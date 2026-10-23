Derbi öncesi Galatasaray ve Fenerbahçe'de hazırlıklar başladı! İki takımda son durum

Galatasaray ve Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü oynanacak derbi için hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde çalışırken sarı-lacivertliler ise teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde antrenman yaptı.