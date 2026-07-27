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Sarı-kırmızılı ekip Avusturya kampındaki ikinci maçını da kaybetti! Maç sonucu: Galatasaray: 0 - Venezia: 3

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Sarı-kırmızılı ekip Avusturya kampındaki ikinci maçını da kaybetti! Maç sonucu: Galatasaray: 0 - Venezia: 3

Galatasaray, Avusturya kampında Summer Series Upper Austria organizasyonu kapsamında karşılaştığı İtalya temsilcisi Venezia'ya 3-0 mağlup oldu. İkinci yarıda gelen gollerle sahadan yenik ayrılan sarı-kırmızılı ekip, Avusturya'daki iki hazırlık maçını da kaybetti.

Avusturya'nın Windischgarsten bölgesindeki kampta sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, Summer Series Upper Austria organizasyonu kapsamında Venezia ile karşılaştı.

Galatasaray, Summer Series Upper Austria organizasyonundaki ikinci hazırlık maçında Venezia'ya 3-0 mağlup oldu. (AA)Galatasaray, Summer Series Upper Austria organizasyonundaki ikinci hazırlık maçında Venezia'ya 3-0 mağlup oldu. (AA)

Galatasaray, Linz kentindeki Hofmann Personal Stadı'nda oynanan maça Jankat Yılmaz, Roland Sallai, Arda Ünyay, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Yunus Akgün, İlkay Gündoğan, Eren Elmalı ve Victor Osimhen ilk 11'iyle başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısında Venezia, birçok pozisyon yakalasa da kaleci Jankat Yılmaz, yaptığı kurtarışlarla gole engel oldu ve soyunma odasına 0-0 beraberlikle gidildi.

Sarı-kırmızılı ekip, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık karşılaşmasından da mağlubiyetle ayrıldı. (AA)Sarı-kırmızılı ekip, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık karşılaşmasından da mağlubiyetle ayrıldı. (AA)

İkinci yarıya iyi başlayan İtalya ekibi, 71. dakikada John Yeboah'ın golüyle 1-0 öne geçti. 75. dakikada Lion Lauberbach'ın penaltıdan bulduğu golle farkı 2'ye çıkaran Venezia, yine bu oyuncunun 90+2. dakikada fileleri havalandırmasıyla sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın 46. dakikasında Berat Luş'u oyuna soktu. Tecrübeli teknik adam, 62. dakikada Barış Alper Yılmaz, Victor Nelsson, Gabriel Sara, Renato Nhaga ve Lesley Ugochukwu'yu oyuna dahil ederken 79. dakikada da Leroy Sane, Eyüp Aydın, Elias Jelert ile Yusuf Sivaslıoğlu'nu sahaya sürdü.

İlk yarıda yaptığı kurtarışlarla takımını ayakta tutan Jankat Yılmaz, ikinci yarıda gelen gollere engel olamadı. (AA)İlk yarıda yaptığı kurtarışlarla takımını ayakta tutan Jankat Yılmaz, ikinci yarıda gelen gollere engel olamadı. (AA)

BARIŞ ALPER YILMAZ, PENALTIDAN YARARLANAMADI

Galatasaray'da milli oyuncu Barış Alper Yılmaz, penaltı fırsatından yararlanamadı.

Karşılaşmanın 90. dakikasında topun başına geçen Barış Alper'in vuruşunu kaleci Matteo Grandi kurtardı.

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AVUSTURYA'DAKİ İKİ MAÇTAN DA MAĞLUP AYRILDI

Galatasaray, Avusturya'da oynadığı iki maçta da yenildi.

Summer Series Upper Austria organizasyonu kapsamında iki hazırlık maçı yapan sarı-kırmızılı takım, Monza'ya 2-0, Venezia'ya ise 3-0 kaybetti.

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