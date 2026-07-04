Kolombiya Gana'yı tek golle geçti! Namağlup son 16'ya

2026 FIFA Dünya Kupası'nda eleme aşamasının telafisi olmayan maçları nefes kesiyor. Grup aşamasını namağlup ve lider tamamlayarak dikkatleri üzerine çeken Kolombiya, turnuvanın en dişli ekiplerinden biri olduğunu Gana karşısında da kanıtladı.

KİLİDİ JHON ARİAS AÇTI

Mücadeleye kontrollü başlayan her iki ekip, ilk yarıda savunma disiplininden taviz vermedi. Grup aşamasında imza attığı sürpriz sonuçlarla futbolseverlerin sempatisini kazanan Gana, güçlü rakibi karşısında sert bir savunma bloğu kurdu. Ancak maçın kader anı, Kolombiya'nın baskısını artırdığı dakikalarda geldi. Sahneye çıkan Jhon Arias, şık bir bitirişle meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.