Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal

Bugüne kadar İsmail Kartal'ın arkasında duran Başkan Aziz Yıldırım ve yönetiminin, derbiden çıkacak olası kötü bir sonuç karşısında bu kez ayrılık kararı alacağı iddia ediliyor. Takımın sergilediği istikrarsız görüntü ve taktiksel tıkanıklık nedeniyle derbinin, Kartal için adeta bir "tamam mı, devam mı" sınavı haline geldiği belirtiliyor.