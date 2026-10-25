Yapay zeka Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin galibini açıkladı!

DERBİNİN KADERİNİ DEĞİŞTİREBİLECEK GOL 60-75. dakikalar: Galatasaray'ın taraftar desteğiyle hücum baskısını artırabileceği öngörülüyor. Yunus Akgün'ün iç koridorlara yapacağı koşuların Fenerbahçe savunmasında boşluklar oluşturabileceği değerlendiriliyor. Yapay zeka, 68. dakikada Yunus Akgün'ün golüyle sarı-kırmızılıların yeniden öne geçeceğini tahmin ediyor. Tahmini skor: Galatasaray 2-1 Fenerbahçe

SON 15 DAKİKADA BÜYÜK HEYECAN 75-90. dakikalar: Fenerbahçe'nin beraberlik için daha fazla oyuncuyla hücuma çıkması bekleniyor. Galatasaray'ın ise savunma güvenliğini artırarak hızlı hücumlarla üçüncü golü arayabileceği öngörülüyor. Son bölümde yaşanabilecek baskıya rağmen ev sahibi ekibin üstünlüğünü koruyacağı tahmin ediliyor. Yapay zekanın maç sonucu tahmini: Galatasaray 2-1 Fenerbahçe

DERBİDE KIRMIZI KART ÇIKAR MI? Yapay zeka, iki takım arasındaki rekabetin sert ikili mücadelelere sahne olabileceğini değerlendiriyor. Tahmini senaryoda Galatasaray ve Fenerbahçe'nin üçer sarı kart görmesi, karşılaşmada toplam 6 sarı kart çıkması bekleniyor. Kırmızı kart konusunda ise öncelikli tahmin, iki takımın da mücadeleyi 11 kişi tamamlaması yönünde. Bununla birlikte yüksek gerilim nedeniyle bir kırmızı kart çıkması da alternatif senaryo olarak değerlendiriliyor.

TOPLA OYNAMA, ŞUT VE XG TAHMİNLERİ Yapay zekanın senaryosuna göre Galatasaray'ın topa sahip olma oranı yüzde 54, Fenerbahçe'nin ise yüzde 46 olacak. Sarı-kırmızılıların 15 şutunun 6'sında, sarı-lacivertlilerin ise 11 şutunun 4'ünde isabet sağlayacağı tahmin ediliyor.