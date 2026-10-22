İsmail Kartal’ın kaderi Galatasaray derbisine bağlı! Yerine o isim mi geliyor?
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Slavia Prag ile berabere kalan Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal bir kez daha eleştirilerin odağı haline geldi. Avrupa’daki kötü gidişat bardağı taşırırken, gözler Galatasaray ile oynanacak kritik derbiye çevrildi. Olası bir mağlubiyet durumunda İsmail Kartal’ın görevine son verilebileceği iddia edildi.
Fenerbahçe, Süper Lig'de üst üste kazandığı 3 maçla moral bulsa da, 18 yıl aradan sonra döndüğü UEFA Şampiyonlar Ligi sahnesinde aradığını bir türlü bulamadı. "Devler Ligi"nde çıkılan 3 karşılaşmada sadece 2 puan toplayabilen sarı-lacivertlilerde faturanın teknik direktör İsmail Kartal'a kesildiği iddia edildi.
Daha önce Roma maçının ardından istifa kararı alan ancak Başkan Aziz Yıldırım'ın devreye girmesiyle görevine devam eden tecrübeli teknik adam, aradan geçen süreçte ne takımla arasındaki güven bağını onarabildi ne de sahada beklenen oyun ritmini yakalayabildi.
Aston Villa hezimetinin ardından yoğun eleştirilere maruz kalan Kartal için Slavia Prag beraberliği bardağı taşıran son damla oldu. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli taraftarlar tecrübeli çalıştırıcıyı istifaya davet etti.
DERBİ KADERİNİ BELİRLEYECEK
Fenerbahçe'de tüm gözler şimdi Trendyol Süper Lig'de pazartesi günü oynanacak dev Galatasaray derbisine çevrilmiş durumda.