Kolombiya adını son 32'ye yazdırdı! Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası
FIFA Dünya Kupası’nda heyecan hız kesmeden sürüyor. K Grubu’nun ikinci hafta karşılaşmasında Kolombiya ile Demokratik Kongo kozlarını paylaştı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede gülen taraf 1-0’lık skorla Kolombiya oldu. Bu sonuçla puanını yükselten Güney Amerika temsilcisi, son 32 turuna yükselmeyi garantileyerek adını eleme aşamasına yazdırdı.
2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu ikinci hafta karşılaşmasında Kolombiya ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya geldi.
KAZANAN KOLOMBİYA
Meksika'nın Guadalajara kentindeki Guadalajara Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kolombiya 1-0 kazandı.
GOL 76. DAKİKADA GELDİ
Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez'in ilk 11'de başladığı karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.
İkinci yarıda oyunun kontrolünü ele alan Kolombiya, aradığı golü 76. dakikada buldu. Sağ bek Daniel Munoz, ceza sahasında oluşan karambolde topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi.
Kalan dakikalarda Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin beraberlik çabaları sonuç vermedi ve Kolombiya sahadan 1-0 galip ayrıldı.
KOLOMBİYA SON 32'DE
Bu sonucun ardından puanını 6'ya yükselten Nestor Lorenzo'nun öğrencileri, K Grubu'nda ilk iki sırayı garantileyerek son 32 turuna yükselmeyi başardı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise 1 puanda kaldı.
JAMES RODRIGUEZ REKORU YAKALADI
Kolombiya'nın kaptanı James Rodriguez, Demokratik Kongo karşısında milli formayla Dünya Kupası'ndaki 10. maçına çıktı.
34 yaşındaki yıldız futbolcu böylece Carlos Valderrama ve Freddy Rincón'a ait olan Dünya Kupası'nda en fazla maça çıkan Kolombiyalı oyuncu rekoruna ortak oldu.