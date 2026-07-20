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2026 Dünya Kupası'nda hangi ülke ne kadar gelir elde etti? İşte Türkiye'nin sırası ve kazancı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup ederek kupaya uzanan İspanya, tarihin en yüksek şampiyonluk ödüllerinden birini almaya hak kazandı. Turnuvanın ardından FIFA'nın ülke federasyonlarına dağıttığı gelirler de netleşirken, Türkiye'nin kasasına giren tutar da belli oldu.

2026 Dünya Kupası'nda hangi ülke ne kadar gelir elde etti? İşte Türkiye'nin sırası ve kazancı 1
2026 FIFA Dünya Kupası Finali'nde İspanya, normal süresi golsüz tamamlanan maçta Arjantin'i uzatma bölümlerinde bulduğu golle 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
2026 Dünya Kupası'nda hangi ülke ne kadar gelir elde etti? İşte Türkiye'nin sırası ve kazancı 2
İspanyollar, ilk ve tek şampiyonluğunu 2010 yılında Güney Afrika'da Hollanda'yı uzatmalarda 1-0 yenerek elde etmişti.
2026 Dünya Kupası'nda hangi ülke ne kadar gelir elde etti? İşte Türkiye'nin sırası ve kazancı 3
Aradan geçen 16 yılın ardından kupayı yeniden müzesine götüren İspanya, futbolun zirvesine bir kez daha çıktı.
2026 Dünya Kupası'nda hangi ülke ne kadar gelir elde etti? İşte Türkiye'nin sırası ve kazancı 4
2026 Dünya Kupası'nı şampiyon olarak tamamlayan İspanya, büyük zaferinin yanı sıra rekor bir ödül kazandı.
2026 Dünya Kupası'nda hangi ülke ne kadar gelir elde etti? İşte Türkiye'nin sırası ve kazancı 5

TURNUVA GELİRLERİ BELLİ OLDU

Dev turnuvanın ardından takımların elde ettiği gelirler belli olurken, Türkiye'nin de kasasına giren miktar netleşti.

2026 Dünya Kupası'nda hangi ülke ne kadar gelir elde etti? İşte Türkiye'nin sırası ve kazancı 6

İŞTE O ÖDÜLLER

İspanya: 50 milyon dolar

2026 Dünya Kupası'nda hangi ülke ne kadar gelir elde etti? İşte Türkiye'nin sırası ve kazancı 7

Arjantin: 33 milyon dolar

2026 Dünya Kupası'nda hangi ülke ne kadar gelir elde etti? İşte Türkiye'nin sırası ve kazancı 8

İngiltere: 29 milyon dolar

2026 Dünya Kupası'nda hangi ülke ne kadar gelir elde etti? İşte Türkiye'nin sırası ve kazancı 9

Fransa: 27 milyon dolar

2026 Dünya Kupası'nda hangi ülke ne kadar gelir elde etti? İşte Türkiye'nin sırası ve kazancı 10

Norveç, Belçika, Fas, İsviçre: 19 milyon dolar (5.-8. sıra)

2026 Dünya Kupası'nda hangi ülke ne kadar gelir elde etti? İşte Türkiye'nin sırası ve kazancı 11

Meksika, Kolombiya, Brezilya, ABD, Portekiz, Kanada, Mısır, Paraguay: 15 milyon dolar (9.-16. sıra)

2026 Dünya Kupası'nda hangi ülke ne kadar gelir elde etti? İşte Türkiye'nin sırası ve kazancı 12

Hollanda, Almanya, Fildişi Sahili, Hırvatistan, Japonya, Avustralya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gana, Ekvador, Güney Afrika, İsveç, Bosna Hersek, Cezayir, Senegal, Yeşil Burun Adaları: 11 milyon dolar (17.-32. sıra)

2026 Dünya Kupası'nda hangi ülke ne kadar gelir elde etti? İşte Türkiye'nin sırası ve kazancı 13

Türkiye, İran, Güney Kore, İskoçya, Uruguay, Suudi Arabistan, Çekya, Yeni Zelanda, Katar, Curaçao, Panama, Ürdün, Haiti, Özbekistan, Tunus, Irak: 9 milyon dolar (33.-48. sıra)

2026 Dünya Kupası'nda hangi ülke ne kadar gelir elde etti? İşte Türkiye'nin sırası ve kazancı 14

REKOR KIRILDI

Şampiyon İspanya 50 milyon dolarlık ödülün sahibi olurken 2022'de Arjantin, 42 milyon dolar kazanmıştı. Fransa ise şampiyonluğa ulaştığı 2018 Dünya Kupası'nda 38 milyon doları kasasına koymuştu.

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