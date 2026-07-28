İngiltere Futbol Federasyonu, kalecilerin taktik amaçlı sakatlık molalarıyla oyunun temposunu düşürmesini önlemek amacıyla yeni kuralları uygulamaya hazırlanıyor. 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olacak düzenlemeler arasında oyun süresi ve saha içi gecikmelere yönelik yeni sınırlar da bulunuyor.

İngiltere Futbol Federasyonu, futbol maçlarında kalecilerin sakatlık gerekçesiyle oyunun akışını yavaşlatmasını önlemek amacıyla yeni kurallar uygulayacak. 2026-2027 sezonundan itibaren başlayacak uygulamalar için Uluslararası Futbol Birliği Kurulundan (IFAB) onay alındı. Yeni düzenlemelerin maçların temposunu ve akışını korumayı amaçladığı belirtildi.

KALECİ SAKATLIĞINDA RAKİP TAKIMDAN BİR OYUNCU ÇIKACAK

Yeni kurala göre, oyun kaleci sakatlığı nedeniyle durursa ve maç yeniden başlarsa, saha içindeki oyunculardan biri en az bir dakika boyunca oyun alanının dışında kalacak. Çarpışma, kanama veya ciddi sakatlık durumları ise bu uygulamanın dışında tutulacak.

TAÇ VE KALE VURUŞLARINDA 5 SANİYE SINIRI

İngiltere'de bu sezon ayrıca taç atışı ve kale vuruşlarında yaşanan gecikmeleri azaltmak için yeni bir süre uygulaması denenecek. Hakemler, oyuncuların bu kullanımları gereksiz şekilde geciktirmesi halinde beş saniyelik geri sayım başlatacak. Sürenin aşılması durumunda taç atışı rakip takıma verilebilecek veya geciktirilen kale vuruşu nedeniyle rakip takım lehine korner kararı uygulanabilecek.

OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİNDE DE SÜRE SINIRI UYGULANACAK

Yeni düzenlemeler kapsamında oyuncu değişikliklerinde de süre sınırı getirilecek. Sahadan ayrılan oyuncunun 10 saniyeyi aşması halinde yerine girecek oyuncu hemen oyuna dahil olamayacak. Bu oyuncu, oyun durduktan ve en az bir dakika geçtikten sonra sahaya girebilecek. İngiltere Futbol Federasyonu, söz konusu kuralların kadın futbol liglerinde de uygulanacağını açıkladı.