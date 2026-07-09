Süper Lig'de fikstür günü! Derbi tarihleri için geri sayım
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstürü bugün çekiliyor. TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 14.00'te başlayacak fikstür çekimine kulüp başkanları ve yöneticileri katılacak. Yeni sezon 14 Ağustos'ta başlayacak.
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi, bugün günü gerçekleştirilecek.
GÖZLER SAAT 14.00'TE
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'ndaki toplantı, saat 14.00'te başlayacak. Toplantıya, Süper Lig kulüplerinin başkanları ve yöneticileri katılacak.
YENİ SEZON 14 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR
Trendyol Süper Lig'in yeni sezonu, 14 Ağustos'ta başlayacak.
DİĞER PROFESYONEL LİGLERİN FİKSTÜR ÇEKİMİ
Trendyol 1. Lig'in 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi, 10 Temmuz Cuma günü saat 15.00'te Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.
Nesine 2. Lig'in yeni sezonunun fikstür çekimi ise 13 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00'te, Nesine 3. Lig'in fikstür çekimi ise 14 Temmuz Salı günü saat 14.00'te aynı yerde gerçekleştirilecek.