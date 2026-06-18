Maçın kaderi uzatmada değişti! Gana - Panama 1-0

2' Panama etkili geldi. Cecilio Waterman'ın kaleyi bulan şutunda Gana kalecisi Lawrence Ati Zigi gole izin vermedi. 5' Panama'da Cesar Blackman uzaktan şansını denedi ancak top kaleyi bulmadı. 16' Gana'da Caleb Yirenkyi, yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. 22' Gana'nın hızlı atağında Kamal-Deen Sulemana ofsayta takıldı. 24' Gana kaptanı Jordan Ayew sakatlık geçirdi, tedavi sonrası oyuna döndü. 28' Panama, ceza sahası çevresinden tehlikeli bir serbest vuruş kazandı ancak değerlendiremedi. 35' ve 42' Gana kalecisi Lawrence Ati Zigi iki kez sakatlık nedeniyle yerde kaldı. Tedavisinin ardından maça devam etti. 38' Panama'da Jiovany Ramos uzaktan kaleyi yokladı ancak isabet sağlayamadı. 45' Gana'nın geliştirdiği atakta Antoine Semenyo ofsaytta kaldı. 45+5' Gana, ceza sahası çizgisine yakın noktadan kritik bir frikik kazandı ancak ilk yarının son fırsatını değerlendiremedi.

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İKİNCİ YARI

46' Gana'da sakatlanan kaleci Lawrence Ati Zigi oyuna devam edemedi. Yerine Benjamin Asare dahil oldu.

51' Panama tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı ancak savunma hata yapmadı.

58' Gana teknik ekibi hamlelerini yaptı. Brandon Thomas-Asante ve Issahaku Abdul Fatawu oyuna girerek hücum hattını hareketlendirdi.

64' Panama'da Cesar Blackman kaleyi bulan şutuyla gole yaklaştı ancak Gana kalecisi başarılıydı.

66' Gana üst üste etkili geldi. Antoine Semenyo'nun kafa vuruşu ve şutu az farkla dışarı çıktı.

71' Semenyo bir kez daha sahneye çıktı. Kaleyi bulan şutunda Panama savunması gole izin vermedi.

72' Panama'da Cesar Blackman sarı kart gördü. Gana tehlikeli bir frikik kazandı.

74' Panama'da çift değişiklik geldi. Teknik heyet hücum gücünü artırmak için Ismael Diaz ve Jose Fajardo'yu oyuna sürdü.

85' Panama gole çok yaklaştı. Ismael Diaz'ın kaleyi bulan şutunda skor değişmedi.

87' Gana kaptanı Jordan Ayew sakatlık nedeniyle oyundan çıktı. Yerine Prince Adu girdi.

90+2' Panama beraberlik golü için yüklenirken korner kazandı ve baskısını artırdı.