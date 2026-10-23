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Derbi öncesi Galatasaray ve Fenerbahçe'de hazırlıklar başladı! İki takımda son durum

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Derbi öncesi Galatasaray ve Fenerbahçe'de hazırlıklar başladı! İki takımda son durum

Galatasaray ve Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü oynanacak derbi için hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde çalışırken sarı-lacivertliler ise teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı.

MÜCADELENİN HAZIRLIKLARINA YARIN DA DEVAM
İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuva ve çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, mücadelenin hazırlıklarına yarın devam edecek.

KANARYA CORE ÇALIŞMALARIYLA BAŞLADI
Ayrıca sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı.

Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idman, pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçlarla sona erdi.

Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarını yarın sürdürecek.

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