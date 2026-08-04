Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen gece! Fenerbahçe'nin gözü bu maçtaydı

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu heyecanı başladı. Bu akşam oynanan 8 kritik karşılaşma futbolseverleri ekran başına kilitlerken, temsilcimiz Fenerbahçe'nin play-off turundaki muhtemel rakibinin belirleneceği eşleşmede Sparta Prag, sahasında konuk ettiği Lyon karşısında avantajı elde etti.