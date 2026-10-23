Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında RAMS Park’ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları belli oldu. Dev karşılaşmayı tribünden izlemek isteyen taraftarlar için fiyatlar 2 bin 800 TL ile 60 bin TL arasında değişiyor.

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren derbide en yüksek bilet fiyatı Premium kategorisinde 60 bin TL olarak belirlenirken, en uygun fiyatlı biletler 2 bin 800 TL'den satışa sunulacak.

DERBİ BİLETLERİNDE FİYAT 60 BİN TL'YE KADAR ÇIKIYOR

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Premium kategorisi 60 bin TL, Delux kategorisi 58 bin TL, Lux kategorisi 56 bin TL, Classic kategorisi ise 55 bin TL olarak açıklandı.

Kategori 1 biletleri 40 bin TL'den, Kategori 2 biletleri 35 bin TL'den, Kategori 3 biletleri 30 bin TL'den satışa sunulacak.

Süper Lig'deki dev derbinin biletleri cuma günü öncelikli satışa çıktı. Genel satışa ise cumartesi günü saat 11.00'de sunulacak.

İŞTE KATEGORİLERE GÖRE DERBİ BİLET FİYATLARI

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin açıklanan bilet fiyatları şöyle:

Premium: 60.000 TL

Delux: 58.000 TL

Lux: 56.000 TL

Classic: 55.000 TL

Kategori 1: 40.000 TL

Kategori 2: 35.000 TL

Kategori 3: 30.000 TL

Kategori 4: 25.000 TL

Kategori 5: 22.500 TL

Kategori 6: 20.000 TL

Kategori 7: 18.000 TL

Kategori 8: 14.000 TL

Kategori 9: 12.000 TL

Kategori 10: 3.250 TL

Kategori 11: 2.800 TL

Misafir: 2.800 TL