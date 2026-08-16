Konyaspor'da Fenerbahçe mesaisi başladı
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Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Konyaspor, zorlu mücadelenin hazırlıklarına başladı.
Murat Kurum Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı.
Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular, yenileme çalışması yaparak antrenmanı tamamladı. Sahada topla oyun ve şut çalışmalarıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Yeşil-beyazlı ekip, 18 Ağustos Salı günü saat 18.00'de gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.