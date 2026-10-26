Galatasaray evinde Fenerbahçe’yi 2-1 ile geçti: Çekişmeli derbide gülen taraf Aslan!

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi konuk etti. RAMS Park'ta saat 21.30'da başlayan derbiyi hakem Atilla Karaoğlan yönetti. Sarı-kırmızılılar kazanarak puan farkını açmayı, sarı-lacivertliler ise deplasmanda galip gelerek rakibini yakalamayı hedefledi. Fenerbahçe'de Marco Asensio ve Nathan Ake derbide forma giymedi. Kıyasıya rekabet içinde geçen maçta Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi 2-1 ile mağlup etti.