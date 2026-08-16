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Beşiktaş'ta bir devrin sonu! Efsane kaptan Necip Uysal'dan gözyaşlarıyla veda

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Beşiktaş'ın simge isimlerinden, "Özkaynak" düzeninin gururu Necip Uysal, 22 yıllık siyah-beyazlı serüvenine duygusal bir törenle nokta koydu. Eyüpspor maçı öncesinde taraftarın karşısına çıkan tecrübeli kaptan için Dolmabahçe'de duygu dolu anlar yaşandı. "Feda" sezonundan bugüne kulübün en zor günlerinde elini taşın altına koyan, 466 maçta görev alıp 8 kupa kaldıran efsane isim, kariyerini yalnızca Beşiktaş formasıyla tamamlayarak tarihe geçti.

Beşiktaş'ta bir devrin sonu! Efsane kaptan Necip Uysal'dan gözyaşlarıyla veda 1

DOLMABAHÇE'DE TARİHİ UĞURLAMA

Geçtiğimiz sezon sonunda futbolu bırakan ancak geçtiğimiz sezon kaptanlık görevinin devredilmesiyle hüzünlü bir süreç yaşayan Necip Uysal için Eyüpspor müsabakası öncesinde anlamlı bir tören düzenlendi.

Beşiktaş'ta bir devrin sonu! Efsane kaptan Necip Uysal'dan gözyaşlarıyla veda 2

Siyah-beyazlı futbolcuların koridor oluşturarak selamladığı efsane oyuncu, sahaya ailesiyle birlikte çıktı.

Beşiktaş'ta bir devrin sonu! Efsane kaptan Necip Uysal'dan gözyaşlarıyla veda 3

Taraftarların yoğun sevgi gösterileri altında mikrofona gelen Necip Uysal, "Büyük Beşiktaş taraftarı, hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi günümde, kötü günümde hep arkamdaydınız. Hepinizi çok seviyorum, hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta bir devrin sonu! Efsane kaptan Necip Uysal'dan gözyaşlarıyla veda 4

Törende Takım Kaptanı Orkun Kökçü çiçek takdim ederken, Başkan Serdal Adalı ise Necip'in hafızalara kazınan 20 numaralı formasının çerçevelenmiş halini hediye ederek teşekkürlerini sundu.

Beşiktaş'ta bir devrin sonu! Efsane kaptan Necip Uysal'dan gözyaşlarıyla veda 5

"FEDA"DAN VEDAYA UZANAN 22 YILLIK DESTAN

Henüz 12 yaşında girdiği Beşiktaş kapısından bir efsane olarak çıkan Necip Uysal, kariyerine sığdırdığı başarılarla adını kulüp tarihine yazdırdı.

Beşiktaş'ta bir devrin sonu! Efsane kaptan Necip Uysal'dan gözyaşlarıyla veda 6

2008 yılında Ertuğrul Sağlam ile A takımına adım atan, Mustafa Denizli döneminde ise formayı sırtına geçiren Necip; 18 teknik direktör ve 6 başkanla çalışarak kulübün hafızası haline geldi.

Beşiktaş'ta bir devrin sonu! Efsane kaptan Necip Uysal'dan gözyaşlarıyla veda 7

Yaşadığı sakatlıklar ve zorlu süreçlere rağmen pes etmeyen tecrübeli isim, birkaç gün önce yaptığı duygusal açıklamada, "İleride çocuklarıma 'Babanız hiçbir şeyi yarım bırakmadı.' diyebilmek için sezon sonuna kadar, bana kulübümün gösterdiği yerde ve şekilde antrenmanlarıma devam edeceğim. Sezon sonunda da şartlar ne olursa olsun kariyerime bu forma altında nokta koyacağım. Kalbimden dökülen son cümle müsaadenizle: Sonu böyle olsun istemezdim" sözleriyle içindeki burukluğu dile getirdi.

Beşiktaş'ta bir devrin sonu! Efsane kaptan Necip Uysal'dan gözyaşlarıyla veda 8

REKORLARIN VE KUPALARIN EFENDİSİ

Siyah-beyazlı forma altında 3 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa kazanan Necip Uysal, aynı zamanda Avrupa kupalarında en çok forma giyen Beşiktaşlı oyuncu unvanını da elinde bulunduruyor.

Beşiktaş'ta bir devrin sonu! Efsane kaptan Necip Uysal'dan gözyaşlarıyla veda 9

76 kez Avrupa arenasında boy gösteren Necip, stoperden sağ beke, orta sahadan sol beke kadar her pozisyonda görev yaparak "görev adamı" tanımının tam karşılığı oldu.

Beşiktaş'ta bir devrin sonu! Efsane kaptan Necip Uysal'dan gözyaşlarıyla veda 10

16 yılı aşkın süredir kesintisiz giydiği formayla 466 maça çıkan ve 6 kez gol sevinci yaşayan kaptan, Quaresma'dan Guti'ye, Mario Gomez'den Rafa Silva'ya kadar dünya yıldızlarıyla aynı sahayı paylaştı.

