Kıran kırana mücadele! Uruguay ile Yeşil Burun Adaları 2-2 berabere kaldı
2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu maçında Uruguay ile Yeşil Burun Adaları karşı karşıya gelirken nefes kesen mücadele 2-2'lik skorla son buldu. Büyük çekişmede her iki takımda hanesine 1'er puan yazdırmayı başardı. İşte maçta yaşananlar...
2026 FIFA Dünya Kupası'nda nefes kesen mücadele aralıksız sürerken H Grubu ikinci haftasında Uruguay ile Yeşil Burun Adaları karşı karşıya geldi. Dev karşılaşmada Uruguay-Yeşil Burun Adaları 2-2 berabere kalırken her iki ekip birer puanla sahadan ayrıldı.
İLK YARI
21' | Kevin Pina'nın golüyle Yeşil Burun Adaları 1-0 öne geçti.
44' | Maximiliano Araujo sahneye çıktı ve Uruguay'a beraberliği getirdi: 1-1.
45+6' | Maximiliano Araujo'nun asistinde Agustin Canobbio ağları havalandırdı, Uruguay 2-1 öne geçti.
45+8' | Uruguay, geriye düştüğü mücadelede skoru çevirerek soyunma odasına 2-1 üstün gitti.
İKİNCİ YARI
46' | Arcanjo sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi. Yerine Deroy Duarte dahil oldu.
58' | Uruguay'da Mathias Olivera sarı kart gördü.
59' | Yeşil Burun Adaları'nda Nuno Da Costa ve Helio Varela oyuna girdi.
61' | Helio Varela oyuna girdikten kısa süre sonra ağları havalandırdı ve Yeşil Burun Adaları skoru 2-2'ye getirdi.
70' | Darwin Nunez ve Nicolas De La Cruz oyuna dahil olarak Uruguay'ın hücum gücünü artırdı.
76' | Yeşil Burun Adaları üst üste kazandığı köşe vuruşlarıyla Uruguay kalesinde baskı kurdu.
86' | Rodrigo Bentancur'un kafa vuruşu ve Brian Rodriguez'in şutunda Uruguay aradığı golü bulamadı.
89' | Uruguay tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı ancak skoru değiştiremedi.
90+4' | Laros Duarte, Yeşil Burun Adaları adına mutlak gol fırsatını değerlendiremedi.
90+7' | Laros Duarte'nin etkili şutu ağlarla buluşmadı, Yeşil Burun Adaları galibiyet şansını kaçırdı.
90+9' | Karşılıklı goller ve yüksek tempoya sahne olan mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.