Milli takıma sosyal linç neden durmuyor? Linç ve itibarsızlaştırmaya hayır!

22 yıl sonra katıldığımız Dünya Kupası'nda Ay-Yıldızlı ekibimiz beklenen sonuçları alamasa da, saha dışındaki "linç kültürü" başarı grafiğinin önüne geçti. Genç yıldızlarımızın hedef alındığı, adeta bir itibar suikastına dönüşen sosyal medya saldırıları spor kamuoyunda büyük tepki çekti. A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan ve Psikolog Yasemin Kuş, milli takımın neden yıpratıldığını, gencecik evlatlarımızın neden hedef tahtasına oturtulduğunu ve bu kirli operasyonun psikolojik kodlarını A Haber ekranlarında tüm detaylarıyla masaya yatırdı.

ELEŞTİRİ DEĞİL, ADETA BİR YIKIM PROJESİ!

Dünya Kupası maceramızda yaşanan hüsranın ardından sosyal medyada başlatılan sistematik saldırılara dikkat çeken Zeki Uzundurukan, "Milli Takımımız Dünya Kupası'ndan hüsranla dönecek, yarın da son maç ABD karşısında. Elbette eleştiriler var, hayal kırıklıkları var ama o eleştiriler biraz dozunu kaçırmış gibi görünüyor, linç kültürüne dönüşmüş gibi görünüyor. 2002 Dünya Kupası'na gittiğimizde dünya üçüncüsü olduğumuzda bile 'Niye şampiyon olamadık?' diye eleştirildik. Eleştiri bu işin doğasında var ama dozunda yapmak lazım" ifadelerini kullandı.