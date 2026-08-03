Chelsea tecrübeli yıldız Jordan Henderson'u renklerine bağladı
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
|
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, orta sahasını tecrübeli bir isimle güçlendirdi. Maviler, Brentford ile yollarını ayıran milli futbolcu Jordan Henderson ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını resmen açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Brentford ile sözleşmesini karşılıklı fesheden 36 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Liverpool'dan ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan'ın Al-Ettifaq ve Hollanda'nın Ajax takımlarında forma giyen Henderson, geçen sezon Brentford ile Premier Lig'e dönerek 32 maça çıkmıştı.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere'nin Panama'yı 2-0 yendiği maçta sonradan oyuna giren deneyimli oyuncu, dört farklı Dünya Kupası'nda forma giyen ilk İngiliz olmuştu.