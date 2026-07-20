En çok Dünya Kupası kazanan ülkeler belli oldu! Zirvede kim var?

2026 FIFA Dünya Kupası finalinde futbolun yeni kralı İspanya oldu. New York'ta oynanan dev finalde Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup eden Matadorlar, tarihindeki ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandı.

DÜNYA KUPASI'NIN EN BAŞARILI ÜLKELERİ

Tarihi finalin ardından futbolseverlerin gündemi bu kez Dünya Kupası tarihinin en başarılı milli takımları oldu.