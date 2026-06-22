2026 Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda ile Mısır kozlarını paylaşıyor
2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu maçında Yeni Zelanda ile Mısır karşı karşıya geliyor. Kritik mücadelede her iki ekip hanesine 3 puanı yazdırmak için adeta savaşacak. Maçın canlı takibini ahaber.com.tr üzerinden yapabilirsiniz.
Futbolseverlerin büyük bir heyecanla takip ettiği 2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda Yeni Zelanda ile Mısır kozlarını paylaşacak. Mücadelede takımlar son 32'ye adını yazdırmak için ter dökerken, her iki ekip sahadan galibiyetler ayrılıp ele turunda yükselmeyi hedefliyor.
YENİ ZELANDA KRİTİK SINAV
Yeni Zelanda, grup aşamasındaki kritik mücadelede puan veya puanlar alarak avantaj elde etmeyi hedefliyor. Son yıllarda uluslararası arenada daha görünür hale gelen Yeni Zelanda fiziksel gücü, disiplinli oyun anlayışı ve takım savunmasındaki başarısıyla dikkat çekiyor. Sahada mücadeleden vazgeçmeyen yapısıyla rakiplerine zor anlar yaşatan Yeni Zelanda, bu önemli karşılaşmadan olumlu bir sonuç çıkararak üst tur yolundaki iddiasını güçlendirmeyi amaçlıyor.
MISIR'DA HEDEF ÜST LİG
Afrika futbolunun en istikrarlı ekiplerinden biri olan Mısır, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda tecrübesini sahaya yansıtarak grup aşamasında avantaj elde etmeyi amaçlıyor. Büyük turnuvalarda edindiği deneyim ve rekabetçi oyun yapısıyla öne çıkan Kuzey Afrika temsilcisi, savunmadaki disiplinini hızlı hücumlarla birleştirerek rakiplerine üstünlük kurmayı hedefliyor. G Grubu'nda kritik öneme sahip mücadeleye çıkacak olan Mısır, alacağı olumlu bir sonuçla hem puan tablosundaki konumunu güçlendirmeyi hem de son hafta öncesinde üst tur yolunda önemli bir adım atmayı planlıyor.
YENİ ZELANDA-MISIR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?
2026 FIFA Dünya Kupası Yeni Zelanda-Mısır maçı TSİ 04.00'da TRT 1 ekranlarında naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.