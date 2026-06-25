2026 Dünya Kupası E Grubu son hafta mücadelesinde Almanya ile Ekvador karşı karşıya geldi. Liderliği önceden garantileyen Almanya, öne geçtiği maçta rakibinin üstün oyununa engel olamayarak grup aşamasını mağlubiyetle tamamladı. Panzerlerin golü Galatasaray'ın yıldızı Sane'den geldi.

Grubu lider bitirmeyi daha önce garantileyen Almanya, son 32 turu umutlarını mucizelere bırakan Ekvador'a sürpriz bir şekilde mağlup oldu. EKVADOR: 2 - ALMANYA: 1 Stat: New York New Jersey Hakemler: Mary Victoria Penso, Brooke Ashley Mayo, Kathryn Nesbitt (ABD) Ekvador: Galindez, Franco (Dk. 64 Preciado), Ordonez, Pacho, Hincapie (Dk. 71 Estupinan), Yeboah (Dk. 85 Torres), Vite, Moises Caicedo, Angulo (Dk. 85 Caicedo), Plata, Enner Valencia (Dk. 64 Rodriguez) Almanya: Neuer, Kimmich (Dk. 60 Thiaw), Rudiger, Tah, Raum, Nmecha (Dk. 65 Beier), Pavlovic (Dk. 46 Stiller), Sane, Musiala, Wirtz (Dk. 73 Gross), Havertz (Dk. 60 Deniz Undav) Goller: Dk. 2 Sane (Almanya), Dk. 9 Angulo, Dk. 77 Plata (Ekvador) Sarı kartlar: Dk. 43 Hincapie, Dk. 50 Franco, Dk. 89 Plata (Ekvador), Dk. 44 Pavlovic (Almanya) EKVADOR - ALMANYA MAÇININ ÖZETİ E Grubu'nda oynanan son maçların ardından 6'şar puanlı takımlardan lider Almanya ve ikinci sırada yer alan Fildişi Sahilleri ile 4 puanla üçüncü durumdaki Ekvador, son 32 turuna yükseldi. Almanya karşılaşmaya golle başladı. Sol taraftan gelişen atakta ceza alanı sol çaprazındaki Wirtz'in penaltı noktasına gönderdiği topu Sane, ayağının içiyle köşeye bıraktı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Ekvador'un bu gole yanıtı gecikmedi. Topla hareketlenen Angulo'nun ceza yayı önünden sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1. Yüksek tempolu başlayan oyunda Ekvador, karşı presle topu geri kazanmaya istekli görünürken, son 32 turunu garantileyen lider Almanya'nın zaman zaman geriye yaslandığı anlar oldu. Gruptan çıkmak için galibiyete ihtiyacı olan Ekvador'un baskılı oyunuyla tempolu geçen ilk yarı, 1-1 beraberlikle sona erdi. 76. dakikada Musiala'nın pasıyla ceza alanına giren Sane'nin rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta, iyi yer tutan kaleci Galindez topu tek hamlede kontrol etti. Oyunun hareketlendiği bu dakikalarda Ekvador, öne geçti. Sağ taraftan kullanılan korner atışında, Rodriguez'in kafa vuruşunda topa son dokunan Plata, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1. Kalan bölümde Almanya karşısında savunmada açık vermeyen Ekvador, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

GALATASARAYLI SANE'DEN ERKEN GOL

Karşılaşmaya fırtına gibi başlayan Panzerler, henüz 2. dakikada Galatasaray'ın süper yıldızı Leroy Sane'nin harika golüyle öne geçti. Ancak erken gelen bu gol Ekvador'u pes ettirmedi. Oyunda dengeyi kuran Güney Amerika temsilcisi, bulduğu gollerle Almanya savunmasını çaresiz bıraktı ve sahadan tarihi bir galibiyetle ayrıldı.