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Türkiye-Paraguay maç sonucu: 0-1

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Türkiye-Paraguay maç sonucu: 0-1

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 yenilerek turnuvaya grup aşamasında veda etti. Maç sonu açıklamasında Arda Güler "Gerçekten söylenecek çok fazla şey yok. Utanç duyuyoruz, çok üzgünüz. İnşallah bundan sonraki turnuvalarda daha iyisini yapacağız." dedi.

Stadyum: San Francisco Bay Area

Hakemler: Ivan Barton, David Moran, Henry Pupiro (El Salvador)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 86 Orkun Kökçü), Ferdi Kadıoğlu (Dk. 71 Eren Elmalı), İsmail Yüksek (Dk. 60 Can Uzun), Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün (Dk. 60 Deniz Gül), Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 46 Barış Alper Yılmaz)

Paraguay: Gill, Cacares (Dk. 81 Maidana), Gustavo Gomez, Alderete, Alonso, Diego Gomez (Dk. 67 Velazquez), Cubas, Almiron, Galarza (Dk. 90+2 Canale), Enciso (Dk. 90+2 Stumpfs), Pitta (Dk. 46 Bobadilla)

Türkiye-Paraguay maç sonucu: 0-1 - 1

Gol: Dk. 2 Galarza (Paraguay)

Kırmızı kart: Dk. 45+3 Almiron (Paraguay)

Sarı kartlar: Dk. 4 Galarza (Paraguay), Dk. 63 Vincenzo Montella (Teknik direktör), Dk. 71 Eren Elmalı (Türkiye)

2027 FIFA Dünya Kupası 2. maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, Paraguay ile karşı karşıya geldi. Mücadele, Paraguay'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu sonuçla Milliler, turnuvadan elendi.

Türkiye-Paraguay maç sonucu: 0-1 - 2

DÜNYA KUPASI'NA VEDA EDİYORUZ

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 2. maçında A Milli Takım, Paraguay ile karşı karşıya geldi.

Mücadele, Paraguay'ın 2. dakikada Galarza ile bulduğu sol sonrası 1-0 sona erdi.

Türkiye-Paraguay maç sonucu: 0-1 - 3

PARAGUAY KIZARDI

Maçın 45+3. dakikasında Paraguayli Almiron, Mert Müldür'e yaptığı konuşma sırasında eli ile ağızını kapattığı için kurallar gereği kırmızı kart gördü. Paraguay, 2. yarıyı 10 kişi tamamladı.

Bu sonuçla Türkiye, 0 puan ve -3 averaj ile D Grubu'nda son sırada yer aldı. Grubun lideri ve turnuva ev sahibi ABD 6 puanla lider durumda. Avustralya 3 puanla ve 0 averajla 2, Paraguay -2 averaj ve 3 puanla 3. sırada yer aldı.

Milliler, grubun son maçını 25 Haziran Cuma ABD ile karşılaşacak. Maçın başlama saati 05:00.

Türkiye-Paraguay maç sonucu: 0-1 - 4

TURNUVADAN ELENDİK

Öte yandan Milliler, bu maç sonucu ile turnuvadan elendi.

Türkiye-Paraguay maç sonucu: 0-1 - 5

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada A Milli Takım'da savunmadan çıkmak isterken kaybedilen top sonrası Enciso'nun pasıyla ceza yayının gerisinde topla buluşan Galarza'nın yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın solundan ağlarla buluştu. 0-1

30. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda uzak köşeye gelen topu Kerem, kafayla ceza yayı içine indirdi. Kenan Yıldız'ın bu noktan yaptığı röveşata vuruşta meşin yuvarlak kaleci Gill'de kaldı.

Türkiye-Paraguay maç sonucu: 0-1 - 6

35. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Hakan Çalhanoğlu geçti. Hakan'ın ceza sahasında yaptığı ortaya iyi yükselen Mert Müldür'ün penaltı noktasının önünden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak önce üst ardından da yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

37. dakikada A Milli Takım'ın savunmadan çıkmak isterken yapılan top kaybının ardından sağ kanattan hızlı gelişen atakta Caceres'in ceza sahasına girip çapraz pozisyondan çektiği sert şutta kaleci Uğurcan gole izin vermedi.

Türkiye-Paraguay maç sonucu: 0-1 - 7

45+3. dakikada VAR incelemesinin ardından Miguel Almiron, Mert Müldür'e eliyle ağzını kapatarak bir şey söylediği için direkt kırmızı kart gördü.

46. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan İsmail Yüksek'in uzaktan sert şutunda kaleci Gill uzanarak gole engel oldu.

48. dakikada soldan ceza sahası içine giren Kenan Yıldız, çaprazdan düzeltip sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla yan ağlarda kaldı.

Türkiye-Paraguay maç sonucu: 0-1 - 8

59. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Merih Demiral'ın uzaktan sert şutunda kaleci Gill'den seken top Ferdi'de kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda savunmaya çarpan top kaleci Gill'de kaldı.

62. dakikada soldan ceza sahasına giren Kenan Yıldız'ın ortasında kale sahası önünde yükselen Deniz Gül kafayı vurdu, kaleci Gill gole izin vermedi.

