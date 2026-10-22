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İsmail Kartal’ın kaderi Galatasaray derbisine bağlı! Yerine o isim mi geliyor?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İsmail Kartal’ın kaderi Galatasaray derbisine bağlı! Yerine o isim mi geliyor?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Slavia Prag ile berabere kalan Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal bir kez daha eleştirilerin odağı haline geldi. Avrupa’daki kötü gidişat bardağı taşırırken, gözler Galatasaray ile oynanacak kritik derbiye çevrildi. Olası bir mağlubiyet durumunda İsmail Kartal’ın görevine son verilebileceği iddia edildi.

Fenerbahçe, Süper Lig'de üst üste kazandığı 3 maçla moral bulsa da, 18 yıl aradan sonra döndüğü UEFA Şampiyonlar Ligi sahnesinde aradığını bir türlü bulamadı. "Devler Ligi"nde çıkılan 3 karşılaşmada sadece 2 puan toplayabilen sarı-lacivertlilerde faturanın teknik direktör İsmail Kartal'a kesildiği iddia edildi.

Daha önce Roma maçının ardından istifa kararı alan ancak Başkan Aziz Yıldırım'ın devreye girmesiyle görevine devam eden tecrübeli teknik adam, aradan geçen süreçte ne takımla arasındaki güven bağını onarabildi ne de sahada beklenen oyun ritmini yakalayabildi.

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail KartalFenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal

Aston Villa hezimetinin ardından yoğun eleştirilere maruz kalan Kartal için Slavia Prag beraberliği bardağı taşıran son damla oldu. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli taraftarlar tecrübeli çalıştırıcıyı istifaya davet etti.

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail KartalFenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal

DERBİ KADERİNİ BELİRLEYECEK

Fenerbahçe'de tüm gözler şimdi Trendyol Süper Lig'de pazartesi günü oynanacak dev Galatasaray derbisine çevrilmiş durumda.

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail KartalFenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal

Bugüne kadar İsmail Kartal'ın arkasında duran Başkan Aziz Yıldırım ve yönetiminin, derbiden çıkacak olası kötü bir sonuç karşısında bu kez ayrılık kararı alacağı iddia ediliyor. Takımın sergilediği istikrarsız görüntü ve taktiksel tıkanıklık nedeniyle derbinin, Kartal için adeta bir "tamam mı, devam mı" sınavı haline geldiği belirtiliyor.

Vincenzo MontellaVincenzo Montella

YERİNE GELECEK İSİM BELLİ

İsmail Kartal'ın koltuğunun sallandığı bu kritik süreçte Fenerbahçe yönetiminin alternatif planı da sızdı. Derbide yaşanabilecek bir kayıp halinde listenin ilk sırasına yazılan teknik direktörün Vincenzo Montella olduğu öğrenildi.

İsmail Kartal’ın kaderi Galatasaray derbisine bağlı! Yerine o isim mi geliyor? - 1

A Milli Futbol Takımı ile yollarını ayıran İtalyan çalıştırıcının, Süper Lig'i yakından tanıması ve modern futbol anlayışı nedeniyle sarı-lacivertli yönetimin en güçlü adayı konumunda bulunduğu ifade ediliyor. Fenerbahçe'nin, derbinin sonucuna göre tecrübeli teknik adamla temaslarını hızlandırması bekleniyor.

#Fenerbahçe #İsmail Kartal
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