Sturm Graz hocasından Fenerbahçe itirafı: "İki maçı da domine ettiler"
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe'ye elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek Sturm Graz'da teknik direktör Fabio Ingolitsch, sarı-lacivertlilerin kalitesine vurgu yaptı. Temsilcimizin iki maçta da kurduğu üstünlüğü kabul eden Ingolitsch, Fenerbahçe'nin play-off turundaki şansını da değerlendirdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda ilk maçta 2-0 mağlup olduğu Fenerbahçe'ye rövanşta da sahasında 1-0 yenilen ve yoluna UEFA Avrupa Ligi play-off turunda devam edecek Avusturya ekibi Sturm Graz'da teknik direktör Fabio Ingolitsch, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
İlk golün oyunu bitirdiğini ifade eden Ingolitsch, "Kaybetmek üzücü ancak bugün ihtimal azdı. İlk gol oyunu bitirdi. Aslında tüm oyuncularım iyi oynadı. İlk yarıda ya da ikinci yarıda gol atsaydık daha da heyecanlı olabilirdi. Avrupa Ligi'nde oynayacağımız için mutluyum." ifadelerini kullandı.
"GELECEK EŞLEŞMEDE DE BAŞARILI OLACAKLARINI TAHMİN EDİYORUM"
Fenerbahçe'nin turu hak ederek geçtiğini belirten Fabio Ingolitsch, "Çok kaliteli bir takım. Futbolda her şeyi görmüş oyunculardan kurulu. Gelecek eşleşmede de başarılı olacaklarını tahmin ediyorum. İki maçı da Fenerbahçe domine etti, bunu gördük. Hakem performansını hiç beğenmedim. Bugün bir golü hak etmiş gibi görüyordum ancak sonuçta iyi olan takım kazandı." diyerek sözlerini noktaladı.