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Göztepe’de 15 milyon euroluk ayrılık! Juan Silva CSKA Moskova’ya gidiyor: Sarı-kırmızılılara rekor transfer geliri

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
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Göztepe’de 15 milyon euroluk ayrılık! Juan Silva CSKA Moskova’ya gidiyor: Sarı-kırmızılılara rekor transfer geliri

Göztepe’nin 900 bin euro karşılığında bonservisini aldığı Juan Silva, CSKA Moskova’ya transfer oluyor. Rus kulübünün 24 yaşındaki Brezilyalı golcü ve sarı-kırmızılı yönetimle anlaşmaya vardığı, İzmir ekibinin bu transferden 15 milyon euro bonservis bedelinin yanı sıra bonuslar kazanacağı bildirildi.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de transferin gözde isimlerinden Juan Silva, Rusya'ya gitmeye hazırlanıyor. CSKA Moskova'nın Brezilyalı golcü ve sarı-kırmızılı kulüple her konuda anlaşmaya vardığı belirtildi.

Göztepe’de 15 milyon euroluk ayrılık! Juan Silva CSKA Moskova’ya gidiyor: Sarı-kırmızılılara rekor transfer geliri - 1

CSKA MOSKOVA İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Rusya'nın köklü kulüplerinden CSKA Moskova, 24 yaşındaki Juan Silva'nın transferi için Göztepe ile yürüttüğü görüşmelerde mutlu sona ulaştı. Uzun süren pazarlıkların ardından tarafların el sıkıştığı bildirildi.

Geçen sezonun devre arasında Fransız ekibi Lille'in 15 milyon euroluk teklifini kabul etmeyen Sport Republic şirketinin, bu kez CSKA Moskovalı yöneticilerle anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Göztepe’de 15 milyon euroluk ayrılık! Juan Silva CSKA Moskova’ya gidiyor: Sarı-kırmızılılara rekor transfer geliri - 2

GÖZTEPE'YE 15 MİLYON EURO VE BONUSLAR

Göztepe'nin Juan Silva'nın transferinden 15 milyon euro bonservis bedeli ve performansa bağlı bonuslar kazanacağı ifade edildi. Slovenya kampında kafilede yer alan ancak sakatlık riskine karşı hazırlık maçlarında çok az süre verilen Juan'ın, teknik ekip ve takım arkadaşlarıyla vedalaştığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı ekip, 2024-2025 sezonunda İngiliz kulübü Southampton'dan kiraladığı Brezilyalı futbolcunun bonservisini bir sonraki sezon 900 bin euro karşılığında almıştı. Juan'ın CSKA Moskova'ya transferiyle Göztepe'nin önemli bir gelir elde etmesi bekleniyor.

Göztepe’de 15 milyon euroluk ayrılık! Juan Silva CSKA Moskova’ya gidiyor: Sarı-kırmızılılara rekor transfer geliri - 3

ROMULO'NUN ARDINDAN BİR BÜYÜK SATIŞ DAHA

Göztepe, geçen yıl diğer Brezilyalı golcüsü Romulo'yu Alman ekibi Leipzig'e 20 milyon euro ve bonuslar karşılığında göndermişti. İzmir temsilcisi, Juan Silva'nın satışından da yüksek miktarda kâr sağlayacak.

Juan Silva, Göztepe formasıyla çıktığı ilk sezonda 28 resmî karşılaşmada toplam 1.794 dakika süre aldı. Brezilyalı santrfor, bu maçlarda 8 gol atarken 4 asist yaptı.

JUAN SILVA KARİYER REKORUNU KIRDI

Juan, 2025-2026 sezonunda ise kariyerinin en verimli dönemini geçirdi. Süper Lig'de 32 karşılaşmada görev alan golcü futbolcu, 2.591 dakikada 11 kez ağları havalandırdı ve takım arkadaşlarına 4 gol pası verdi.

Böylece Juan Silva, Göztepe'deki ikinci sezonunda hem forma süresi hem de gol sayısı bakımından kariyer rekoruna ulaştı.

Göztepe’de 15 milyon euroluk ayrılık! Juan Silva CSKA Moskova’ya gidiyor: Sarı-kırmızılılara rekor transfer geliri - 4

FENERBAHÇE'DEN ARDA OKAN'A İLGİ

Juan Silva'yı uğurlamaya hazırlanan Göztepe yönetiminin, Nijeryalı orta saha Anthony Dennis ve sağ kanat oyuncusu Arda Okan Kurtulan için gelen teklifleri de değerlendirdiği belirtildi.

Anthony Dennis'in kısa süre içerisinde yüksek bir bonservis bedeliyle satılabileceği kaydedildi. Arda Okan Kurtulan'a ise Fenerbahçe'nin ilgi gösterdiği ifade edildi. Ancak sarı-lacivertli yönetimin ilgisinin henüz Göztepe ile resmî görüşme düzeyine ulaşmadığı öğrenildi.

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