ROMULO'NUN ARDINDAN BİR BÜYÜK SATIŞ DAHA

Göztepe, geçen yıl diğer Brezilyalı golcüsü Romulo'yu Alman ekibi Leipzig'e 20 milyon euro ve bonuslar karşılığında göndermişti. İzmir temsilcisi, Juan Silva'nın satışından da yüksek miktarda kâr sağlayacak.

Juan Silva, Göztepe formasıyla çıktığı ilk sezonda 28 resmî karşılaşmada toplam 1.794 dakika süre aldı. Brezilyalı santrfor, bu maçlarda 8 gol atarken 4 asist yaptı.

JUAN SILVA KARİYER REKORUNU KIRDI

Juan, 2025-2026 sezonunda ise kariyerinin en verimli dönemini geçirdi. Süper Lig'de 32 karşılaşmada görev alan golcü futbolcu, 2.591 dakikada 11 kez ağları havalandırdı ve takım arkadaşlarına 4 gol pası verdi.

Böylece Juan Silva, Göztepe'deki ikinci sezonunda hem forma süresi hem de gol sayısı bakımından kariyer rekoruna ulaştı.