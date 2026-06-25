UEFA'dan Fenerbahçe'ye 7,5 milyon euro ceza! Para tahsilatı nasıl olacak?

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB), 24 Ocak 2026 tarihinde dört müfettiş ve bağımsız denetim şirketi Deloitte temsilcileriyle birlikte sarı-lacivertli kulüpte iki gün süren kapsamlı bir inceleme gerçekleştirdi.

DENETİMLER TAMAMLANDI

Yapılan denetimlerde, Jose Mourinho ve Diego Carlos ile imzalanan sözleşmelerde harcama limitlerinin aşıldığı tespit edilirken, Kerem Aktürkoğlu transferinde de UEFA talimatlarına uygun olmayan uygulamalar belirlendi. Fenerbahçe'den yazılı savunma talep eden kurul, değerlendirmelerin ardından kararını açıkladı.

Buna göre sarı-lacivertli kulübe 7,5 milyon euro para cezası verilirken, mali disiplin konusunda da resmi uyarıda bulunuldu.

KARAR YARIN TEBLİĞ EDİLECEK

UEFA'nın kararının 26 Haziran Cuma günü Fenerbahçe Kulübü'ne resmen bildirilmesi bekleniyor. Daha önce UEFA'nın talebi doğrultusunda Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesinde düzenlemeye giden kulüp, oyuncunun beş yıllık toplam ücretini kalan dört sezona eşit şekilde dağıtmıştı.