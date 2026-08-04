Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen gece! Fenerbahçe'nin gözü bu maçtaydı
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Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu heyecanı başladı. Bu akşam oynanan 8 kritik karşılaşma futbolseverleri ekran başına kilitlerken, temsilcimiz Fenerbahçe'nin play-off turundaki muhtemel rakibinin belirleneceği eşleşmede Sparta Prag, sahasında konuk ettiği Lyon karşısında avantajı elde etti.
Bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Mjallby: 1 - Slovan Bratislava: 2
FC Ararat-Armenia: 2 - Celje: 1
Hapoel Beer Sheva: 1 - Kızılyıldız: 0
Levski Sofia: 1 - Kairat: 0
Olympiakos: 0 - NEC Nijmegen: 0
Sparta Prag: 2 - Lyon: 1
Dinamo Zagreb: 5 - Kauno Zalgiris: 0
Union Saint-Gilloise: 3 - Bodo Glimt: 3