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Panzerler son 16 yolunda hata istemiyor! Almanya ile Paraguay kozlarını paylaşacak

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Panzerler son 16 yolunda hata istemiyor! Almanya ile Paraguay kozlarını paylaşacak

2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı dev bir mücadeleyle sürüyor. Grup aşamasını lider tamamlayan Almanya, Güney Amerika temsilcisi Paraguay ile üst tur bileti için kozlarını paylaşacak. Boston Stadı'nda oynanacak kritik karşılaşmanın tüm gelişmeleri ve canlı anlatımı anbean ahaber.com.tr'de futbolseverlerle buluşacak.

E Grubu'nu lider tamamlayan Almanya, son 32 turunda Paraguay ile karşı karşıya gelecek.

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Grup aşamasında Curaçao'yu 7-1, Fildişi Sahili'ni 2-1 mağlup eden Panzerler, son maçta Ekvador'a 2-1 yenilmesine rağmen grubunu lider tamamlayarak eleme turuna yükseldi.

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PARAGUAY TUR ARIYOR

D Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan Paraguay ise son 32 turunda Almanya karşısında üst tur mücadelesi verecek.

Paraguay - Avustralya maç sonucu: 0-0Paraguay - Avustralya maç sonucu: 0-0 PARAGUAY - AVUSTRALYA MAÇ SONUCU: 0-0

Güney Amerika temsilcisi, grup aşamasında Almanya'ya 4-1 mağlup oldu, Türkiye'yi 1-0 yendi ve Avustralya ile 0-0 berabere kalarak adını son 32 turuna yazdırdı.

Panzerler son 16 yolunda hata istemiyor! Almanya ile Paraguay kozlarını paylaşacak - 1

BOSTON STADI'NDA FASLI HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

Son 16 yolunda kritik mücadelede görev yapacak hakem kadrosu da belli oldu. Boston Stadı'nda saat 23.30'da başlayacak karşılaşmayı Fas Futbol Federasyonu'ndan hakem Jalal Jayed yönetecek.

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Dünya Kupası'ndaki bu dev eşleşmenin canlı anlatımı ve karşılaşmaya ilişkin tüm gelişmeler anbean ahaber.com.tr'de futbolseverlerle buluşacak.

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