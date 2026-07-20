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En çok Dünya Kupası kazanan ülkeler belli oldu! Zirvede kim var?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan sona erdi. New York'ta oynanan dev finalde İspanya, Arjantin'i 1-0 mağlup ederek tarihindeki ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandı. Finalin ardından futbolseverler, Dünya Kupası'nı en fazla kazanan ülkeleri yeniden merak etmeye başladı. İşte kupayı en çok müzesine götüren milli takımlar...

En çok Dünya Kupası kazanan ülkeler belli oldu! Zirvede kim var? 1

2026 FIFA Dünya Kupası finalinde futbolun yeni kralı İspanya oldu. New York'ta oynanan dev finalde Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup eden Matadorlar, tarihindeki ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandı.

Dünya Kupası İspanyanın DÜNYA KUPASI İSPANYA'NIN
En çok Dünya Kupası kazanan ülkeler belli oldu! Zirvede kim var? 2

Lionel Messi'nin kupa hayali son bulurken, İspanya sergilediği başarılı performansla dünya futbolunun zirvesine yeniden adını yazdırdı.

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En çok Dünya Kupası kazanan ülkeler belli oldu! Zirvede kim var? 3

DÜNYA KUPASI'NIN EN BAŞARILI ÜLKELERİ

Tarihi finalin ardından futbolseverlerin gündemi bu kez Dünya Kupası tarihinin en başarılı milli takımları oldu.

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En çok Dünya Kupası kazanan ülkeler belli oldu! Zirvede kim var? 4

İspanya'nın ikinci şampiyonluğuyla birlikte turnuvanın geçmişi yeniden mercek altına alınırken, en çok Dünya Kupası kazanan ülkeler, şampiyonluk sayıları ve unutulmaz zaferler yeniden ilgi odağı haline geldi.

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En çok Dünya Kupası kazanan ülkeler belli oldu! Zirvede kim var? 5

İşte FIFA Dünya Kupası tarihinde kupayı en fazla müzesine götüren ülkeler...

En çok Dünya Kupası kazanan ülkeler belli oldu! Zirvede kim var? 6

1930 | Uruguay
1934 | İtalya
1938 | İtalya
1950 | Uruguay
1954 | Almanya
1958 | Brezilya
1962 | Brezilya
1966 | İngiltere
1970 | Brezilya
1974 | Almanya
1978 | Arjantin
1982 | İtalya
1986 | Arjantin

En çok Dünya Kupası kazanan ülkeler belli oldu! Zirvede kim var? 7

1990 | Almanya
1994 | Brezilya
1998 | Fransa
2002 | Brezilya
2006 | İtalya
2010 | İspanya
2014 | Almanya
2018 | Fransa
2022 | Arjantin
2026 | İspanya

En çok Dünya Kupası kazanan ülkeler belli oldu! Zirvede kim var? 8

Dünya Kupası'nı en çok kazanan ülkeler:

Brezilya | 5
Almanya | 4
İtalya | 4
Arjantin | 3
Uruguay | 2
Fransa | 2
İspanya | 2
İngiltere | 1

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