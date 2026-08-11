CANLI YAYIN

Beşiktaş'ın play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Beşiktaş'ın play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükselmesi durumunda Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Hradec Kralove'yi İstanbul'da konuk edecek.

Siyah-beyazlılar, deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmadan 1-0 galip ayrılmıştı. Beşiktaş, Hradec Kralove karşısında mağlup olmaması durumunda play-off turuna yükselecek.

Beşiktaş'ın play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu - 1

RAKİBİ BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu bileti için sahaya çıkacak Beşiktaş'ın muhtemel rakibi belli oldu.

Siyah-beyazlılar, Hradec Kralove'yi elemesi hâlinde play-off turunda Kauno Zalgiris ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş'ın play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu - 2

İŞTE MAÇ TAKVİMİ

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükselmesi halinde ilk maçını 20 Ağustos'ta oynayacak.

Siyah-beyazlılar, rövanş karşılaşmasına ise 27 Ağustos'ta çıkacak.

Beşiktaş'ın play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu - 3

7-1'LİK SKORLA ELENDİLER

Kauno Zalgiris, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Dinamo Zagreb ile eşleşmişti.

İlk maçta rakibine 5-0 mağlup olan Kauno Zalgiris, rövanş karşılaşmasında da 2-1'lik yenilgi aldı. Litvanya temsilcisi, toplamda 7-1'lik skorla elenerek UEFA Avrupa Ligi play-off turuna düştü.

Beşiktaş'ta golcü düğümü çözülüyor: Vlahovic'le anlaşma tamam! Geliş saati belli oldu
Sonraki Haber
Beşiktaş'ta golcü düğümü çözülüyor: Vlahovic'le anlaşma tamam! Geliş saati belli oldu
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın