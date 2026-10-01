MHK Başkanı ve üyelerinin gözaltısının ardından yeni dönem: Anthony Taylor için geçici başkanlık planı
Giriş Tarihi:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve kurul üyelerinin gözaltına alınması Türk futbolunda deprem etkisi yarattı. Gözler yeni yönetimin nasıl şekilleneceğine çevrilirken, kulislerde TFF’nin geçici çözüm için dünyaca ünlü İngiliz hakem Anthony Taylor’ı göreve getireceği iddia edildi.
Türk futbolunun en kritik noktası olan hakemlerden sorumlu Merkez Hakem Komitesinin başkanı ve üyeleri gözaltına alındı.
TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ile MHK'nin eski ve yeni üyelerinin de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma sonrası gözler yeni kurulun nasıl oluşacağına çevrildi.
ARA ÇÖZÜM TAYLOR!
Kulis bilgilerine göre, TFF'de sezon başında elit hakem direktörü olarak göreve getirilen dünyaca ünlü İngiliz hakem Anthony Taylor'ın, geçici olarak MHK Başkanlığı koltuğuna geçmesi planlanıyor. Ayrıca Taylor'a yardımcı olmaları için 3 kişilik bir heyet oluşturulacak.