! 5

FENERBAHÇE İLK YARI BİTMEDEN YANIT VEREBİLİR

30-45. dakikalar: Geriye düşen Fenerbahçe'nin hücumdaki riskleri artırabileceği tahmin ediliyor. Sarı-lacivertli ekibin kanatlardan geliştireceği ataklar ve ceza sahasına göndereceği ortalarla beraberlik araması bekleniyor. Yapay zeka, 39. dakikada Vedat Muriqi'nin golüyle skorun eşitleneceği bir senaryo öngörüyor.

Tahmini ilk yarı skoru: 1-1

Yapay zeka Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin galibini açıkladı! 6

DERBİNİN KADERİNİ DEĞİŞTİREBİLECEK GOL

60-75. dakikalar: Galatasaray'ın taraftar desteğiyle hücum baskısını artırabileceği öngörülüyor. Yunus Akgün'ün iç koridorlara yapacağı koşuların Fenerbahçe savunmasında boşluklar oluşturabileceği değerlendiriliyor. Yapay zeka, 68. dakikada Yunus Akgün'ün golüyle sarı-kırmızılıların yeniden öne geçeceğini tahmin ediyor.

Tahmini skor: Galatasaray 2-1 Fenerbahçe

Yapay zeka Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin galibini açıkladı! 7

SON 15 DAKİKADA BÜYÜK HEYECAN

75-90. dakikalar: Fenerbahçe'nin beraberlik için daha fazla oyuncuyla hücuma çıkması bekleniyor. Galatasaray'ın ise savunma güvenliğini artırarak hızlı hücumlarla üçüncü golü arayabileceği öngörülüyor. Son bölümde yaşanabilecek baskıya rağmen ev sahibi ekibin üstünlüğünü koruyacağı tahmin ediliyor.

Yapay zekanın maç sonucu tahmini: Galatasaray 2-1 Fenerbahçe

Yapay zeka Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin galibini açıkladı! 8

DERBİDE KIRMIZI KART ÇIKAR MI?

Yapay zeka, iki takım arasındaki rekabetin sert ikili mücadelelere sahne olabileceğini değerlendiriyor. Tahmini senaryoda Galatasaray ve Fenerbahçe'nin üçer sarı kart görmesi, karşılaşmada toplam 6 sarı kart çıkması bekleniyor.

Kırmızı kart konusunda ise öncelikli tahmin, iki takımın da mücadeleyi 11 kişi tamamlaması yönünde. Bununla birlikte yüksek gerilim nedeniyle bir kırmızı kart çıkması da alternatif senaryo olarak değerlendiriliyor.

Yapay zeka Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin galibini açıkladı! 9

TOPLA OYNAMA, ŞUT VE XG TAHMİNLERİ

Yapay zekanın senaryosuna göre Galatasaray'ın topa sahip olma oranı yüzde 54, Fenerbahçe'nin ise yüzde 46 olacak. Sarı-kırmızılıların 15 şutunun 6'sında, sarı-lacivertlilerin ise 11 şutunun 4'ünde isabet sağlayacağı tahmin ediliyor.

Yapay zeka Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin galibini açıkladı! 10

Beklenen gol (xG) değerlerinde Galatasaray'ın 1,85, Fenerbahçe'nin ise 1,32 seviyesine ulaşabileceği öngörülüyor. Korner sayısında Galatasaray'ın 6-5 üstünlük kurabileceği, toplam faul sayısının ise 32 olabileceği değerlendiriliyor.

Yapay zeka Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin galibini açıkladı! 11

DERBİDE HANGİ FUTBOLCULAR ÖNE ÇIKABİLİR?

Yapay zekanın değerlendirmesinde Galatasaray'da Victor Osimhen, Yunus Akgün ve Lucas Torreira öne çıkıyor. Osimhen'in gol yollarındaki etkinliği, Yunus Akgün'ün hücum hareketliliği ve Torreira'nın orta sahadaki mücadele gücünün belirleyici olabileceği düşünülüyor.

Yapay zeka Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin galibini açıkladı! 12

Fenerbahçe'de ise Vedat Muriqi, Mason Greenwood ve N'Golo Kante'nin performansları ön plana çıkabilir. Muriqi'nin hava toplarındaki üstünlüğü, Greenwood'un bireysel becerileri ve Kante'nin orta sahadaki top kazanma kapasitesi, sarı-lacivertli ekibin oyununda etkili olabilir.

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