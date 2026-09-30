TFF'de bahis soruşturması sonrası istifa

TFF Hukuk Müşavirliğinin “bahis oynama” gerekçesiyle PFDK’ye sevk ettiği TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, görevinden istifa etti. Aküzüm, Galatasaray’da görev yaptığı dönemde bahis oynadığı iddiasıyla disipline sevk edilen 448 isim arasında yer alıyordu.