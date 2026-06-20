Türkiye-Paraguay maç sonucu: 0-1

"Ben "o daha yapabilirdi, bu daha iyi yapabilirdi" demem. Ben her zaman futbolcunun hırsına bakarım. Hepsi, inanılmaz mücadele etti. İnanılmaz hırs vardı. Devamlılıkla birlikte çalışmaları yaparken herkes çalıştı, herkes çok mücadele verdi ama olmadı maalesef."
FORVET TEPKİSİ
"Tekrar forvet konusu açmanıza şaşırarak bakıyorum! 65 şutu hatırlatmak isterim. Bir şekilde olmuyor, girmiyor! Biriniz bazı anların futbolda neden yaşandığını açıklayabilirse, ben de öğrenmeye hazırım! Biz gidiyoruz olmuyor ama rakip geliyor ilk şutta oluyor!"
"Barış'ı 2. devrede 20. dakikadan sonra devreye soktuk. Objektif bir şekilde bakacak olursak, ben oyuncularıma kötü bakış açısına sahip değilim."
"2 büyük performans gerçekleştirdiler, 65 gol pozisyonuyla. Böyle iki tane arka arkaya kendi kariyerimde pek rastlamamışımdır. Bir Santrfor devreye ne zaman girdi, bu mu değiştirdi her şeyi diyemeyiz. Türk halkının büyük beklentisi vardı. Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. TFF her zaman bize destek oldu. Çok çok büyük hayal kırıklığı içindeyim çünkü futbolcular elinde ne varsa göstermek için çaba sarf ettiler. Bir santrforu devreye sokmamak mı mesele?"
"UTANÇ DUYUYORUZ"
Arda Güler açıklamasında, "Gerçekten söylenecek çok fazla şey yok. Utanç duyuyoruz, çok üzgünüz. İnşallah bundan sonraki turnuvalarda daha iyisini yapacağız. Ben de milli takım kariyerinde bu turnuvayı unutturabilmek için en iyisini yapmaya çalışacağım." dedi.
Arda ayrıca açıklamasında, "Arkadaşlıklıkla ilgili bir problem yok. Sahada beceremedik. Yapamadık. Şansları yakaladık, elimizden geleni yapacağız bu turnuvayı unutturmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
"DERS ÇIKARMAMIZ GEREKİYOR"
Hakan Çalhanoğlu maçın ardından yaptığı açıklamada, "Şimdi kelimeleri bulmak kolay değil. Herkes üzgün. Sonuçta buralara kadar getirdik 24 yıl sonra. İki maçtır her şeyimizi verdik, denedik, gol bulmaya çalıştık olmadı. Vuruyoruz olmuyor. Şanssızlık yani ne diyeyim. Tüm halkımızdan özür dilemek istiyorum. Genç bir takımız. Önümüzde çok fazla turnuvalar olacak. Belki benim için son Dünya Kupası olabilir ama genç arkadaşlarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Herkesin emeğine sağlık, ellerinden geleni yaptılar. Denediler ama olmadı. Önümüzde Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası olacak. Herkes için bir tecrübe oldu bu turnuva. Kendimizle gurur duymamız gerekiyor, nerelerden nerelere geldik. Turnuvadan ayrılmak kolay değil, kabul edemiyor insan. Futbol bazen acımasız. bundan ders çıkarmamız gerekiyor. Bir şutla maçı kaybettik." dedi.
"BEKLENTİNİN ALTINDA KALDIK"
Uğurcan Çakır ise karşılaşmayla ilgili şunları kaydetti, "Öncelikle ben bütün ülkemizden özür dilemek istiyorum. Gururlandırmak istiyorduk onları başaramadık. Beklentinin altında kaldık. Uzun yoldan gelen taraftarlarımız vardı, onlardan da özür diliyoruz. Takım arkadaşlarım çok istedi, mücadele verdik ama gol olmayınca bir anlamı yok. Yaptıklarımızla biz beklentiyi yükselttik ama biz bu beklentinin altında kaldık. Oyun hakkında bir şey söylemeye gerek yok. Bütün ülkemizden özür diliyorum. Kafamızı kaldıracağız, devam edeceğiz. Ülkemizi gururlandırmaya çalışacağız. Bunu başarabiliriz inşallah."