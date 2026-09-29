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Futbolda şok dalgası büyüyor: MHK operasyonunda şüphelilerin kan donduran kumpas mesajları dosyaya girdi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Futbolda şok dalgası büyüyor: MHK operasyonunda şüphelilerin kan donduran kumpas mesajları dosyaya girdi

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun da aralarında bulunduğu 7 üst düzey ismin gözaltına alındığı "Resmi Belgede Sahtecilik" soruşturmasında, Türk futbolunun idari yapısındaki kumpas çarkını tescilleyen şok edici deliller ortaya çıktı. ahaber.com.tr'nin ulaştığı soruşturma dosyasında; hakemlerin gerekçesiz şekilde tasfiye edildiği, Riva'daki kural sınavı sorularının önceden sızdırıldığı belgelenirken, şüphelilerin "Gerekirse mobbing yapalım, istifa etsin" şeklindeki skandal mesajlaşmaları adli dosyaya girdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve futbol camiasında deprem etkisi yaratan "Resmi Belgede Sahtecilik" ile "Mobbing" soruşturması, siber, mali ve asayiş ekiplerinin derinlemesine teknik takipleri neticesinde devasa bir operasyona dönüştü.

Futbolda şok dalgası büyüyor: MHK operasyonunda şüphelilerin kan donduran kumpas mesajları dosyaya girdi - 1

Soruşturma kapsamında mağdur ve tanık ifadeleri, bilirkişi raporları ile HTS ve MASAK kayıtlarında yapılan detaylı incelemelerin ardından, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile bazı MHK üyesi hakem ve gözlemcilerin, futbol müsabakalarındaki hakem atama, puanlama ve klasman belirleme süreçlerinde organize şekilde usulsüzlük yaptıkları iddiaları resmiyet kazandı.

Futbolda şok dalgası büyüyor: MHK operasyonunda şüphelilerin kan donduran kumpas mesajları dosyaya girdi - 2

HAKEMLERİ GEREKÇESİZ TASFİYE EDİP SINAV NOTLARINI DEĞİŞTİRDİLER

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz saha ve arşiv taramalarında, bazı hakemlerin objektif ve gerekçeli bir karar gösterilmeksizin klasman dışı bırakıldığı, sistematik şekilde dışlanarak görev verilmediği, buna karşın bazı hakemlere ise iltimas geçilerek ayrıcalıklı davranıldığı belirlendi.

Ayrıca 2022 ve 2024 yıllarında hazırlanan resmi hakem ve gözlemci listelerinde usulsüz yetkiyle değişiklikler yapıldığı, 2025 yılında Riva'da gerçekleştirilen kritik kural sınavında ise sınav soruları ile notlandırma süreçlerine dışarıdan müdahale edilerek bazı hakemlerin sınav sonuçlarının el yordamıyla değiştirildiği siber ve kriminal incelemelerle tescillendi.

Futbolda şok dalgası büyüyor: MHK operasyonunda şüphelilerin kan donduran kumpas mesajları dosyaya girdi - 3

4 İLDE DEV OPERASYON: 7 ÜST DÜZEY İSİM GÖZALTINDA

Elde edilen sarsıcı delillerin ardından İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda futbol hakem dünyasının zirvesindeki 7 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, TFF Merkez Hakem Kurulu eski Başkan Vekili Ahmet Şahin, TFF Merkez Hakem Kurulu eski Üyesi Yunus Yıldırım, MHK Üyesi ve TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ve TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alındı. Şüpheli MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun siber inceleme için cep telefonunu ve giriş şifrelerini emniyet ekiplerine teslim ettiği öğrenildi.

Futbolda şok dalgası büyüyor: MHK operasyonunda şüphelilerin kan donduran kumpas mesajları dosyaya girdi - 4

"GEREKİRSE MOBBİNG YAPALIM, İSTİFA ETSİN" MESAJLARI DOSYADA

Siber suç uzmanlarının şüphelilerin telefonlarında yaptığı geriye dönük veri kurtarma çalışmalarında, adli dosyaya kilit delil olarak giren sarsıcı WhatsApp yazışmaları deşifre edildi. Hakem G.H.E.'nin, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk'a 15 Mayıs 2025'te attığı mesajda, "(Hakemlik sınavına ilişkin) Baskanım günaydın soruları atacaktın" yazdığı, şüpheli Karadoruk'un da "Kosiften istedim, bir daha isteyeyim hocam" yanıtını verdiği belirlendi.

19 Mayıs 2025'te ise soruları tekrar isteyen hakeme Karadoruk'un, "Emre abiden üçüncü defa istiyorum üstadım şimdi" dediği saptandı. Karadoruk'un bir başka şahsa, il hakem kurulu üyesi Mehmet Çaylak'ın tasfiyesi için gönderdiği narko-asayiş tarzı kumpas mesajında ise, "Mehmet Çaylak'a kesinlikle gözlemci atamayı vermeyin abi, 3 sene sonrayı düşünelim abi, gerekirse mobbing yapalım, istifa etsin" şeklinde talimat verdiği ortaya çıktı.

Futbolda şok dalgası büyüyor: MHK operasyonunda şüphelilerin kan donduran kumpas mesajları dosyaya girdi - 5

ÜSKÜDAR'DAKİ DERNEK MERKEZİNDE 125 KLASÖRE EL KONULDU

Asayiş ve mali şube polisleri, mahkeme kararı doğrultusunda Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneğinin Üsküdar'daki genel merkez binasında ve şüphelilerin evlerinde didik didik arama gerçekleştirdi. Dernek binasındaki gizli arşiv odalarında yapılan aramalarda, kumpas kurulan şüpheli sınav evrakları, usulsüzlük iddialarını barındıran gelir-gider tabloları ve dernek kayıtlarının tutulduğu tam 125 klasör yasal dokümana mali polis tarafından el konuldu. Bugün, yani 29 Eylül 2026 Salı günü itibarıyla gözaltındaki 7 şüphelinin emniyetteki sorgu odalarındaki çapraz sorgularına devam ediliyor. Soruşturma çok yönlü olarak derinleştiriliyor.

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