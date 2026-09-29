İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve futbol camiasında deprem etkisi yaratan "Resmi Belgede Sahtecilik" ile "Mobbing" soruşturması, siber, mali ve asayiş ekiplerinin derinlemesine teknik takipleri neticesinde devasa bir operasyona dönüştü.

Soruşturma kapsamında mağdur ve tanık ifadeleri, bilirkişi raporları ile HTS ve MASAK kayıtlarında yapılan detaylı incelemelerin ardından, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile bazı MHK üyesi hakem ve gözlemcilerin, futbol müsabakalarındaki hakem atama, puanlama ve klasman belirleme süreçlerinde organize şekilde usulsüzlük yaptıkları iddiaları resmiyet kazandı.

HAKEMLERİ GEREKÇESİZ TASFİYE EDİP SINAV NOTLARINI DEĞİŞTİRDİLER

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz saha ve arşiv taramalarında, bazı hakemlerin objektif ve gerekçeli bir karar gösterilmeksizin klasman dışı bırakıldığı, sistematik şekilde dışlanarak görev verilmediği, buna karşın bazı hakemlere ise iltimas geçilerek ayrıcalıklı davranıldığı belirlendi.

Ayrıca 2022 ve 2024 yıllarında hazırlanan resmi hakem ve gözlemci listelerinde usulsüz yetkiyle değişiklikler yapıldığı, 2025 yılında Riva'da gerçekleştirilen kritik kural sınavında ise sınav soruları ile notlandırma süreçlerine dışarıdan müdahale edilerek bazı hakemlerin sınav sonuçlarının el yordamıyla değiştirildiği siber ve kriminal incelemelerle tescillendi.