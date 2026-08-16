Arda Güler’den Almanya’da resital! Mourinho’nun yeni prensi asistiyle büyüledi: “Nereye istiyorsun? al bakalım”
Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid, özel maçta Alman ekibi Schalke ile karşı karşıya geldi. İspanyol devinin deplasmanda sergilediği üstün futbolda milli yıldız Arda Güler, yaptığı asist ve göz dolduran istatistikleriyle geceye damga vuran isim oldu. Real Madrid’in sosyal medya hesabından Arda Güler için yapılan paylaşım da dünya basınında geniş yankı uyandırdı.
Schalke'nin ev sahipliğinde gerçekleşen dev randevu, futbolseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Karşılaşma, tamamen dolu tribünler önünde oynanırken dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun sahaya sürdüğü kadro da dikkat çekti. Real Madrid'de Mourinho, milli futbolcu Arda Güler'e ilk 11'de forma şansı vererek genç yıldıza olan güvenini bir kez daha gösterdi.
MBAPPE AĞLARI SARSTI
Maça hızlı başlayan Real Madrid, erken dakikalarda skor üstünlüğünü eline aldı. İspanyol devinin Schalke deplasmanında gol perdesini açan isim Kylian Mbappe oldu. Fransız yıldız, 6. dakikada attığı golle Real Madrid'i karşılaşmada 1-0 öne geçirdi.