Beşiktaş'ta bir devrin sonu! Efsane kaptan Necip Uysal'dan gözyaşlarıyla veda 11

MİLLİ FORMAYI 1 KEZ GİYDİ
Necip Uysal, siyah-beyazlı takımdaki kariyeri boyunca A Milli Futbol Takımı'nın formasını ise 1 kez terletti.

Beşiktaş'ta bir devrin sonu! Efsane kaptan Necip Uysal'dan gözyaşlarıyla veda 12

Deneyimli futbolcu, 3 Mart 2010'da Honduras ile oynanan özel maçta oyuna sonradan dahil olarak ay-yıldızlı formayı sırtına geçirdi.

Beşiktaş'ta bir devrin sonu! Efsane kaptan Necip Uysal'dan gözyaşlarıyla veda 13

Beşiktaş'ta 21 yaşında kaptanlık pazubendini koluna takan Necip Uysal, 17 Ekim 2025 tarihine kadar da çıkarmadı.

Beşiktaş'ta bir devrin sonu! Efsane kaptan Necip Uysal'dan gözyaşlarıyla veda 14

Siyah-beyazlı formayı 16 yıldan fazla süredir giyen tecrübeli futbolcu, bu sezonun ortasında Başkan Serdal Adalı ile yönetim kurulunun kararıyla kaptanlıktan alındı.

Beşiktaş'ta bir devrin sonu! Efsane kaptan Necip Uysal'dan gözyaşlarıyla veda 15

KAPTANLIĞI ALINDI

Bu kararın ardından Beşiktaş'ta yeni kaptanlar Orkun Kökçü ile Wilfred Ndidi oldu.

Beşiktaş'ta bir devrin sonu! Efsane kaptan Necip Uysal'dan gözyaşlarıyla veda 16

SON MÜCADELESİ KAYSERİSPOR'A KARŞI OLMUŞTU

Necip Uysal, gönül verdiği siyah-beyazlı ekipte son olarak Kayserispor deplasmanında sahaya çıktı. Beşiktaşlı futbolcu, bu sezon ligde 24 Eylül 2025 tarihindeki mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

Beşiktaş'ta bir devrin sonu! Efsane kaptan Necip Uysal'dan gözyaşlarıyla veda 17

Müsabakanın 80. dakikasında Jonas Svensson'un yerine oyuna giren Necip, yıllarını verdiği siyah-beyazlı formayla belki de son kez mücadele etti. Beşiktaş, söz konusu maçı 4-0 kazanmayı başardı.

Beşiktaş'ta bir devrin sonu! Efsane kaptan Necip Uysal'dan gözyaşlarıyla veda 18

AYRILIŞ ŞEKLİNE TEPKİ: "TARİH UNUTMAZ"

Necip Uysal'ın kaptanlığının alınması ve takımdan ayrılış süreci camiada geniş yankı uyandırdı.

Beşiktaş'ta bir devrin sonu! Efsane kaptan Necip Uysal'dan gözyaşlarıyla veda 19

Siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medyada yönetime tepki gösterirken, en çarpıcı destek eski takım arkadaşı Oğuzhan Özyakup'tan geldi. Özyakup, "Necip Uysal bu kulübün sadece bir futbolcusu değil, bu kulübün vicdanıdır, hafızasıdır, karakteridir. Bunu unutanlar olur ama tarih unutmaz" ifadelerini kullanarak kadim dostuna sahip çıktı.

Beşiktaş'ta bir devrin sonu! Efsane kaptan Necip Uysal'dan gözyaşlarıyla veda 20

Beşiktaş'ın çocuğu olarak girdiği tesislere, tribünlere üçlü çektirerek veda eden Necip Uysal, 24 Eylül 2025'teki Kayserispor maçıyla siyah-beyazlı formaya son kez dokunmuş oldu.

Beşiktaş'ta bir devrin sonu! Efsane kaptan Necip Uysal'dan gözyaşlarıyla veda 21

DÜNYA YILDIZLARIYLA AYNI FORMAYI GİYDİ

Siyah-beyazlı formayı Ekim 2009'dan bu yana giyen Necip Uysal, Beşiktaş'taki kariyerinde birçok önemli futbolcuyla birlikte ter döktü.

Beşiktaş'ta bir devrin sonu! Efsane kaptan Necip Uysal'dan gözyaşlarıyla veda 22

Necip, 16 yılı aşan Beşiktaş kariyerinde Fabian Ernst, Matias Delgado, Rüştü Reçber, Nihat Kahveci, Ricardo Quaresma, Guti, Simao, Atiba Hutchinson, Demba Ba, Jose Sosa, Mario Gomez, Vincent Aboubakar, Gökhan İnler, Anderson Talisca, Adriano, Alvaro Negredo, Domagoj Vida, Pepe, Burak Yılmaz, Shinji Kagawa, Kevin-Prince Boateng, Rachid Ghezzal, Miralem Pjanic, Dele Alli, Alex Oxlade-Chamberlain, Ciro Immobile, Rafa Silva ve Tammy Abraham gibi isimlerle aynı forma altında buluştu.

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