En çok Dünya Kupası kazanan ülkeler belli oldu! Zirvede kim var?
2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan sona erdi. New York'ta oynanan dev finalde İspanya, Arjantin'i 1-0 mağlup ederek tarihindeki ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandı. Finalin ardından futbolseverler, Dünya Kupası'nı en fazla kazanan ülkeleri yeniden merak etmeye başladı. İşte kupayı en çok müzesine götüren milli takımlar...
2026 FIFA Dünya Kupası finalinde futbolun yeni kralı İspanya oldu. New York'ta oynanan dev finalde Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup eden Matadorlar, tarihindeki ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandı.
Lionel Messi'nin kupa hayali son bulurken, İspanya sergilediği başarılı performansla dünya futbolunun zirvesine yeniden adını yazdırdı.
DÜNYA KUPASI'NIN EN BAŞARILI ÜLKELERİ
Tarihi finalin ardından futbolseverlerin gündemi bu kez Dünya Kupası tarihinin en başarılı milli takımları oldu.
İspanya'nın ikinci şampiyonluğuyla birlikte turnuvanın geçmişi yeniden mercek altına alınırken, en çok Dünya Kupası kazanan ülkeler, şampiyonluk sayıları ve unutulmaz zaferler yeniden ilgi odağı haline geldi.
İşte FIFA Dünya Kupası tarihinde kupayı en fazla müzesine götüren ülkeler...