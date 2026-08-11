Fenerbahçe play-off turuna uçtu! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada?
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı Anderson Talisca'nın attığı golle 1-0 mağlup ederek adını play-off turuna yazdırdı. İlk maçta elde ettiği 2-0'lık avantajı deplasmanda da koruyan sarı-lacivertliler, bu sonuçla Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam etti. Fenerbahçe ayrıca UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin hanesine kritik puanlar ekleyerek önemli bir katkı sağladı. İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeni yeri...
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalma yolundaki kritik sınavında Avusturya temsilcisi Sturm Graz'a konuk oldu.
Graz Liebenau Stadyumu'nda TSİ 21.30'da başlayan mücadelede İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez düdük çaldı. Hernandez'in yardımcılıklarını ise Jose Naranjo ve Marcos Cerdan üstlendi.
Sahaya Mert Günok, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Talisca ilk 11'i ile çıkan Kanarya, maçın başından sonuna kadar oyunun kontrolünü elinde tuttu.
Maçın henüz 11. dakikasında Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Sol kanatta hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, pasını ceza sahası yayındaki Asensio'ya aktardı. Asensio'nun şık pasıyla buluşan Talisca'nın vuruşunda kaleci Khudiakov gole izin vermedi.
Talisca'nın ara pasıyla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun şutunu kaleci yine güçlükle çeldi. Ev sahibi ekibin ataklarında ise Mert Günok kalesinde devleşti.