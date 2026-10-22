Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'a Premier Lig kancası! Derbiye geliyorlar
Fenerbahçe'de son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çeken Oğuz Aydın, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın transfer gündemine girdi. İngiliz kulübünün, milli futbolcuyu yakından takip etmek için Galatasaray-Fenerbahçe derbisine gözlemci göndereceği öne sürüldü. İşte transfer iddiasının ayrıntıları...
Fenerbahçe'de son haftalarda ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Oğuz Aydın, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Sarı-lacivertli takımda yükselen bir grafik çizen milli futbolcuya İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın ilgi gösterdiği öne sürüldü.
OĞUZ AYDIN İÇİN HAREKETE GEÇTİLER
Sporx'in haberine göre Aston Villa yetkilileri, Fenerbahçe ile oynadıkları karşılaşmanın ardından Oğuz Aydın'ın durumuna ilişkin bilgi aldı.
İngiliz ekibinin, milli futbolcunun performansını yakından takip ederek transfer ihtimalini değerlendirdiği belirtildi.
GALATASARAY DERBİSİNE GELİYORLAR
Aston Villa'nın Oğuz Aydın'a yönelik ilgisinin ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Premier Lig temsilcisinin gözlemcilerinin, bu hafta RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini tribünden takip edeceği öne sürüldü.
İngiliz ekibinin, milli futbolcuyu kritik karşılaşmada yakından izlemesi bekleniyor.
16 MAÇTA 6 GOLE KATKI SAĞLADI
Fenerbahçe formasıyla bu sezon 16 resmî karşılaşmaya çıkan Oğuz Aydın, 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Söz konusu maçların 7'sinde ilk 11'de görev alan 26 yaşındaki futbolcu, takımının hücum organizasyonlarına önemli katkı sağladı.
Samsunspor ve Çaykur Rizespor deplasmanlarında attığı gollerle dikkat çeken milli oyuncu, Slavia Prag karşılaşmasında da müthiş bir gole imza attı.