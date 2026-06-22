2026 Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda ile Mısır kozlarını paylaşıyor

Futbolseverlerin büyük bir heyecanla takip ettiği 2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda Yeni Zelanda ile Mısır kozlarını paylaşacak. Mücadelede takımlar son 32'ye adını yazdırmak için ter dökerken, her iki ekip sahadan galibiyetler ayrılıp ele turunda yükselmeyi hedefliyor.

YENİ ZELANDA KRİTİK SINAV

Yeni Zelanda, grup aşamasındaki kritik mücadelede puan veya puanlar alarak avantaj elde etmeyi hedefliyor. Son yıllarda uluslararası arenada daha görünür hale gelen Yeni Zelanda fiziksel gücü, disiplinli oyun anlayışı ve takım savunmasındaki başarısıyla dikkat çekiyor. Sahada mücadeleden vazgeçmeyen yapısıyla rakiplerine zor anlar yaşatan Yeni Zelanda, bu önemli karşılaşmadan olumlu bir sonuç çıkararak üst tur yolundaki iddiasını güçlendirmeyi amaçlıyor.