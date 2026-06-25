Milli takıma sosyal linç neden durmuyor? Linç ve itibarsızlaştırmaya hayır!
2026 FIFA Dünya Kupası'nda beklentilerin altında kalan A Milli Futbol Takımı, bu kez saha sonuçlarından çok sosyal medyadaki ağır eleştirilerle gündemde. A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan ile Psikolog Yasemin Kuş, genç futbolculara yönelik linç kültürünü, itibar saldırılarını ve bunun Türk futboluna etkilerini A Haber ekranlarında değerlendirdi.
22 yıl sonra katıldığımız Dünya Kupası'nda Ay-Yıldızlı ekibimiz beklenen sonuçları alamasa da, saha dışındaki "linç kültürü" başarı grafiğinin önüne geçti. Genç yıldızlarımızın hedef alındığı, adeta bir itibar suikastına dönüşen sosyal medya saldırıları spor kamuoyunda büyük tepki çekti. A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan ve Psikolog Yasemin Kuş, milli takımın neden yıpratıldığını, gencecik evlatlarımızın neden hedef tahtasına oturtulduğunu ve bu kirli operasyonun psikolojik kodlarını A Haber ekranlarında tüm detaylarıyla masaya yatırdı.
ELEŞTİRİ DEĞİL, ADETA BİR YIKIM PROJESİ!
Dünya Kupası maceramızda yaşanan hüsranın ardından sosyal medyada başlatılan sistematik saldırılara dikkat çeken Zeki Uzundurukan, "Milli Takımımız Dünya Kupası'ndan hüsranla dönecek, yarın da son maç ABD karşısında. Elbette eleştiriler var, hayal kırıklıkları var ama o eleştiriler biraz dozunu kaçırmış gibi görünüyor, linç kültürüne dönüşmüş gibi görünüyor. 2002 Dünya Kupası'na gittiğimizde dünya üçüncüsü olduğumuzda bile 'Niye şampiyon olamadık?' diye eleştirildik. Eleştiri bu işin doğasında var ama dozunda yapmak lazım" ifadelerini kullandı.
Uzundurukan, saha içindeki teknik hataların her zaman konuşulabileceğini ancak bunun bir karalama kampanyasına dönüşmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Saha içine baktığımızda eleştirilecek çok şey var, hoca Montella'yı elbette eleştireceğiz ama bir de geriye dönüp bakmak lazım. Biz play-off'tan gittiğimiz için çölün ortasında hazırlandık. 43-50 derecede idman yaptılar. Oyuncular idman yapamadı, sürekli su içmekten yoruldular. Sakat oyuncularımız vardı, Hakan Çalhanoğlu'ndan Kenan Yıldız'a kadar bunlar hep etkiledi" sözleriyle sürecin zorluklarını aktardı.
"BU ÇOCUKLAR BİZİM GELECEĞİMİZ, YIPRATILMALARINA İZİN VERMEYECEĞİZ"
Ay-Yıldızlı formayı terleten gençlerin Türkiye'nin önündeki 10 yılına damga vuracağını belirten Uzundurukan, "Montella gider başkası gelir ama bu çocuklar çok genç. Arda 19-20 yaşında, Kenan öyle, Ferdi öyle... Kendi çocuğunuzu düşünün, bu çocuklar önümüzdeki belki 3 belki 4 turnuvada oynamaya devam edecekler. Bunları bu kadar kırıp yıpratmak doğru değil. Eylül ayında Uluslar Ligi başlıyor, Fransa ve Belçika ile oynayacağız. Bu oyuncuları yok sayamayız. 2028 Avrupa Şampiyonası var, sürekli bu oyuncularla yarışacağız. Sosyal medyada kantarın topuzu kaçıyor, çok ağır eleştiriler oluyor" dedi.
Federasyon bazında yapılan fedakarlıklara da değinen Uzundurukan, "Burada en kusursuz olan bence İbrahim Hacıosmanoğlu. Evlatları gözüyle baktı Montella'ya ve oyunculara. Onları motive edebilmek için eşofmanlarını giyip sahaya indi, belki oyunculardan daha fazla çalıştı" ifadelerini kullanarak yönetimin desteğinin tam olduğunu belirtti.