Galatasaray evinde Fenerbahçe’yi 2-1 ile geçti: Çekişmeli derbide gülen taraf Aslan!
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi konuk etti. RAMS Park'ta saat 21.30'da başlayan derbiyi hakem Atilla Karaoğlan yönetti. Sarı-kırmızılılar kazanarak puan farkını açmayı, sarı-lacivertliler ise deplasmanda galip gelerek rakibini yakalamayı hedefledi. Fenerbahçe'de Marco Asensio ve Nathan Ake derbide forma giymedi. Kıyasıya rekabet içinde geçen maçta Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi 2-1 ile mağlup etti.
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. RAMS Park'taki derbi, saat 21.30'da başladı. Müsabakada hakem Atilla Karaoğlan görev yaptı.
İki takım arasındaki 407. derbide Galatasaray, evinde Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.
İLK YARIDAN NOTLAR
15. dakikada Batrakov'un pasında sol kanatta topla buluşan Jakobs, meşin yuvarlağı Barış Alper Yılmaz'a aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Ederson, ayaklarıyla topu önledi.
17. dakikada Lemina'nın pasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası sol çaprazından vuruşunda, kaleci Ederson gole izin vermedi.
20. dakikada Oğuz Aydın'ın ceza sahası dışından sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top az farkla uzak direğin üstünden auta çıktı.
29. dakikada Galatasaray öne geçti. Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza yayının sağ çaprazında topla buluşan Osimhen, ceza sahasına girdikten hemen sonra sol ayağıyla yakın direğe yaptığı vuruşla ağları sarstı: 1-0.
38. dakikada Batrakov'un pasında savunmanın arkasına sarkan Osimhen'in ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda, kaleci Ederson meşin yuvarlağı kornere çeldi.
44. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sol taraftan Jakobs'un kullandığı taçta kaleci Ederson, yumruklarıyla meşin yuvarlağı ceza sahası dışına gönderdi. Dönen topu önünde bulan Sanchez'in şutunda kale önündeki Osimhen, kafayla dokunarak topu filelerle buluşturdu: 2-0.
45+2. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasında topla buluşan Batrakov'un ceza sahası sol çaprazından vuruşunda, kaleci Ederson meşin yuvarlağı çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İKİNCİ YARIDAN NOTLAR
49. dakikada Yunus'un ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Batrakov'un şutunda kaleci Ederson meşin yuvarlağı kornere çeldi.
51. dakikada sağ taraftan Greenwood'un ara pasında savunmadan seken top ceza sahası sağ çaprazındaki Lukaku'nun önüne düştü. Lukaku'nun dokunuşunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
55. dakikada sağ taraftan Batrakov'un arka direğe ortasına yükselen Jakobs'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak yere çarpıp direkten oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında topu alan Barış Alper'in yerden şutunda meşin yuvarlak auta gitti.
62. dakikada sol taraftan Kerem'in uzun pasında ceza sahası sağ tarafında Oğuz kafayla pasını İrfan Can'a aktardı. İrfan Can'ın röveşatasında meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
70. dakikada sağ tarafta topla hareketlenen Yunus, ceza yayı sağındaki Torreira'ya pasını verdi. Torreira'nın bekletmeden şutunda meşin yuvarlak direğin üstünden dışarıya çıktı.
75. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan uzak mesafeden Leao'nun uzak direğe şutunda uzanan kaleci Ederson meşin yuvarlağı kornere çeldi.
80. dakikada Sallai'nin savunma arkasına pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Osimhen'in şutunda meşin yuvarlak auta gitti.
87. dakikada sağ tarafta topu alan Leroy Sane'nin pasında ceza sahası sol tarafında topla buluşan Leao'nun uzak direğe sert şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.
90. dakikada sağ taraftan Mert Hakan'ın kullandığı serbest vuruşta Oppong arka direkte topu kafayla ceza sahası sağ tarafındaki Kerem'e indirdi. Kerem de bekletmeden penaltı noktasındaki Skriniar'a indirdi. Skriniar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlağı çizgi üzerinden Lemina çıkardı. Dönen top Lukaku'ya çarpıp direğin üzerinden auta çıktı.
90+1. dakikada sağ tarafta aldığı topla ilerleyen Sane'nin ceza sahası dışı sağ çaprazında uzak direğe şutunda kaleci Ederson meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Öte yandan ligde puan durumu şu şekilde: