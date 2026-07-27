Sarı-kırmızılı ekip Avusturya kampındaki ikinci maçını da kaybetti! Maç sonucu: Galatasaray: 0 - Venezia: 3

Galatasaray, Summer Series Upper Austria organizasyonundaki ikinci hazırlık maçında Venezia'ya 3-0 mağlup oldu. (AA)

Galatasaray, Linz kentindeki Hofmann Personal Stadı'nda oynanan maça Jankat Yılmaz, Roland Sallai, Arda Ünyay, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Yunus Akgün, İlkay Gündoğan, Eren Elmalı ve Victor Osimhen ilk 11'iyle başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısında Venezia, birçok pozisyon yakalasa da kaleci Jankat Yılmaz, yaptığı kurtarışlarla gole engel oldu ve soyunma odasına 0-0 beraberlikle gidildi.