Beşiktaş'ta bir devrin sonu! Efsane kaptan Necip Uysal'dan gözyaşlarıyla veda
Beşiktaş'ın simge isimlerinden, "Özkaynak" düzeninin gururu Necip Uysal, 22 yıllık siyah-beyazlı serüvenine duygusal bir törenle nokta koydu. Eyüpspor maçı öncesinde taraftarın karşısına çıkan tecrübeli kaptan için Dolmabahçe'de duygu dolu anlar yaşandı. "Feda" sezonundan bugüne kulübün en zor günlerinde elini taşın altına koyan, 466 maçta görev alıp 8 kupa kaldıran efsane isim, kariyerini yalnızca Beşiktaş formasıyla tamamlayarak tarihe geçti.
DOLMABAHÇE'DE TARİHİ UĞURLAMA
Geçtiğimiz sezon sonunda futbolu bırakan ancak geçtiğimiz sezon kaptanlık görevinin devredilmesiyle hüzünlü bir süreç yaşayan Necip Uysal için Eyüpspor müsabakası öncesinde anlamlı bir tören düzenlendi.
Siyah-beyazlı futbolcuların koridor oluşturarak selamladığı efsane oyuncu, sahaya ailesiyle birlikte çıktı.
Taraftarların yoğun sevgi gösterileri altında mikrofona gelen Necip Uysal, "Büyük Beşiktaş taraftarı, hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi günümde, kötü günümde hep arkamdaydınız. Hepinizi çok seviyorum, hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı.
Törende Takım Kaptanı Orkun Kökçü çiçek takdim ederken, Başkan Serdal Adalı ise Necip'in hafızalara kazınan 20 numaralı formasının çerçevelenmiş halini hediye ederek teşekkürlerini sundu.
"FEDA"DAN VEDAYA UZANAN 22 YILLIK DESTAN
Henüz 12 yaşında girdiği Beşiktaş kapısından bir efsane olarak çıkan Necip Uysal, kariyerine sığdırdığı başarılarla adını kulüp tarihine yazdırdı.