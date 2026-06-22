Kıran kırana mücadele! Uruguay ile Yeşil Burun Adaları 2-2 berabere kaldı

2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu maçında Uruguay ile Yeşil Burun Adaları karşı karşıya gelirken nefes kesen mücadele 2-2'lik skorla son buldu. Büyük çekişmede her iki takımda hanesine 1'er puan yazdırmayı başardı. İşte maçta yaşananlar...