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Arda Güler’den Almanya’da resital! Mourinho’nun yeni prensi asistiyle büyüledi: “Nereye istiyorsun? al bakalım”

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Arda Güler’den Almanya’da resital! Mourinho’nun yeni prensi asistiyle büyüledi: “Nereye istiyorsun? al bakalım”

Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid, özel maçta Alman ekibi Schalke ile karşı karşıya geldi. İspanyol devinin deplasmanda sergilediği üstün futbolda milli yıldız Arda Güler, yaptığı asist ve göz dolduran istatistikleriyle geceye damga vuran isim oldu. Real Madrid’in sosyal medya hesabından Arda Güler için yapılan paylaşım da dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

Schalke'nin ev sahipliğinde gerçekleşen dev randevu, futbolseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Arda Güler’den Almanya’da resital! Mourinho’nun yeni prensi asistiyle büyüledi: “Nereye istiyorsun? al bakalım” - 1

Karşılaşma, tamamen dolu tribünler önünde oynanırken dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun sahaya sürdüğü kadro da dikkat çekti. Real Madrid'de Mourinho, milli futbolcu Arda Güler'e ilk 11'de forma şansı vererek genç yıldıza olan güvenini bir kez daha gösterdi.

Arda Güler’den Almanya’da resital! Mourinho’nun yeni prensi asistiyle büyüledi: “Nereye istiyorsun? al bakalım” - 2

MBAPPE AĞLARI SARSTI

Maça hızlı başlayan Real Madrid, erken dakikalarda skor üstünlüğünü eline aldı. İspanyol devinin Schalke deplasmanında gol perdesini açan isim Kylian Mbappe oldu. Fransız yıldız, 6. dakikada attığı golle Real Madrid'i karşılaşmada 1-0 öne geçirdi.

Arda Güler’den Almanya’da resital! Mourinho’nun yeni prensi asistiyle büyüledi: “Nereye istiyorsun? al bakalım” - 3

ARDA GÜLER'DEN NOKTA ATIŞI ASİST

Gecenin en çok konuşulan ismi Arda Güler, hazırlanan set hücumlarında ustalığını konuşturdu. Müsabakanın 20. dakikasında kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen milli yıldız, yaptığı ortayla takım arkadaşına adeta golü hazırladı.

Arda Güler'in ortasında Dean Huijsen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluşurken, milli yıldız hanesine bir asist daha yazdırdı.

Arda Güler’den Almanya’da resital! Mourinho’nun yeni prensi asistiyle büyüledi: “Nereye istiyorsun? al bakalım” - 4

İSTATİSTİKLERİYLE PARMAK ISIRTTI

Genç yetenek Arda Güler, yalnızca skora katkısıyla değil, oyunun genelindeki etkinliğiyle de Mourinho'dan tam not aldı. Milli futbolcu, karşılaşmanın ilk yarısında yaptığı asistin yanı sıra 2 kilit pasla ön plana çıktı. Arda Güler ayrıca 2 ikili mücadele kazanırken 1 top kaptı. Genç yıldızın ilk yarıda 2 sahipsiz top kazandığı da kayıtlara geçti.

Arda Güler’den Almanya’da resital! Mourinho’nun yeni prensi asistiyle büyüledi: “Nereye istiyorsun? al bakalım” - 5

DÜNYA BU PAYLAŞIMI KONUŞUYOR: "NEREYE İSTİYORSUN?"

Arda Güler'in adrese teslim ortası, Real Madrid'in kurumsal iletişim departmanını da harekete geçirdi. İspanyol kulübü, milli futbolcunun kornerden yaptığı asistin ardından resmi hesabından, "Nereye istiyorsun? Al bakalım." ifadelerini kullanarak Arda Güler'in yeteneğine vurgu yapan dikkat çekici bir paylaşım yaptı.

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