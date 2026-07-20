REKOR KIRILDI

Şampiyon İspanya 50 milyon dolarlık ödülün sahibi olurken 2022'de Arjantin, 42 milyon dolar kazanmıştı. Fransa ise şampiyonluğa ulaştığı 2018 Dünya Kupası'nda 38 milyon doları kasasına koymuştu.