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Fenerbahçe play-off turuna uçtu! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı Anderson Talisca'nın attığı golle 1-0 mağlup ederek adını play-off turuna yazdırdı. İlk maçta elde ettiği 2-0'lık avantajı deplasmanda da koruyan sarı-lacivertliler, bu sonuçla Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam etti. Fenerbahçe ayrıca UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin hanesine kritik puanlar ekleyerek önemli bir katkı sağladı. İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeni yeri...

Fenerbahçe play-off turuna uçtu! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada? 1

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalma yolundaki kritik sınavında Avusturya temsilcisi Sturm Graz'a konuk oldu.

Fenerbahçe play-off turuna uçtu! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada? 2

Graz Liebenau Stadyumu'nda TSİ 21.30'da başlayan mücadelede İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez düdük çaldı. Hernandez'in yardımcılıklarını ise Jose Naranjo ve Marcos Cerdan üstlendi.

Fenerbahçe play-off turuna uçtu! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada? 3

Sahaya Mert Günok, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Talisca ilk 11'i ile çıkan Kanarya, maçın başından sonuna kadar oyunun kontrolünü elinde tuttu.

Fenerbahçe play-off turuna uçtu! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada? 4

Maçın henüz 11. dakikasında Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Sol kanatta hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, pasını ceza sahası yayındaki Asensio'ya aktardı. Asensio'nun şık pasıyla buluşan Talisca'nın vuruşunda kaleci Khudiakov gole izin vermedi.

Fenerbahçe play-off turuna uçtu! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada? 5

Talisca'nın ara pasıyla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun şutunu kaleci yine güçlükle çeldi. Ev sahibi ekibin ataklarında ise Mert Günok kalesinde devleşti.

Fenerbahçe play-off turuna uçtu! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada? 6

Mitchell'ın kullandığı uzun taç atışında Stankovic'in kafa vuruşunu Mert Günok soğukkanlılıkla kontrol etti ve ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

Fenerbahçe play-off turuna uçtu! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada? 7

İkinci yarıda baskısını artıran sarı-lacivertliler, aradığı golü 66. dakikada buldu. Ceza sahası içerisinde Petrovic'in müdahalesiyle yerde kalan Talisca için hakem Alejandro Hernandez tereddüt etmeden penaltı noktasını gösterdi.

Fenerbahçe play-off turuna uçtu! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada? 8

Topun başına geçen Brezilyalı yıldız Talisca, klasını konuşturarak meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturdu ve skoru 0-1'e getirdi.

Fenerbahçe play-off turuna uçtu! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada? 9

Maçın geri kalan bölümünde ev sahibi ekibin geliştirdiği ataklarda Mert Günok, Beganovic'e geçit vermeyerek galibiyeti perçinledi. Temsilcimiz sahadan galibiyetle ayrılarak toplamda 3-0'lık skorla turu geçen taraf oldu.

Fenerbahçe play-off turuna uçtu! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada? 10

Fenerbahçe'nin bu kritik zaferi yalnızca play-off biletini getirmekle kalmadı, aynı zamanda UEFA ülke puanı sıralamasında da Türkiye'nin elini güçlendirdi.

Fenerbahçe play-off turuna uçtu! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada? 11

Sarı-lacivertlilerin topladığı puanlarla birlikte Türkiye'nin listedeki yeri yeniden güncellendi. Avrupa arenasında sergilenen bu kararlı futbol, play-off turu öncesi tüm Türkiye'ye büyük bir moral kaynağı oldu.

Fenerbahçe play-off turuna uçtu! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada? 12

Gözler şimdi play-off turundaki rakibe ve Türkiye'nin Avrupa'daki puan mücadelesine çevrildi. İşte güncel durum...

Fenerbahçe play-off turuna uçtu! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada? 13

1- İNGİLTERE: 98.680

Fenerbahçe play-off turuna uçtu! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada? 14

2- İtalya | 84.232 puan

Fenerbahçe play-off turuna uçtu! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada? 15

3- İspanya | 78.618 puan

Fenerbahçe play-off turuna uçtu! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada? 16

4- Almanya | 76.688 puan

Fenerbahçe play-off turuna uçtu! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada? 17

5- FRANSA: 65.224

Fenerbahçe play-off turuna uçtu! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada? 18

6- Portekiz | 61.250 puan

Fenerbahçe play-off turuna uçtu! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada? 19

7- Belçika | 56.650 puan

Fenerbahçe play-off turuna uçtu! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada? 20

8- Hollanda | 49.729 puan

Fenerbahçe play-off turuna uçtu! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada? 21

9- Türkiye | 46.575 puan

Fenerbahçe play-off turuna uçtu! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada? 22

10- Polonya | 43.525 puan

Fenerbahçe play-off turuna uçtu! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada? 23

11- Çekya | 42.825 puan

Fenerbahçe play-off turuna uçtu! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada? 24

12- Yunanistan | 41.512 puan

Fenerbahçe play-off turuna uçtu! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada? 25

13- Danimarka | 36.181 puan