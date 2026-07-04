Kolombiya Gana'yı tek golle geçti! Namağlup son 16'ya
2026 FIFA Dünya Kupası’nda eleme heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Son 32 turunun merakla beklenen mücadelesinde, grup aşamasını namağlup lider tamamlayarak gövde gösterisi yapan Kolombiya ile Gana karşı karşıya geldi. Büyük bir çekişmeye sahne olan maçta Güney Amerika temsilcisi, sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılarak adını son 16 turuna yazdırdı.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda eleme aşamasının telafisi olmayan maçları nefes kesiyor. Grup aşamasını namağlup ve lider tamamlayarak dikkatleri üzerine çeken Kolombiya, turnuvanın en dişli ekiplerinden biri olduğunu Gana karşısında da kanıtladı.
KİLİDİ JHON ARİAS AÇTI
Mücadeleye kontrollü başlayan her iki ekip, ilk yarıda savunma disiplininden taviz vermedi. Grup aşamasında imza attığı sürpriz sonuçlarla futbolseverlerin sempatisini kazanan Gana, güçlü rakibi karşısında sert bir savunma bloğu kurdu. Ancak maçın kader anı, Kolombiya'nın baskısını artırdığı dakikalarda geldi. Sahneye çıkan Jhon Arias, şık bir bitirişle meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
GANA'NIN ÇABASI YETMEDİ
Geriye düştükten sonra beraberlik golü için rakip kaleye yüklenen Afrika temsilcisi aradığı golü bulamadı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Kolombiya cephesinde büyük bir sevinç yaşanırken, Gana cephesinde ise hayal kırıklığı hakimdi.
NAMAĞLUP SERİ DEVAM EDİYOR
Bu sonuçla birlikte 2026 Dünya Kupası'ndaki yenilmezlik serisini sürdüren Kolombiya, şampiyonluk yolundaki iddiasını bir üst tura taşıdı. Son 16 biletini cebine koyan Güney Amerika temsilcisi, İsviçre'nin rakibi oldu.