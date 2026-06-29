Panzerler son 16 yolunda hata istemiyor! Almanya ile Paraguay kozlarını paylaşacak

Güney Amerika temsilcisi, grup aşamasında Almanya'ya 4-1 mağlup oldu, Türkiye'yi 1-0 yendi ve Avustralya ile 0-0 berabere kalarak adını son 32 turuna yazdırdı.

D Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan Paraguay ise son 32 turunda Almanya karşısında üst tur mücadelesi verecek.

Grup aşamasında Curaçao'yu 7-1, Fildişi Sahili'ni 2-1 mağlup eden Panzerler, son maçta Ekvador'a 2-1 yenilmesine rağmen grubunu lider tamamlayarak eleme turuna yükseldi.

E Grubu'nu lider tamamlayan Almanya, son 32 turunda Paraguay ile karşı karşıya gelecek.

BOSTON STADI'NDA FASLI HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

Son 16 yolunda kritik mücadelede görev yapacak hakem kadrosu da belli oldu. Boston Stadı'nda saat 23.30'da başlayacak karşılaşmayı Fas Futbol Federasyonu'ndan hakem Jalal Jayed yönetecek.

Dünya Kupası'ndaki bu dev eşleşmenin canlı anlatımı ve karşılaşmaya ilişkin tüm gelişmeler anbean ahaber.com.tr'de futbolseverlerle buluşacak.