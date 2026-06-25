UEFA'dan Fenerbahçe'ye 7,5 milyon euro ceza! Para tahsilatı nasıl olacak?
UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB), Fenerbahçe'nin mali kayıtlarını inceleyerek Jose Mourinho, Diego Carlos ve Kerem Aktürkoğlu transferlerinde Finansal Sürdürülebilirlik Kuralları'na aykırılıklar tespit etti. Fenerbahçe'ye 7,5 milyon euro ceza ve mali disiplin uyarısı verildi.
UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB), 24 Ocak 2026 tarihinde dört müfettiş ve bağımsız denetim şirketi Deloitte temsilcileriyle birlikte sarı-lacivertli kulüpte iki gün süren kapsamlı bir inceleme gerçekleştirdi.
DENETİMLER TAMAMLANDI
Yapılan denetimlerde, Jose Mourinho ve Diego Carlos ile imzalanan sözleşmelerde harcama limitlerinin aşıldığı tespit edilirken, Kerem Aktürkoğlu transferinde de UEFA talimatlarına uygun olmayan uygulamalar belirlendi. Fenerbahçe'den yazılı savunma talep eden kurul, değerlendirmelerin ardından kararını açıkladı.
Buna göre sarı-lacivertli kulübe 7,5 milyon euro para cezası verilirken, mali disiplin konusunda da resmi uyarıda bulunuldu.
KARAR YARIN TEBLİĞ EDİLECEK
UEFA'nın kararının 26 Haziran Cuma günü Fenerbahçe Kulübü'ne resmen bildirilmesi bekleniyor. Daha önce UEFA'nın talebi doğrultusunda Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesinde düzenlemeye giden kulüp, oyuncunun beş yıllık toplam ücretini kalan dört sezona eşit şekilde dağıtmıştı.
4 SEZONLUK ANLAŞMA YAPMASI GEREKECEK
Mali disiplin uyarısı alan Fenerbahçe'nin önümüzdeki süreçte UEFA ile 3 ila 4 sezonu kapsayan bir uzlaşma anlaşması yapması gerekecek. Bu tür anlaşmalarda genellikle futbolcu maaşları, teknik ekip giderleri, menajer komisyonları ve transfer zararlarının toplamının kulüp gelirlerinin yüzde 70'ini aşmaması şartı yer alıyor. Ayrıca kulüpler, transferde elde ettikleri gelir kadar harcama yapabiliyor ve Avrupa kupaları kadrolarında oyuncu sayısı 25'ten 21'e düşürülebiliyor.
PARANIN TAHSİLİ NASIL GERÇEKLEŞECEK?
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre UEFA, yüksek tutarlı mali cezaları genellikle tek seferde tahsil etmiyor. Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarından kazanacağı katılım bedelleri, yayın gelirleri ve performans primleri UEFA tarafından kontrol altında tutulacak.
7,5 milyon euro'luk cezanın yaklaşık 2 milyon euro'luk kısmının kesinleşmiş ceza olarak uygulanması, kalan 5,5 milyon euro'luk bölümün ise şartlı ve ertelenmiş ceza statüsünde değerlendirilmesi bekleniyor. Fenerbahçe, önümüzdeki 3-4 mali sezon boyunca UEFA'ya verdiği mali yapılandırma taahhütlerini yerine getirirse, bu şartlı ceza uygulanmayacak. Ancak yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde söz konusu tutar da kulübün Avrupa gelirlerinden kesilecek.