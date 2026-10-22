Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'a Premier Lig kancası! Derbiye geliyorlar

İngiliz ekibinin, milli futbolcunun performansını yakından takip ederek transfer ihtimalini değerlendirdiği belirtildi.

Sporx'in haberine göre Aston Villa yetkilileri, Fenerbahçe ile oynadıkları karşılaşmanın ardından Oğuz Aydın'ın durumuna ilişkin bilgi aldı.

Fenerbahçe'de son haftalarda ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Oğuz Aydın, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Sarı-lacivertli takımda yükselen bir grafik çizen milli futbolcuya İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın ilgi gösterdiği öne sürüldü.

Premier Lig temsilcisinin gözlemcilerinin, bu hafta RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini tribünden takip edeceği öne sürüldü.

Aston Villa'nın Oğuz Aydın'a yönelik ilgisinin ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Oğuz Aydın (A Haber Foto Arşiv)

16 MAÇTA 6 GOLE KATKI SAĞLADI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 16 resmî karşılaşmaya çıkan Oğuz Aydın, 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Söz konusu maçların 7'sinde ilk 11'de görev alan 26 yaşındaki futbolcu, takımının hücum organizasyonlarına önemli katkı sağladı.

Samsunspor ve Çaykur Rizespor deplasmanlarında attığı gollerle dikkat çeken milli oyuncu, Slavia Prag karşılaşmasında da müthiş bir gole imza attı.