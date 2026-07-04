CANLI YAYIN

Kolombiya Gana'yı tek golle geçti! Namağlup son 16'ya

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Kolombiya Gana'yı tek golle geçti! Namağlup son 16'ya

2026 FIFA Dünya Kupası’nda eleme heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Son 32 turunun merakla beklenen mücadelesinde, grup aşamasını namağlup lider tamamlayarak gövde gösterisi yapan Kolombiya ile Gana karşı karşıya geldi. Büyük bir çekişmeye sahne olan maçta Güney Amerika temsilcisi, sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılarak adını son 16 turuna yazdırdı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda eleme aşamasının telafisi olmayan maçları nefes kesiyor. Grup aşamasını namağlup ve lider tamamlayarak dikkatleri üzerine çeken Kolombiya, turnuvanın en dişli ekiplerinden biri olduğunu Gana karşısında da kanıtladı.

Kolombiya Gana'yı tek golle geçti! Namağlup son 16'ya - 1

KİLİDİ JHON ARİAS AÇTI

Mücadeleye kontrollü başlayan her iki ekip, ilk yarıda savunma disiplininden taviz vermedi. Grup aşamasında imza attığı sürpriz sonuçlarla futbolseverlerin sempatisini kazanan Gana, güçlü rakibi karşısında sert bir savunma bloğu kurdu. Ancak maçın kader anı, Kolombiya'nın baskısını artırdığı dakikalarda geldi. Sahneye çıkan Jhon Arias, şık bir bitirişle meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Kolombiya Gana'yı tek golle geçti! Namağlup son 16'ya - 2

GANA'NIN ÇABASI YETMEDİ

Geriye düştükten sonra beraberlik golü için rakip kaleye yüklenen Afrika temsilcisi aradığı golü bulamadı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Kolombiya cephesinde büyük bir sevinç yaşanırken, Gana cephesinde ise hayal kırıklığı hakimdi.

Ahaber

Kolombiya Gana'yı tek golle geçti! Namağlup son 16'ya - 3

NAMAĞLUP SERİ DEVAM EDİYOR

Bu sonuçla birlikte 2026 Dünya Kupası'ndaki yenilmezlik serisini sürdüren Kolombiya, şampiyonluk yolundaki iddiasını bir üst tura taşıdı. Son 16 biletini cebine koyan Güney Amerika temsilcisi, İsviçre'nin rakibi oldu.

Dev randevuda kazanan yokDev randevuda kazanan yok DEV RANDEVUDA KAZANAN YOK
Kolombiya adını son 32ye yazdırdıKolombiya adını son 32ye yazdırdı KOLOMBİYA ADINI SON 32'YE YAZDIRDI
Kolombiya Özbekistan’ı 3 golle geçti!Kolombiya Özbekistan’ı 3 golle geçti! KOLOMBİYA ÖZBEKİSTAN’I 3 GOLLE GEÇTİ!
İngiltere ve Gana yenişemedi!İngiltere ve Gana yenişemedi! İNGİLTERE VE GANA YENİŞEMEDİ!
Gana 90+5te hayat bulduGana 90+5te hayat buldu GANA 90+5'TE HAYAT BULDU

#Dünya Kupası
Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın