Beşiktaş'ta bir devrin sonu! Efsane kaptan Necip Uysal'dan gözyaşlarıyla veda

Yaşadığı sakatlıklar ve zorlu süreçlere rağmen pes etmeyen tecrübeli isim, birkaç gün önce yaptığı duygusal açıklamada, "İleride çocuklarıma 'Babanız hiçbir şeyi yarım bırakmadı.' diyebilmek için sezon sonuna kadar, bana kulübümün gösterdiği yerde ve şekilde antrenmanlarıma devam edeceğim. Sezon sonunda da şartlar ne olursa olsun kariyerime bu forma altında nokta koyacağım. Kalbimden dökülen son cümle müsaadenizle: Sonu böyle olsun istemezdim" sözleriyle içindeki burukluğu dile getirdi.