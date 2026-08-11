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Kanarya play-off biletini kaptı! Maç sonucu: Sturm Graz 0-1 Fenerbahçe

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kanarya play-off biletini kaptı! Maç sonucu: Sturm Graz 0-1 Fenerbahçe

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Sturm Graz ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, evinde oynadığı ilk maçta 2-0 mağlup ettiği rakibini rövanşta da Anderson Talisca'nın attığı golle 1-0 yenerek adını play-off turuna yazdırdı. İşte mücadelede yaşananlar...

Sturm Graz, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe'yi konuk etti. Zorlu karşılaşma, Liebenau Stadyumu'nda oynandı.

Kritik müsabakada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez düdük çaldı. Alejandro Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ile Marcos Cerdan Aguilar yaptı.

Zorlu maçta VAR'da Cesar Soto Grado, AVAR'da ise Valentin Gomez görev aldı.

Kanarya, evinde 2-0 mağlup ettiği Avusturya temsilcisini deplasmanda da 1-0 yenerek adını play-off turuna yazdırdı.

Kanarya play-off biletini kaptı! Maç sonucu: Sturm Graz 0-1 Fenerbahçe - 1

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

11. dakikada Kerem'in pasında Asensio vuruşunu yaptı. Bu vuruş Talisca'ya pas oldu. Ceza sahası içinde topu önünde bulan Talisca'nın şutunda kaleci Khudiakov gole izin vermedi.

24. dakikada Talisca'nın pasında Kerem topla buluştu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem'in ceza sahası içi sol çaprazından vuruşunda kaleci Khudiakov topu çıkardı.

Kanarya play-off biletini kaptı! Maç sonucu: Sturm Graz 0-1 Fenerbahçe - 2

29. dakikada Hödl'ün ceza sahası içi sol tarafından arka direğe ortasında Jatta kafa vuruşunu yaptı, top üst ağlarda kaldı.

38. dakikada kullanılan taç atışında Mitchell topu altıpas önüne gönderdi. O bölgede Stankovic'in kafa vuruşunda kaleci Mert meşin yuvarlağı kontrol etti.

Kanarya play-off biletini kaptı! Maç sonucu: Sturm Graz 0-1 Fenerbahçe - 3

(İKİNCİ YARI)

47. dakikada Petrovic'in ters kafa vuruşunda Kerem araya girip topa dokundu. Havalanan topu kaleci Khudiakov kontrol etti.

48. dakikada ceza sahasına giren Hödl, pasını arka direğe gönderdi. O bölgede Kayombo'dan önce araya giren Brown, kayarak müdahaleyi yaptı ve topu taca gönderdi.

Kanarya play-off biletini kaptı! Maç sonucu: Sturm Graz 0-1 Fenerbahçe - 4

60. dakikada Greenwood pasını ceza sahası içindeki Talisca'ya aktardı. Savunmadan sıyrılan Talisca, uzak köşeye vuruşunu yaptı. Ancak top üstten auta gitti.

65. dakikada Brown'un ceza sahasına ortasında topa hareketlenen Talisca, savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Alejandro Hernandez, penaltı noktasını gösterdi.

66. dakikada penaltıyı kullanan Talisca, kalecinin sağına yaptığı vuruşta kaleci ve topu ayrı köşelere göndererek golü buldu. 0-1

Kanarya play-off biletini kaptı! Maç sonucu: Sturm Graz 0-1 Fenerbahçe - 5

76. dakikada Mitchell'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Beganovic kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun plase vuruşunda kaleci Mert topu kornere çeldi.

87. dakikada Kerem, ceza sahası içi sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kerem'in vuruşunda kaleci Khudiakov topu kornere çeldi.

Kanarya play-off biletini kaptı! Maç sonucu: Sturm Graz 0-1 Fenerbahçe - 6

MAÇ ÖNÜ NOTLAR

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Avusturya'nın Sturm Graz ekibiyle karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ilk maça göre ilk 11'de zorunlu tek değişikliğe gitti.

Tecrübeli çalıştırıcı, Liebenau Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk maçta ilk 11'de görevlendirdiği Jayden Oosterwolde'yi sakatlığı nedeniyle oynatamadı. 65 yaşındaki teknik adam, Hollandalı savunmacının yerine Archie Brown'ı ilk 11'de sahaya sürdü.

Kanarya play-off biletini kaptı! Maç sonucu: Sturm Graz 0-1 Fenerbahçe - 7

Sturm Graz karşısında kalede yine Mert Günok forma giyerken, savunma dörtlüsü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake ve Archie Brown'dan oluştu. Orta alanda N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi görev alırken, hücum hattında Mason Greenwood, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu oynadı. Fenerbahçe'de gol yollarında ise yine Anderson Talisca'ya güvenildi.

Sarı-lacivertlilerde Tarık Çetin, Kuzey Sapaz, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Yiğit Efe Demir, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Vedat Muric, Sidiki Cherif ve Oğuz Aydın yedekler arasında yer aldı.

Kanarya play-off biletini kaptı! Maç sonucu: Sturm Graz 0-1 Fenerbahçe - 8

3 EKSİK

Fenerbahçe, Sturm Graz karşısında 3 oyuncusundan faydalanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra ağrıları bulunan Anthony Musaba ve viral enfeksiyon geçiren Ederson kadroda yer alamadı.

Kanarya play-off biletini kaptı! Maç sonucu: Sturm Graz 0-1 Fenerbahçe - 9

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçeli taraftarlar, Sturm Graz deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

Graz'da bir noktada maçtan saatler önce toplanan sarı-lacivertliler, stada kadar tezahüratlarla yürüdü.

Fenerbahçeli taraftarlar, statta kendilerine ayrılan tribünün tamamını doldururken maç öncesinde oyunculara da tezahüratlarla destek verdi.

Kanarya play-off biletini kaptı! Maç sonucu: Sturm Graz 0-1 Fenerbahçe - 10

STURM GRAZ, FENERBAHÇELİ YÖNETİCİLERİ YEMEKTE AĞIRLADI

Sturm Graz yönetimi, Fenerbahçeli yöneticilerle dostluk yemeğinde bir araya geldi.

Yemeğe Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, Genel Sekreter Mahmut Uslu, yöneticiler Önder Fırat, Fatih Öztürk, Ahmet Murat İman ve Savaş Adalet, Futbol Direktörü Oğuz Çetin ile Sturm Graz Başkanı Christian Jauk, Sturm Graz yöneticileri, kulüp profesyonelleri ve UEFA Delegesi Eugene Westerink katıldı.

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