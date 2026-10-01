Türk futbolunun en kritik noktası olan hakemlerden sorumlu Merkez Hakem Komitesinin başkanı ve üyeleri gözaltına alındı.

TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ile MHK'nin eski ve yeni üyelerinin de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.