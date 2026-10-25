Yapay zeka Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin galibini açıkladı!
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, 26 Ekim Pazartesi günü RAMS Park'ta 407. kez karşı karşıya gelecek. Dev mücadele öncesinde yapay zeka, derbinin 15'er dakikalık bölümlerini, olası gol senaryolarını ve maç istatistiklerini değerlendirdi. Peki yapay zekaya göre maçı kim kazanacak? Derbide öne çıkacak oyunvular kimler? İşte tüm detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, 26 Ekim Pazartesi günü RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Dev derbi öncesinde yapay zeka, mücadeleyi 15'er dakikalık bölümler halinde analiz ederek skor, golcü, kart ve maç istatistikleri tahminlerini ortaya koydu.
Peki, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini kim kazanacak? İşte yapay zekanın 90 dakikalık derbi senaryosu...
İLK 15 DAKİKADA GALATASARAY BASKISI
Galatasaray'ın taraftar desteğiyle karşılaşmaya yüksek tempoda başlaması bekleniyor. Sarı-kırmızılı ekibin ön alan baskısıyla Fenerbahçe'nin oyun kurmasını zorlaştırabileceği öngörülüyor. Fenerbahçe'nin ise savunma güvenliğini ön planda tutarak hızlı hücumlarla etkili olmaya çalışacağı tahmin ediliyor.
YAPAY ZEKAYA GÖRE İLK GOL GALATASARAY'DAN
15-30. dakikalar: Galatasaray'ın hücumdaki hareketliliği ve kanat organizasyonlarıyla rakip savunmayı zorlayabileceği değerlendiriliyor. Özellikle Victor Osimhen'in savunma arkasına yapacağı koşuların gol fırsatları oluşturabileceği öngörülüyor. Yapay zekanın senaryosunda Osimhen, 24. dakikada takımını öne geçiriyor.
Galatasaray 1-0 Fenerbahçe
FENERBAHÇE İLK YARI BİTMEDEN YANIT VEREBİLİR
30-45. dakikalar: Geriye düşen Fenerbahçe'nin hücumdaki riskleri artırabileceği tahmin ediliyor. Sarı-lacivertli ekibin kanatlardan geliştireceği ataklar ve ceza sahasına göndereceği ortalarla beraberlik araması bekleniyor. Yapay zeka, 39. dakikada Vedat Muriqi'nin golüyle skorun eşitleneceği bir senaryo öngörüyor.
Tahmini ilk yarı skoru: 1-1
FENERBAHÇE İLK YARI BİTMEDEN YANIT VEREBİLİR
30-45. dakikalar: Geriye düşen Fenerbahçe'nin hücumdaki riskleri artırabileceği tahmin ediliyor. Sarı-lacivertli ekibin kanatlardan geliştireceği ataklar ve ceza sahasına göndereceği ortalarla beraberlik araması bekleniyor. Yapay zeka, 39. dakikada Vedat Muriqi'nin golüyle skorun eşitleneceği bir senaryo öngörüyor.
Tahmini ilk yarı skoru: 1-1