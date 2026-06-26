Paraguay - Avustralya maç sonucu: 0-0

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu son hafta mücadelesinde Paraguay ile Avustralya 0-0 berabere kaldı. Büyük bölümünde temponun yüksek olduğu karşılaşmada iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı. İki takım da 4 puana ulaştı ve adını bir üst tura yazdırdı...