Arda Güler’den Almanya’da resital! Mourinho’nun yeni prensi asistiyle büyüledi: “Nereye istiyorsun? al bakalım”

Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid, özel maçta Alman ekibi Schalke ile karşı karşıya geldi. İspanyol devinin deplasmanda sergilediği üstün futbolda milli yıldız Arda Güler, yaptığı asist ve göz dolduran istatistikleriyle geceye damga vuran isim oldu. Real Madrid’in sosyal medya hesabından Arda Güler için yapılan paylaşım da dünya basınında geniş yankı uyandırdı.