Süper Lig'de fikstür günü! Derbi tarihleri için geri sayım

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi, bugün günü gerçekleştirilecek.

GÖZLER SAAT 14.00'TE

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'ndaki toplantı, saat 14.00'te başlayacak. Toplantıya, Süper Lig kulüplerinin başkanları ve yöneticileri katılacak.