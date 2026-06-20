Türkiye-Paraguay maç sonucu: 0-1

"Ben "o daha yapabilirdi, bu daha iyi yapabilirdi" demem. Ben her zaman futbolcunun hırsına bakarım. Hepsi, inanılmaz mücadele etti. İnanılmaz hırs vardı. Devamlılıkla birlikte çalışmaları yaparken herkes çalıştı, herkes çok mücadele verdi ama olmadı maalesef."

FORVET TEPKİSİ

"Tekrar forvet konusu açmanıza şaşırarak bakıyorum! 65 şutu hatırlatmak isterim. Bir şekilde olmuyor, girmiyor! Biriniz bazı anların futbolda neden yaşandığını açıklayabilirse, ben de öğrenmeye hazırım! Biz gidiyoruz olmuyor ama rakip geliyor ilk şutta oluyor!"

"Barış'ı 2. devrede 20. dakikadan sonra devreye soktuk. Objektif bir şekilde bakacak olursak, ben oyuncularıma kötü bakış açısına sahip değilim."



"2 büyük performans gerçekleştirdiler, 65 gol pozisyonuyla. Böyle iki tane arka arkaya kendi kariyerimde pek rastlamamışımdır. Bir Santrfor devreye ne zaman girdi, bu mu değiştirdi her şeyi diyemeyiz. Türk halkının büyük beklentisi vardı. Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. TFF her zaman bize destek oldu. Çok çok büyük hayal kırıklığı içindeyim çünkü futbolcular elinde ne varsa göstermek için çaba sarf ettiler. Bir santrforu devreye sokmamak mı mesele?"