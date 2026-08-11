Kanarya play-off biletini kaptı! Maç sonucu: Sturm Graz 0-1 Fenerbahçe
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Sturm Graz ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, evinde oynadığı ilk maçta 2-0 mağlup ettiği rakibini rövanşta da Anderson Talisca'nın attığı golle 1-0 yenerek adını play-off turuna yazdırdı. İşte mücadelede yaşananlar...
Sturm Graz, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe'yi konuk etti. Zorlu karşılaşma, Liebenau Stadyumu'nda oynandı.
Kritik müsabakada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez düdük çaldı. Alejandro Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ile Marcos Cerdan Aguilar yaptı.
Zorlu maçta VAR'da Cesar Soto Grado, AVAR'da ise Valentin Gomez görev aldı.
Kanarya, evinde 2-0 mağlup ettiği Avusturya temsilcisini deplasmanda da 1-0 yenerek adını play-off turuna yazdırdı.
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
11. dakikada Kerem'in pasında Asensio vuruşunu yaptı. Bu vuruş Talisca'ya pas oldu. Ceza sahası içinde topu önünde bulan Talisca'nın şutunda kaleci Khudiakov gole izin vermedi.
24. dakikada Talisca'nın pasında Kerem topla buluştu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem'in ceza sahası içi sol çaprazından vuruşunda kaleci Khudiakov topu çıkardı.
29. dakikada Hödl'ün ceza sahası içi sol tarafından arka direğe ortasında Jatta kafa vuruşunu yaptı, top üst ağlarda kaldı.
38. dakikada kullanılan taç atışında Mitchell topu altıpas önüne gönderdi. O bölgede Stankovic'in kafa vuruşunda kaleci Mert meşin yuvarlağı kontrol etti.