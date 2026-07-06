Süper Lig'de yeni sezonun fikstür çekimi 9 Temmuz'da yapılacak
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekiminin tarihini açıkladı. Yeni sezonun maç programını belirleyecek kura çekimi, 9 Temmuz Perşembe günü Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstür çekimine ilişkin takvimi duyurdu. Açıklamaya göre kura çekimi, 9 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'te başlayacak.
KURA ÇEKİMİ RİVA'DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Fikstür çekimi, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak. Organizasyona Trendyol Süper Lig kulüplerinin başkanları ve yöneticileri katılacak.
YENİ SEZONUN MAÇ TAKVİMİ BELLİ OLACAK
Gerçekleştirilecek kura çekimiyle birlikte Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun haftalık maç programı netleşecek. Kulüpler, sezon planlamalarını açıklanacak fikstüre göre şekillendirecek.