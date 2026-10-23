Olimpiyat ve dünya şampiyonu Peres Jepchirchir'e doping şoku! Yarışlardan men edildi

Olimpiyat ve dünya şampiyonu Kenyalı atlet Peres Jepchirchir, doping testinde yasaklı madde eritropoietin (EPO) tespit edilmesinin ardından geçici olarak yarışlardan men edildi. Atletizmde Dürüstlük Birimi (AIU), 33 yaşındaki sporcunun nihai karar verilene kadar yarışlara katılamayacağını açıkladı.