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Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen gece! Fenerbahçe'nin gözü bu maçtaydı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
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Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen gece! Fenerbahçe'nin gözü bu maçtaydı

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu heyecanı başladı. Bu akşam oynanan 8 kritik karşılaşma futbolseverleri ekran başına kilitlerken, temsilcimiz Fenerbahçe'nin play-off turundaki muhtemel rakibinin belirleneceği eşleşmede Sparta Prag, sahasında konuk ettiği Lyon karşısında avantajı elde etti.

Bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Mjallby: 1 - Slovan Bratislava: 2

FC Ararat-Armenia: 2 - Celje: 1

Hapoel Beer Sheva: 1 - Kızılyıldız: 0

Levski Sofia: 1 - Kairat: 0

Olympiakos: 0 - NEC Nijmegen: 0

Sparta Prag: 2 - Lyon: 1

Dinamo Zagreb: 5 - Kauno Zalgiris: 0

Union Saint-Gilloise: 3 - Bodo Glimt: 3

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