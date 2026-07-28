Göztepe’de 15 milyon euroluk ayrılık! Juan Silva CSKA Moskova’ya gidiyor: Sarı-kırmızılılara rekor transfer geliri
Göztepe’nin 900 bin euro karşılığında bonservisini aldığı Juan Silva, CSKA Moskova’ya transfer oluyor. Rus kulübünün 24 yaşındaki Brezilyalı golcü ve sarı-kırmızılı yönetimle anlaşmaya vardığı, İzmir ekibinin bu transferden 15 milyon euro bonservis bedelinin yanı sıra bonuslar kazanacağı bildirildi.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de transferin gözde isimlerinden Juan Silva, Rusya'ya gitmeye hazırlanıyor. CSKA Moskova'nın Brezilyalı golcü ve sarı-kırmızılı kulüple her konuda anlaşmaya vardığı belirtildi.
CSKA MOSKOVA İLE ANLAŞMA SAĞLANDI
Rusya'nın köklü kulüplerinden CSKA Moskova, 24 yaşındaki Juan Silva'nın transferi için Göztepe ile yürüttüğü görüşmelerde mutlu sona ulaştı. Uzun süren pazarlıkların ardından tarafların el sıkıştığı bildirildi.
Geçen sezonun devre arasında Fransız ekibi Lille'in 15 milyon euroluk teklifini kabul etmeyen Sport Republic şirketinin, bu kez CSKA Moskovalı yöneticilerle anlaşmaya vardığı kaydedildi.
GÖZTEPE'YE 15 MİLYON EURO VE BONUSLAR
Göztepe'nin Juan Silva'nın transferinden 15 milyon euro bonservis bedeli ve performansa bağlı bonuslar kazanacağı ifade edildi. Slovenya kampında kafilede yer alan ancak sakatlık riskine karşı hazırlık maçlarında çok az süre verilen Juan'ın, teknik ekip ve takım arkadaşlarıyla vedalaştığı bildirildi.
Sarı-kırmızılı ekip, 2024-2025 sezonunda İngiliz kulübü Southampton'dan kiraladığı Brezilyalı futbolcunun bonservisini bir sonraki sezon 900 bin euro karşılığında almıştı. Juan'ın CSKA Moskova'ya transferiyle Göztepe'nin önemli bir gelir elde etmesi bekleniyor.