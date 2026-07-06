A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu’ndaki son maçında bugün İsviçre’yi ağırlıyor. Türkiye-İsviçre basketbol maçı 6 Temmuz Pazartesi saat 19.00’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak ve TRT 1 ile tabii’den canlı yayınlanacak. İlk 5 maçını kazanan 12 Dev Adam, İsviçre karşısında da galip gelerek ilk turu 6’da 6 ile tamamlamayı hedefliyor.

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda namağlup yoluna devam eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, ilk turdaki son sınavına çıkıyor.

İlk beş maçını da kazanarak grup liderliğini ve ikinci tur vizesini önceden alan milliler, İsviçre karşısında da galip gelerek ilk etabı kayıpsız tamamlamak istiyor.

TÜRKİYE-İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Erkek Basketbol Takımı ile İsviçre arasındaki mücadele 6 Temmuz Pazartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Karşılaşmanın hava atışı saat 19.00'da yapılacak.

TÜRKİYE-İSVİÇRE MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbolseverler mücadeleyi TRT 1 ekranlarından canlı izleyebilecek.

Karşılaşma ayrıca tabii platformu üzerinden de canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE LİDERLİĞİ GARANTİLEDİ

Ay-yıldızlı ekip, grupta oynadığı ilk beş karşılaşmanın tamamını kazanarak hem liderliği hem de ikinci tur biletini garantiledi.

Türkiye, ilk maçta deplasmanda İsviçre'yi 85-60 mağlup etmişti. Ay-yıldızlılar, İstanbul'daki karşılaşmayı da kazanması halinde elemelerin ilk turunu fire vermeden kapatacak.

İsviçre ise ilk 5 maçını kaybetti, ikinci tur şansını yitirdi ve son sırada yer alıyor

A MİLLİ TAKIM 1063. MAÇINA ÇIKIYOR

24 Haziran 1936 tarihinde ilk resmi maçını Yunanistan'a karşı oynayan A Milli Erkek Basketbol Takımı, İsviçre karşılaşmasıyla tarihindeki 1063. resmi maçına çıkacak.

Milliler bugüne kadar oynadığı 1062 karşılaşmada 552 galibiyet, 509 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti.

MİLLİ TAKIM TARİHİNİN EN FARKLI GALİBİYETİ

A Milli Erkek Basketbol Takımı tarihindeki en farklı galibiyetini 29 Eylül 1980'de Libya karşısında aldı.

İzmir'de düzenlenen İslam Ülkeleri Spor Oyunları'nda Türkiye, rakibini 142-45 mağlup ederek 97 sayılık fark yakaladı.

En farklı mağlubiyetler ise 1993 Avrupa Şampiyonası'nda Hırvatistan karşısında 113-63 ve 3 Temmuz 2024'te Fransa'ya karşı oynanan hazırlık maçında 96-46'lık skorlarla yaşandı.

Sıra Takım O G M Puan Attığı Yediği Averaj 🥇 1 🇹🇷 Türkiye 5 5 0 10 436 370 +66 🥈 2 🇷🇸 Sırbistan 5 3 2 8 425 407 +18 🥉 3 🇧🇦 Bosna-Hersek 5 2 3 7 393 369 +24 4 🇨🇭 İsviçre 5 0 5 5 339 447 -108

SIK SORULAN SORULAR

Türkiye-İsviçre basketbol maçı ne zaman?

Karşılaşma 6 Temmuz Pazartesi günü oynanacak.

Türkiye-İsviçre maçı saat kaçta başlayacak?

Mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Türkiye-İsviçre maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Ayrıca tabii platformundan da takip edilebilecek.

Türkiye grupta kaç galibiyet aldı?

A Milli Erkek Basketbol Takımı ilk beş maçını da kazanarak grup liderliğini garantiledi.