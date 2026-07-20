2026 Dünya Kupası'nda hangi ülke ne kadar gelir elde etti? İşte Türkiye'nin sırası ve kazancı
2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup ederek kupaya uzanan İspanya, tarihin en yüksek şampiyonluk ödüllerinden birini almaya hak kazandı. Turnuvanın ardından FIFA'nın ülke federasyonlarına dağıttığı gelirler de netleşirken, Türkiye'nin kasasına giren tutar da belli oldu.
TURNUVA GELİRLERİ BELLİ OLDU
Dev turnuvanın ardından takımların elde ettiği gelirler belli olurken, Türkiye'nin de kasasına giren miktar netleşti.