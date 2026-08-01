Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Salah ile bir anlaşma yok

A Spor'un haberine göre bordo-mavili kulüp, Mısırlı yıldızın menajeriyle resmi temaslara başladı. Haberde, deneyimli futbolcuya teklif iletildiği ve görüşmelerde önemli mesafe kat edildiği iddia edildi.

Trabzonspor'un, yaz transfer döneminde Liverpool ile yollarını ayıran Muhammed Salah'ı kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdığı öne sürüldü.

İKİ YILLIK SÖZLEŞME TEKLİFİ

Habere göre Trabzonspor, 34 yaşındaki kanat oyuncusuna iki yıllık sözleşme önerdi. Bordo-mavili yönetimin, Salah'a yıllık 16-17 milyon euro seviyesinde maaş teklif etmeyi planladığı belirtildi.

"ANLAŞMA YOK"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan A Spor'a yaptığı açıklamada "Salah ile anlaştığımız yönünde çıkan haberler asılsız. Taraftarımız elbet kadroda görmek ister ancak bir anlaşma yok" ifadelerini kullandı.





BEŞİKTAŞ'IN DA ADI ANILIYOR

Muhammed Salah'ın ismi bir süredir Beşiktaş ile de anılıyor. A Spor'un haberine göre Trabzonspor'un resmi teklif aşamasına geçmesi, transfer sürecinde yeni bir gelişme olarak değerlendirildi.

Geride kalan sezonda Liverpool formasıyla 41 resmi maçta görev yapan Salah, 12 gol ve 10 asistlik performans sergileyerek toplam 22 gole katkı sağladı.

Trabzonspor ile oyuncu cephesi arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor.