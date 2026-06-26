Paraguay - Avustralya maç sonucu: 0-0
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu son hafta mücadelesinde Paraguay ile Avustralya 0-0 berabere kaldı. Büyük bölümünde temponun yüksek olduğu karşılaşmada iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı. İki takım da 4 puana ulaştı ve adını bir üst tura yazdırdı...
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nun son hafta karşılaşmasında Paraguay ile Avustralya kozlarını paylaştı. Son 32 turu yarışını yakından ilgilendiren mücadelede iki ekip de kontrollü bir oyun anlayışıyla sahaya çıkarken, 90 dakika boyunca gol sesi çıkmadı.
Mücadele boyunca iki takım da zaman zaman rakip kalede etkili olsa da savunmalar hata yapmadı ve kaleciler kritik kurtarışlara imza attı.
4 puana yükselen iki takım da adını üst tura yazdırmayı başardı.
GOL PERDESİ AÇILMADI
İlk yarıda topa daha fazla sahip olan Avustralya, kanatlardan geliştirdiği ataklarla gol aradı. Paraguay ise savunmada disiplinli görüntüsünü korurken hızlı hücumlarla rakip kalede tehlike yaratmaya çalıştı.
İkinci yarıda oyunun temposu yükselse de son paslardaki hatalar ve kalecilerin başarılı performansı nedeniyle skor değişmedi.
PUANLAR PAYLAŞILDI
Karşılaşmanın golsüz sona ermesiyle Paraguay ve Avustralya sahadan birer puanla ayrıldı. Mücadelede savunma güvenliğini ön planda tutan iki ekip, hücumda aradığı etkinliği gösteremedi.
4 puana yükselen iki takım da adını bir üst tura yazdırdı.