Chelsea tecrübeli yıldız Jordan Henderson'u renklerine bağladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, orta sahasını tecrübeli bir isimle güçlendirdi. Maviler, Brentford ile yollarını ayıran milli futbolcu Jordan Henderson ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını resmen açıkladı.