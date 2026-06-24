Kolombiya adını son 32'ye yazdırdı! Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası

Bu sonucun ardından puanını 6'ya yükselten Nestor Lorenzo'nun öğrencileri, K Grubu'nda ilk iki sırayı garantileyerek son 32 turuna yükselmeyi başardı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise 1 puanda kaldı.

JAMES RODRIGUEZ REKORU YAKALADI

Kolombiya'nın kaptanı James Rodriguez, Demokratik Kongo karşısında milli formayla Dünya Kupası'ndaki 10. maçına çıktı.

34 yaşındaki yıldız futbolcu böylece Carlos Valderrama ve Freddy Rincón'a ait olan Dünya Kupası'nda en fazla maça çıkan Kolombiyalı oyuncu rekoruna ortak oldu.