Bakanlar ve TFF Başkanı Amedspor-Erzurumspor maçını tribünde takip etti

Süper Lig’in yeni temsilcileri Amed Sportif Faaliyetler ile Erzurumspor FK, ligin ilk haftasında Diyarbakır Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, protokol tribününde izledi.

Süper Lig'in ilk haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Erzurumspor FK, Diyarbakır Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, protokol tribününden izledi. Bakan Çiftçi ve Bakan Bak'a; önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Suna Kepolu Ataman, Mehmet Sait Yaz ve Galip Ensarioğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da eşlik etti.