89. dakikada sağdan ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz'ın penaltı noktasına gönderdiği pasta Can Uzun'un şutunda kaleci Gill'den seken topu Deniz Gül yakın mesafeden tamamladı ancak top az farkla auta çıktı.

Türkiye-Paraguay maç sonucu: 0-1 - 9

İTALYAN TEKNİK ADAMIN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE;

"Çok üzgünüm. Milletimiz adına, büyük beklentiler vardı. Bizim de beklentilerimiz çok büyüktü. Federasyonumuz adına da çok üzgünüm. Futbolcularımızın da ne kadar çalıştığını çok iyi biliyorum. Normalde 50 maçta bir denk gelir böyle denk gelmesi. İki maçta 65 şut var, topa sahip olmayı söylemek bile istemiyorum. Kader bizden yana değildi. Futbolculara söyledim, "her şeyinizi verdiniz. Nasipten öte yol yok derler ya...

Türkiye-Paraguay maç sonucu: 0-1 - 10

"Ben "o daha yapabilirdi, bu daha iyi yapabilirdi" demem. Ben her zaman futbolcunun hırsına bakarım. Hepsi, inanılmaz mücadele etti. İnanılmaz hırs vardı. Devamlılıkla birlikte çalışmaları yaparken herkes çalıştı, herkes çok mücadele verdi ama olmadı maalesef."

FORVET TEPKİSİ

"Tekrar forvet konusu açmanıza şaşırarak bakıyorum! 65 şutu hatırlatmak isterim. Bir şekilde olmuyor, girmiyor! Biriniz bazı anların futbolda neden yaşandığını açıklayabilirse, ben de öğrenmeye hazırım! Biz gidiyoruz olmuyor ama rakip geliyor ilk şutta oluyor!"

"Barış'ı 2. devrede 20. dakikadan sonra devreye soktuk. Objektif bir şekilde bakacak olursak, ben oyuncularıma kötü bakış açısına sahip değilim."

"2 büyük performans gerçekleştirdiler, 65 gol pozisyonuyla. Böyle iki tane arka arkaya kendi kariyerimde pek rastlamamışımdır. Bir Santrfor devreye ne zaman girdi, bu mu değiştirdi her şeyi diyemeyiz. Türk halkının büyük beklentisi vardı. Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. TFF her zaman bize destek oldu. Çok çok büyük hayal kırıklığı içindeyim çünkü futbolcular elinde ne varsa göstermek için çaba sarf ettiler. Bir santrforu devreye sokmamak mı mesele?"

Türkiye-Paraguay maç sonucu: 0-1 - 11

"UTANÇ DUYUYORUZ"

Arda Güler açıklamasında, "Gerçekten söylenecek çok fazla şey yok. Utanç duyuyoruz, çok üzgünüz. İnşallah bundan sonraki turnuvalarda daha iyisini yapacağız. Ben de milli takım kariyerinde bu turnuvayı unutturabilmek için en iyisini yapmaya çalışacağım." dedi.

Arda ayrıca açıklamasında, "Arkadaşlıklıkla ilgili bir problem yok. Sahada beceremedik. Yapamadık. Şansları yakaladık, elimizden geleni yapacağız bu turnuvayı unutturmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye-Paraguay maç sonucu: 0-1 - 12

"DERS ÇIKARMAMIZ GEREKİYOR"

Hakan Çalhanoğlu maçın ardından yaptığı açıklamada, "Şimdi kelimeleri bulmak kolay değil. Herkes üzgün. Sonuçta buralara kadar getirdik 24 yıl sonra. İki maçtır her şeyimizi verdik, denedik, gol bulmaya çalıştık olmadı. Vuruyoruz olmuyor. Şanssızlık yani ne diyeyim. Tüm halkımızdan özür dilemek istiyorum. Genç bir takımız. Önümüzde çok fazla turnuvalar olacak. Belki benim için son Dünya Kupası olabilir ama genç arkadaşlarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Herkesin emeğine sağlık, ellerinden geleni yaptılar. Denediler ama olmadı. Önümüzde Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası olacak. Herkes için bir tecrübe oldu bu turnuva. Kendimizle gurur duymamız gerekiyor, nerelerden nerelere geldik. Turnuvadan ayrılmak kolay değil, kabul edemiyor insan. Futbol bazen acımasız. bundan ders çıkarmamız gerekiyor. Bir şutla maçı kaybettik." dedi.

Türkiye-Paraguay maç sonucu: 0-1 - 13

"BEKLENTİNİN ALTINDA KALDIK"

Uğurcan Çakır ise karşılaşmayla ilgili şunları kaydetti, "Öncelikle ben bütün ülkemizden özür dilemek istiyorum. Gururlandırmak istiyorduk onları başaramadık. Beklentinin altında kaldık. Uzun yoldan gelen taraftarlarımız vardı, onlardan da özür diliyoruz. Takım arkadaşlarım çok istedi, mücadele verdik ama gol olmayınca bir anlamı yok. Yaptıklarımızla biz beklentiyi yükselttik ama biz bu beklentinin altında kaldık. Oyun hakkında bir şey söylemeye gerek yok. Bütün ülkemizden özür diliyorum. Kafamızı kaldıracağız, devam edeceğiz. Ülkemizi gururlandırmaya çalışacağız. Bunu başarabiliriz inşallah."

#Dünya Kupası
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