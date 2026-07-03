Potanın devlerinden 5'te 5! Bosna Hersek deplasmanında 82-75'lik kritik galibiyet | Başkan Erdoğan'dan tebrik telefonu

Erdoğan, telefon görüşmesinde A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başarısından dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek galibiyeti sonrası TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve başantrenör Ergin Ataman'a tebriklerini iletti.

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu beşinci maçında Bosna Hersek'i 82-75 mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, grupta 5 müsabakasını da kazanarak liderliği garantiledi.

Müsabakayı Bakan Bak'ın yanı sıra Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Ajansı Genel Müdürü ve TBF Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Karagöz de izledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bosna Hersek-Türkiye maçını saha kenarından takip etti.

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki milli takım, 6 Temmuz Pazartesi günü İstanbul'da İsviçre ile oynayacağı son grup maçını da kazanarak ikinci tur grubuna namağlup yükselmeyi hedefliyor.

Milliler, ilk 4 maçta evinde Bosna Hersek'i 93-71, deplasmanda İsviçre'yi 85-60, Sırbistan'ı 82-78 ve İstanbul'da Sırbistan'ı 94-86 mağlup etti.

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CEDİ OSMAN'DAN "DOUBLE-DOUBLE"

Milli takımda Cedi Osman, 15 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaparak galibiyette önemli rol oynadı.

Şehmus Hazer, 16 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Alperen Şengün ise 14 sayı, 4 ribaunt ve 4 asistlik performans sergiledi.

TARIK BİBEROVİC DOĞDUĞU TOPRAKLARDA OYNADI

Bosna Hersek'in Zenica kentinde doğan Tarık Biberovic, doğduğu şehirde ilk kez A Milli Takım formasıyla resmi maça çıktı. Milli basketbolcu, karşılaşmayı 10 sayı, 2 ribaunt ve 1 asistle tamamladı.